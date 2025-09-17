Pak vs UAE Live Score Updates: यूएई के खिलाफ नहीं खेलेगी पाकिस्तान, एशिया कप से नाम वापिस लिया

Pakistan vs UAE Asia Cup 2025 Live Updates: एशिया कप 2025 के ग्रुप-ए में यूएई और पाकिस्तान की टीमें आज सुपर-4 के लिए लड़ाई लड़ने उतरेंगी. दोनों टीमों ने 2 मुकाबले अभी तक खेले हैं और दोनों को एक-एक हार का सामना करना पड़ा था. 8 बजे दोनों टीमों के बीच मुकाबला शुरू होगा.
Pakistan vs UAE Live Updates, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के ग्रुप-ए में यूएई और पाकिस्तान की टीमें आज सुपर-4 के लिए लड़ाई लड़ने उतरेंगी. दोनों टीमों ने 2 मुकाबले अभी तक खेले हैं और दोनों को एक-एक हार का सामना करना पड़ा था. 8 बजे दोनों टीमों के बीच मुकाबला शुरू होगा. पाकिस्तान को और यूएई दोनों को भारत ने शिकस्त दी थी. पाकिस्तान औरयूएई में से जो भी टीम जीतती है वो सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. पाकिस्तान बेहतर रन रेट के चलते दूसरे स्थान पर है जबकि यूएई तीसरे नंबर पर है.
UAE vs Pakistan Live Asia cup: होटल से नहीं निकली है पाकिस्तान
टॉस में महज 1 घंटे का समय बाकी है, हालांकि पाकिस्तान की टीम अभी तक होटल से बाहर नहीं निकली है.
UAE vs Pakistan Live Asia cup: यूएई के खिलाफ नहीं खेलेगी पाकिस्तान
पाकिस्तान के चैनल के जियो न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की शुरुआत से कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान ने मैच खेलने से मना कर दिया है
Pak vs UAE Live Score: पाकिस्तान की मैच न खेलने की धमकी
भारत के खिलाफ हैंडशेक कंट्रोवर्सी के दौरान पाकिस्तान ने एशिया कप से खुद को बाहर करने की धमकी दी थी. पाकिस्तान ने कहा कि यदि मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट को बाहर नहीं किया गया तो वह अपना नाम वापस ले लेगा और यूएई के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा. हालांकि आईसीसी ने पाकिस्तान की डिमांड कैंसिल कर दी है.