Pak vs UAE Live Score Updates: यूएई के खिलाफ नहीं खेलेगी पाकिस्तान, एशिया कप से नाम वापिस लिया

Pakistan vs UAE Live Updates, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के ग्रुप-ए में यूएई और पाकिस्तान की टीमें आज सुपर-4 के लिए लड़ाई लड़ने उतरेंगी. दोनों टीमों ने 2 मुकाबले अभी तक खेले हैं और दोनों को एक-एक हार का सामना करना पड़ा था. 8 बजे दोनों टीमों के बीच मुकाबला शुरू होगा. पाकिस्तान को और यूएई दोनों को भारत ने शिकस्त दी थी. पाकिस्तान औरयूएई में से जो भी टीम जीतती है वो सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. पाकिस्तान बेहतर रन रेट के चलते दूसरे स्थान पर है जबकि यूएई तीसरे नंबर पर है.

