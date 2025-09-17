Pak vs UAE Live Score Updates: यूएई के खिलाफ नहीं खेलेगी पाकिस्तान, एशिया कप से नाम वापिस लिया
Pak vs UAE Live Score Updates: यूएई के खिलाफ नहीं खेलेगी पाकिस्तान, एशिया कप से नाम वापिस लिया

Pakistan vs UAE Asia Cup 2025 Live Updates: एशिया कप 2025 के ग्रुप-ए में यूएई और पाकिस्तान की टीमें आज सुपर-4 के लिए लड़ाई लड़ने उतरेंगी. दोनों टीमों ने 2 मुकाबले अभी तक खेले हैं और दोनों को एक-एक हार का सामना करना पड़ा था. 8 बजे दोनों टीमों के बीच मुकाबला शुरू होगा. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 17, 2025, 06:27 PM IST
PAK vs UAE
PAK vs UAE
17 September 2025
18:24 PM

UAE vs Pakistan Live Asia cup: होटल से नहीं निकली है पाकिस्तान

टॉस में महज 1 घंटे का समय बाकी है, हालांकि पाकिस्तान की टीम अभी तक होटल से बाहर नहीं निकली है.

18:17 PM

UAE vs Pakistan Live Asia cup: यूएई के खिलाफ नहीं खेलेगी पाकिस्तान

पाकिस्तान के चैनल के जियो न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की शुरुआत से कुछ घंटे पहले ही पाक‍िस्तान ने मैच खेलने से मना कर दिया है

18:07 PM

Pak vs UAE Live Score: पाकिस्तान की मैच न खेलने की धमकी

भारत के खिलाफ हैंडशेक कंट्रोवर्सी के दौरान पाकिस्तान ने एशिया कप से खुद को बाहर करने की धमकी दी थी. पाकिस्तान ने कहा कि यदि मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट को बाहर नहीं किया गया तो वह अपना नाम वापस ले लेगा और यूएई के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा. हालांकि आईसीसी ने पाकिस्तान की डिमांड कैंसिल कर दी है.

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा.

Asia Cup 2025

