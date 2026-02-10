PAK vs USA T20 World Cup 2026 Live Score: पाकिस्तान को पहला झटका, फरहान फिफ्टी से चूके, अयूब पर जिम्मा

Pakistan vs USA T20 World Cup LIVE Score Updates: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक और रोमांचक मुकाबले ने दस्तक दी है. यूएसए और पाकिस्तान के बीच जंग है. पिछली बार 2024 टी20 वर्ल्ड कप में यूएसए ने उलटफेर करते हुए पाकिस्तान पर हार का दाग लगाया था. पाकिस्तान बदले की आग में धधक रहा है. यूएसए के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबला खेल लिया है. यूएसए को भारत से शिकस्त झेलनी पड़ी थी जबकि पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स के खिलाफ मुश्किल से जीत दर्ज की. अब देखना होगा यूएसए के सामने पाकिस्तान कैसा प्रदर्शन करती है.

