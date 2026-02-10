Advertisement
trendingNow13104847
Hindi Newsक्रिकेटPAK vs USA T20 World Cup 2026 Live Score: पाकिस्तान को पहला झटका, फरहान फिफ्टी से चूके, अयूब पर जिम्मा

PAK vs USA T20 World Cup 2026 Live Score: पाकिस्तान को पहला झटका, फरहान फिफ्टी से चूके, अयूब पर जिम्मा

Pakistan vs USA T20 World Cup LIVE Score Updates:टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक और रोमांचक मुकाबले ने दस्तक दी है. यूएसए और पाकिस्तान के बीच जंग है. पिछली बार यूएसए ने उलटफेर करते हुए पाकिस्तान पर हार का दाग लगाया था. पाकिस्तान बदले की आग में धधक रहा है. यूएसए के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 10, 2026, 07:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PAK vs USA
PAK vs USA
LIVE Blog

Pakistan vs USA T20 World Cup LIVE Score Updates: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक और रोमांचक मुकाबले ने दस्तक दी है. यूएसए और पाकिस्तान के बीच जंग है. पिछली बार 2024 टी20 वर्ल्ड कप में यूएसए ने उलटफेर करते हुए पाकिस्तान पर हार का दाग लगाया था. पाकिस्तान बदले की आग में धधक रहा है. यूएसए के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबला खेल लिया है. यूएसए को भारत से शिकस्त झेलनी पड़ी थी जबकि पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स के खिलाफ मुश्किल से जीत दर्ज की. अब देखना होगा यूएसए के सामने पाकिस्तान कैसा प्रदर्शन करती है. 

Add Zee News as a Preferred Source
10 February 2026
18:38 PM

PAK vs USA T20 World Cup 2026 Live Score: पाकिस्तान को पहला झटका

पाकिस्तान की टीम को पहला झटका साहिबजादा फरहान के रूप में लगा है. साहिबजादा फरहान 34 के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे हैं. उन्होंने टीम को शानदार शुरुआत दी लेकिन अब यूएसए ने कमबैक कर लिया है. 

18:36 PM

PAK vs USA T20 World Cup 2026 Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-XI

पाकिस्तान: सैम अयूब, साहिबज़ादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेट कीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, फहीम अशरफ़, शाहीन अफ़रीदी, उस्मान तारिक, अबरार अहमद.

यूएसए: एंड्रीज़ गौस (विकेट कीपर), शायन जहाँगीर, मोनंक पटेल (कप्तान), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वैन शल्कविक, एहसान आदिल, सौरभ नेत्रवलकर.

18:35 PM

Pak vs USA T20 World Cup LIVE Score: यूएसए ने जीता टॉस

यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. सलमान अली आगा की टीम पहले बल्लेबाजी करती नजर आएगी. वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान की बल्लेबाजी यूएसए के सामने नाजुक नजर आई थी.

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

usa vs pak

Trending news

कांग्रेस के 3 दिग्गजों पर असम के CM ने क्यों दर्ज कराया 500 करोड़ का मानहानि केस?
Assam CM
कांग्रेस के 3 दिग्गजों पर असम के CM ने क्यों दर्ज कराया 500 करोड़ का मानहानि केस?
किताब पर मचे बवाल के बाद पहली बार सामने आए जनरल नरवणे, स्टेटस को लेकर सस्पेंस खत्म!
Manoj Naravane
किताब पर मचे बवाल के बाद पहली बार सामने आए जनरल नरवणे, स्टेटस को लेकर सस्पेंस खत्म!
अविश्वास प्रस्ताव के बीच ओम बिरला का फैसला,नोटिस पर चर्चा होने तक नहीं करेंगे ये काम
om birla
अविश्वास प्रस्ताव के बीच ओम बिरला का फैसला,नोटिस पर चर्चा होने तक नहीं करेंगे ये काम
हुमायूं देख रहे बाबरी का ख्वाब, योगी बोले- नहीं बनने देंगे; नेताओं में सिर फुटव्वल
Babri Masjid
हुमायूं देख रहे बाबरी का ख्वाब, योगी बोले- नहीं बनने देंगे; नेताओं में सिर फुटव्वल
'आपको सुनने नहीं, केवल एक डर से पहुंचे थे लोग...', RSS चीफ भागवत पर राज ठाकरे का तंज
Mohan Bhagwat
'आपको सुनने नहीं, केवल एक डर से पहुंचे थे लोग...', RSS चीफ भागवत पर राज ठाकरे का तंज
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर?
National News
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर?
भारत का सबसे बड़ा हथियार सौदा! 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील, जानिए कितना है कीमत
India Rafale fighter aircraft deal
भारत का सबसे बड़ा हथियार सौदा! 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील, जानिए कितना है कीमत
ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; टेंशन में आ गई AIMIM
aimim vs bjp
ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; टेंशन में आ गई AIMIM
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
om birla
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
 pm modi
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...