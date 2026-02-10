PAK vs USA T20 World Cup 2026 Live Score: पाकिस्तान को पहला झटका, फरहान फिफ्टी से चूके, अयूब पर जिम्मा

Pakistan vs USA T20 World Cup LIVE Score Updates:टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक और रोमांचक मुकाबले ने दस्तक दी है. यूएसए और पाकिस्तान के बीच जंग है. पिछली बार यूएसए ने उलटफेर करते हुए पाकिस्तान पर हार का दाग लगाया था. पाकिस्तान बदले की आग में धधक रहा है. यूएसए के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.
Pakistan vs USA T20 World Cup LIVE Score Updates: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक और रोमांचक मुकाबले ने दस्तक दी है. यूएसए और पाकिस्तान के बीच जंग है. पिछली बार 2024 टी20 वर्ल्ड कप में यूएसए ने उलटफेर करते हुए पाकिस्तान पर हार का दाग लगाया था. पाकिस्तान बदले की आग में धधक रहा है. यूएसए के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबला खेल लिया है. यूएसए को भारत से शिकस्त झेलनी पड़ी थी जबकि पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स के खिलाफ मुश्किल से जीत दर्ज की. अब देखना होगा यूएसए के सामने पाकिस्तान कैसा प्रदर्शन करती है.
PAK vs USA T20 World Cup 2026 Live Score: पाकिस्तान को पहला झटका
पाकिस्तान की टीम को पहला झटका साहिबजादा फरहान के रूप में लगा है. साहिबजादा फरहान 34 के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे हैं. उन्होंने टीम को शानदार शुरुआत दी लेकिन अब यूएसए ने कमबैक कर लिया है.
PAK vs USA T20 World Cup 2026 Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-XI
पाकिस्तान: सैम अयूब, साहिबज़ादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेट कीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, फहीम अशरफ़, शाहीन अफ़रीदी, उस्मान तारिक, अबरार अहमद.
यूएसए: एंड्रीज़ गौस (विकेट कीपर), शायन जहाँगीर, मोनंक पटेल (कप्तान), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वैन शल्कविक, एहसान आदिल, सौरभ नेत्रवलकर.
Pak vs USA T20 World Cup LIVE Score: यूएसए ने जीता टॉस
यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. सलमान अली आगा की टीम पहले बल्लेबाजी करती नजर आएगी. वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान की बल्लेबाजी यूएसए के सामने नाजुक नजर आई थी.