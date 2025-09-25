Pakistan vs Bangladesh, Super 4 LIVE: Do or Die मुकाबले में टकराएंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश, जीतने वाली टीम को मिलेगा फाइनल का टिकट

Asia Cup 2025 Super 4: Pakistan vs Bangladesh Live: बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच आज कांटे की टक्कर है. एशिया कप का 17वां मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में जीतने वाली टीम सीधा एशिया कप के फाइनल में पहुंचेगी. आज का मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होगा. इसमें जीतने वाली टीम फाइनल में टीम इंडिया से भिड़ेगी. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा किसे फाइनल का टिकट मिलता है.

दोनों टीमों को मिली है सुपर 4 में 1 जीत

बांग्लादेश ने श्रीलंका को सुपर 4 मुकाबले में हराया था, लेकिन कल भारत के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा था. वहीं पाकिस्तान सुपर 4 में अभी तक खेले 2 मुकाबलों में से महज 1 मुकाबला जीत पाई है.

फॉर्म में लौटे अफरीदी

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने अभी तक टूर्नामेंट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 3 विकेट झटकर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं.