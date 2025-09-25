Advertisement
Pakistan vs Bangladesh, Super 4 LIVE: Do or Die मुकाबले में टकराएंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश, जीतने वाली टीम को मिलेगा फाइनल का टिकट

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का 17 वां मुकाबला खेला जाना है. आज का मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने है. जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी और हारने वाली टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.  

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 25, 2025, 07:02 PM IST
Pakistan vs Bangladesh Live
LIVE Blog

Asia Cup 2025 Super 4: Pakistan vs Bangladesh Live: बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच आज कांटे की टक्कर है. एशिया कप का 17वां मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में जीतने वाली टीम सीधा एशिया कप के फाइनल में पहुंचेगी.  आज का मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होगा. इसमें जीतने वाली टीम फाइनल में टीम इंडिया से भिड़ेगी. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा किसे फाइनल का टिकट मिलता है.

दोनों टीमों को मिली है सुपर 4 में 1 जीत

बांग्लादेश ने श्रीलंका को सुपर 4 मुकाबले में हराया था, लेकिन कल भारत के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा था. वहीं पाकिस्तान सुपर 4 में अभी तक खेले 2 मुकाबलों में से महज 1 मुकाबला जीत पाई है.

फॉर्म में लौटे अफरीदी

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने अभी तक टूर्नामेंट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 3 विकेट झटकर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं. 

25 September 2025
19:00 PM

Pakistan vs Bangladesh Super 4 LIVE: पाकिस्तान की टीम

साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रउफ, अबरार अहमद, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम, खुशदिल शाह, हसन नवाज.

18:18 PM

Pakistan vs Bangladesh, Super 4 LIVE: बांग्लादेश की टीम

सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली (विकेटकीपर/कप्तान), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, लिटन दास, महेदी हसन, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, नुरुल हसन.

18:15 PM

Pakistan vs Bangladesh Super 4 LIVE:शाहीन शाह का दमदार प्रदर्शन

शाहीन शाह अफरीदी ने अभी तक टूर्नामेंट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने 3 विकेट चटकाए.ऐसे में आज अफरीदी के ऊपर आज बड़ी जिम्मेदारी होगी.

18:05 PM

Pakistan vs Bangladesh Super 4 LIVE: सैफ हसन का दमदार प्रदर्शन

कल भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मुकाबले में सैफ हसन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. उन्होंने 51 गेंदों में 71 रनों की दमदार पारी खेली और अपनी पारी के दौरान 3 चौके और 6 छक्के लगाए. उनके अलावा किसी बल्लेबाज ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है. ऐसे में बांग्लादेश के बल्लेबाजों को आज का मैच जीतने के  लिए बेहतर प्रदर्शन करना होगा.

