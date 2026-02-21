Advertisement
PAK vs NZ T20 World Cup 2026 Super 8 Live Updates: पाकिस्तान की अग्निपरीक्षा शुरू, सुपर-8 न्यूजीलैंड से महाजंग, मुकाबले पर बारिश का साया

PAK vs NZ T20 World Cup 2026 Super 8 Live Updates: पाकिस्तान की अग्निपरीक्षा शुरू, सुपर-8 न्यूजीलैंड से 'महाजंग', मुकाबले पर बारिश का साया

PAK vs NZ T20 World Cup 2026 Super 8 Live Updates: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की अग्निपरीक्षा शुरू हो चुकी है. भारत को छोड़कर छोटी-मोटी टीमों से जीतने वाला पाकिस्तान अब सुपर-8 में न्यूजीलैंड को टक्कर देने उतरेगा. हालांकि, मैच पर बारिश का साया है. 6.30 पर दोनों कप्तान टॉस के लिए उतरेंगे. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 21, 2026, 05:28 PM IST
NZ vs PAK (PIC- AI Graphics)
PAK vs NZ T20 World Cup 2026 Super 8 Live Updates: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की अग्निपरीक्षा शुरू हो चुकी है. भारत को छोड़कर छोटी-मोटी टीमों से जीतने वाला पाकिस्तान अब सुपर-8 में न्यूजीलैंड को टक्कर देने उतरेगा. हालांकि, मैच पर बारिश का साया है. 6.30 पर दोनों कप्तान टॉस के लिए उतरेंगे. पाकिस्तान ने 4 मुकाबलों में 3 मैच में जीत दर्ज कर भारत के साथ सुपर-8 में जगह बनाई. अब सुपर-8 में देखना होगा पाकिस्तान टीम का हाल कैसा रहता है. कोलंबो के मैदान पर ये मुकाबला खेला जाएगा जहां बारिश का साया है.

 

21 February 2026
17:27 PM

PAK vs NZ T20 World Cup 2026 Live: न्यूजीलैंड का स्क्वॉड 

टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल (कप्तान), कोल मैककोन्ची, जेम्स नीशम, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, ईश सोढ़ी, डेवोन कॉनवे, मिचेल सेंटनर, लॉकी फर्ग्यूसन.

17:26 PM

PAK vs NZ T20 World Cup 2026 Live: पाकिस्तान का स्क्वॉड

साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेटकीपर), ख्वाजा नफे, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक, फखर जमान, शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, नसीम शाह.

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

PAK VS NZT20 World Cup 2026

