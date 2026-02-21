PAK vs NZ T20 World Cup 2026 Super 8 Live Updates: पाकिस्तान की अग्निपरीक्षा शुरू, सुपर-8 न्यूजीलैंड से 'महाजंग', मुकाबले पर बारिश का साया

PAK vs NZ T20 World Cup 2026 Super 8 Live Updates: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की अग्निपरीक्षा शुरू हो चुकी है. भारत को छोड़कर छोटी-मोटी टीमों से जीतने वाला पाकिस्तान अब सुपर-8 में न्यूजीलैंड को टक्कर देने उतरेगा. हालांकि, मैच पर बारिश का साया है. 6.30 पर दोनों कप्तान टॉस के लिए उतरेंगे. पाकिस्तान ने 4 मुकाबलों में 3 मैच में जीत दर्ज कर भारत के साथ सुपर-8 में जगह बनाई. अब सुपर-8 में देखना होगा पाकिस्तान टीम का हाल कैसा रहता है. कोलंबो के मैदान पर ये मुकाबला खेला जाएगा जहां बारिश का साया है.

