Pakistan Vs Oman Match Live: एशिया कप में पहली बार खेलेंगी ओमान-पाकिस्तान की टीमें, कुछ ही देर में टॉस
Pakistan Vs Oman Match Live: एशिया कप में पहली बार खेलेंगी ओमान-पाकिस्तान की टीमें, कुछ ही देर में टॉस

Pakistan Vs Oman Cricket Live Streaming: एशिया कप का चौथा मुकाबला पाकिस्तान और ओमान के बीच खेला जाना है. दोनों ही टीमें एशिया कप का पहला  मुकाबला खेलने उतरेंगी. ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 8 बजे भारतीय समयनुसार खेला जाएगा. टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान 7.30 बजे मैदान पर होंगे.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 12, 2025, 06:46 PM IST
Asia Cup 2025, Pakistan Vs Oman Cricket Score Live Updates: एशिया कप का चौथा मुकाबला पाकिस्तान और ओमान के बीच खेला जाना है. दोनों ही टीमें एशिया कप में अपना पहला  मुकाबला खेलने उतरेंगी. ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 8 बजे भारतीय समयनुसार खेला जाएगा. पाकिस्तान और ओमान दोनों ही टीमें टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी. सलमान अगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम का पिछले कुछ मैचों में टी20 रिकॉर्ड  बेहद शानदार रहा है. पाकिस्तान की टीम ने उनकी कप्तानी में पिछले 6 में से 5 मैच जीते हैं. ऐसे मे पाकिस्तान की टीम अपने जीत के विजय रथ को बरकरार रखना चाहेगी. पाकिस्तान के प्रर्दशन पर सभी की नजरे होंगी क्योंकि, 14 सितंबर को भारत और पाक के बीच ऐतिहासिक भिड़ंत है.

 Pakistan Vs Oman Match Live:पाकिस्तान की टीम

फखर जमां, हसन नवाज, खुशदिल शाह, सईम अयूब, सलमान आगा, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली हसन अली, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, मोहम्मद वसीम जूनियर.

 Pakistan Vs Oman Match Live: ओमान की टीम

Pakistan vs Oman live score: ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), आशीष ओडेदरा, आमिर कलीम, करण सोनावले, हसनैन शाह, मोहम्मद नदीम, विनायक शुक्ला, हम्माद मिर्जा, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, मोहम्मद इमरान

 

 

12 September 2025
18:26 PM

Asia Cup 2025 Pakistan Vs Oman Cricket Live Updates: दोनों टीमों का पहला मुकाबला

पाकिस्तान और ओमान की टीमें आज एशिया कप में अपना पहला मुकाबला खेलने उतरेंगी. दोनों  ही टीमें टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी.

18:22 PM

Asia Cup 2025 Pakistan Vs Oman Cricket Live Updates: 8 बजे से मुकाबला

पाकिस्तान और ओमान के बीच होने वाले मुकाबले में 7.30 बजे टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर होंगे. मुकाबला 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है.

18:18 PM

Asia Cup 2025 Pakistan Vs Oman Cricket Live Updates: ओमान टीम का स्क्वॉड

जतिंदर सिंह (कप्तान), आशीष ओडेदरा, आमिर कलीम, करण सोनावले, हसनैन शाह, मोहम्मद नदीम, विनायक शुक्ला, हम्माद मिर्जा, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, मोहम्मद इमरान

18:11 PM

Asia Cup 2025 Pakistan Vs Oman Cricket Live Updates:  पाकिस्तान का प्रदर्शन

सलमान अग की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम ने पिछले कुछ मुकाबलों में बेहद शानदार प्रदर्शन किया है. पिछले 6 मुकाबलों में पाकिस्तान की टीम ने 5 मैच जीते हैं. ऐसे में वो आज के मुकाबले को जीतकर अपने विजय रथ को बरकरार रखना चाहेगी

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Vs Oman Match Live

