Pakistan vs Sri Lanka Super 4 Live Streaming: भारत से हारने के बाद पाकिस्तान के लिए Do or Die मुकाबला, श्रीलंका से होगी महाजंग

Pakistan vs Sri Lanka Asia Cup 2025 Match Live Updates: एशिया कप के सुपर 4 राउंड में आज जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा. श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमें Do or Die जंग में एक दूसरे को मात देने उतरेंगी. दोनों ही टीमें अपने सुपर4 राउंड के शुरुआती मैच हार चुकी हैं. ऐसे में अगर आज ये हारती हैं तो टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर हो जाएंगी. पिछले मैच में पाकिस्तान की शानदार बल्लेबाजी के बावजूद भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने उन्हें जबरदस्त तरीके से धोया था. वहीं, टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में नजर आ रही श्रीलंका की टीम को पिछले मैच में बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा था.

दोनों टीम की तुलना

बात करें अगर श्रीलंका की टीम की तो वो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों छोर से मजबूत दिख रही है. वहीं, पाकिस्तान टीम की बल्लेबाजी तो ठीक है, लेकिन गेंदबाजी काफी खराब नजर आ रही है. भारत के खिलाफ मैच में भी उनकी जमकर पिटाई हुई थी. उनके मेन गेंदबाज शाहिन शाह अफरीदी आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं.