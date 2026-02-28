PAK vs SL Live Score Update: पाकिस्तान की धमाकेदार शुरुआत, 10 ओवर के बाद स्कोर 100 के पार

PAK vs SL T20 Live Score: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पल्लेकेले में आज जबरदस्त भिड़ंत है. पाक के लिए आज करो या मरो की स्थिति है. वहीं, श्रीलंका लगभग बाहर हो चुकी है.बता दें कि श्रीलंका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया है.
Pakistan vs Srilanka LIVE Score, T20 World Cup 2026: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर सलमान आगा एंड कंपनी को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. पल्लेकेले में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच भिड़ंत है.इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए जीत बेहद जरूरी होगी. मैच की शुरुआत 7 बजे से होगी. पाकिस्तान इस मुकाबले में श्रीलंका को हरा देती है, तो सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाएगी. वहीं, अगर पाकिस्तान इस मैच में हार जाती है, तो न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच सकती है. ऐसे में आज का मैच बड़ा ही रोमांचक होने वाला है. अब देखना दिलचस्प होगा जीत किसे मिलेगी.
PAK vs SL Live Score Update: पाकिस्तान की धमाकेदार शुरुआत
पाकिस्तान ने अपनी पारी की बेहरतरीन शुरुआत की है. सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान एक बार फिर शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं. उनके साथी खिलाड़ी फकर जमां भी गजब की लय में दिख रहे हैं. पावरप्ले के बाद Pak का स्कोर बिना विकेट खोए 64 रन.
PAK vs SL Live: श्रीलंका की प्लेइंग11
पथुम निसांका, कामिल मिशारा (विकेटकीपर), चरित असलांका, पवन रथनायके, कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), जेनिथ लियानगे, डुनिथ वेललागे, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, दिलशान मदुशंका.
PAK vs SL Live: पाकिस्तान की प्लेइंग11
साहिबजादा फरहान, फखर जमां, सलमान आगा (कप्तान), ख्वाजा नफे, उस्मान खान (W), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, उस्मान तारिक.
PAK vs SL Live Score Update: श्रीलंका ने जीता टॉस
श्रीलंका ने पल्लेकेले में टॉस जीतकर पहले गेंंदबाजी करने का फैसला लिया है. पाकिस्तान टीम की नजर आज के मुकाबले मेंं जीत पर होगी साथ ही बेहतर रनरेट से मुकाबला फतह करने पर होगी.