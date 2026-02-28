PAK vs SL Live Score Update: पाकिस्तान की धमाकेदार शुरुआत, 10 ओवर के बाद स्कोर 100 के पार

Pakistan vs Srilanka LIVE Score, T20 World Cup 2026: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर सलमान आगा एंड कंपनी को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. पल्लेकेले में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच भिड़ंत है.इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए जीत बेहद जरूरी होगी. मैच की शुरुआत 7 बजे से होगी. पाकिस्तान इस मुकाबले में श्रीलंका को हरा देती है, तो सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाएगी. वहीं, अगर पाकिस्तान इस मैच में हार जाती है, तो न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच सकती है. ऐसे में आज का मैच बड़ा ही रोमांचक होने वाला है. अब देखना दिलचस्प होगा जीत किसे मिलेगी.

