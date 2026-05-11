IPL 2026, PBKS vs DC Live Score: प्रियांश ने पंजाब को दिलाई तूफानी शुरुआत, स्टार्क के पहले ओवर में ठोके 22 रन

Punjab Kings vs Delhi Capitals live score: आईपीएल 2026 का कारवां अब 55वें मैच तक पहुंच चुका है. धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से हो रहा है. अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन में 5 बदलाव हुए हैं. डेविड मिलर की वापसी हुई है, जबकि कुलदीप यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. पंजाब की तरफ से बड़ी खबर ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पेसर बेन ड्वार्शुइस आईपीएल में डेब्यू कर रहे हैं.

देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को जानसन, बेन द्वारशुइस, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

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दिल्ली कैपिटल्स (प्लेइंग इलेवन): केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), माधव तिवारी, मुकेश कुमार, आकिब नबी डार, मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी