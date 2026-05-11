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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026, PBKS vs DC Live Score: प्रियांश ने पंजाब को दिलाई तूफानी शुरुआत, स्टार्क के पहले ओवर में ठोके 22 रन

IPL 2026, PBKS vs DC Live Score: प्रियांश ने पंजाब को दिलाई तूफानी शुरुआत, स्टार्क के पहले ओवर में ठोके 22 रन

PBKS vs DC Live Cricket Updates: आईपीएल 2026 के 55वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से हो रहा है. धर्मशाला के स्टेडियम में ये सीजन का पहला मुकाबला है. दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दिल्ली की प्लेइंग इलेवन में 5 बदलाव हुए हैं. डेविड मिलर की वापसी हुई है, वहीं कुलदीप यादव बाहर हैं.

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 11, 2026, 07:37 PM IST
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पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स लाइव स्कोर
पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स लाइव स्कोर
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Punjab Kings vs Delhi Capitals live score: आईपीएल 2026 का कारवां अब 55वें मैच तक पहुंच चुका है. धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से हो रहा है. अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन में 5 बदलाव हुए हैं. डेविड मिलर की वापसी हुई है, जबकि कुलदीप यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. पंजाब की तरफ से बड़ी खबर ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पेसर बेन ड्वार्शुइस आईपीएल में डेब्यू कर रहे हैं.

देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को जानसन, बेन द्वारशुइस, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

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दिल्ली कैपिटल्स (प्लेइंग इलेवन): केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), माधव तिवारी, मुकेश कुमार, आकिब नबी डार, मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी

11 May 2026
19:11 PM

PBKS vs DC Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को जानसन, बेन द्वारशुइस, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

दिल्ली कैपिटल्स (प्लेइंग इलेवन): केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), माधव तिवारी, मुकेश कुमार, आकिब नबी डार, मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी

19:04 PM

PBKS vs DC Live Score: दिल्ली कैपिटल्स ने जीता टॉस

पंजाब किंग्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. धर्मशाला में ये इस सीजन का पहला मुकाबला है. दिल्ली की प्लेइंग इलेवन में 5 बदलाव हुए हैं.

18:35 PM

PBKS vs DC Live Score: दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग XII

पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिज़वी, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, अजय मंडल/आकिब नबी, मिशेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार

18:30 PM

PBKS vs DC Live Score: पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग XII

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को जानसेन, हरप्रीत बराड़/विजयकुमार विशाक, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

18:25 PM

PBKS vs DC Live Score: पॉइंट्स टेबल पर कहां है पंजाब और दिल्ली?

आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल की बात करें तो 10 में से 6 मुकाबले जीतकर पंजाब किंग्स किंग्स चौथे स्थान पर है. उनका एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था और यही वजह है कि उनके खाते में 13 अंक हैं. वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 11 मैचों में से 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और वो 8 यानों के साथ 8वें नंबर पर हैं.

18:21 PM

 PBKS vs DC Live Score: दोनों टीमों का स्क्वॉड

पंजाब किंग्स टीम: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, मार्को जानसन, विजयकुमार विशक, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़, विष्णु विनोद, मुशीर खान, जेवियर बार्टलेट, मिशेल ओवेन, अजमतुल्लाह उमरजई, बेन द्वारशुइस, प्रवीण दुबे। यश ठाकुर, नेहल वढेरा, हरनूर सिंह, पायला अविनाश, विशाल निशाद

दिल्ली कैपिटल्स टीम: पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिज़वी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, मिशेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, करुण नायर, टी नटराजन, अभिषेक पोरेल, डेविड मिलर, दुष्मंथा चमीरा, काइल जैमिसन, रेहान अहमद, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, औकिब नबी डार, त्रिपुराना विजय, साहिल पारख, माधव तिवारी

18:19 PM

PBKS vs DC Live Score: कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच अब तक कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं.

  • पंजाब किंग्स ने जीते: 18 मैच
  • दिल्ली कैपिटल्स ने जीते: 17 मैच

यानी दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी कांटे का रहा है, लेकिन पंजाब को हल्की बढ़त हासिल है.

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18:14 PM

PBKS vs DC Live Score: पिछली भिड़ंत में बने थे 529 रन

आईपीएल 2026 में एक बार फिर पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स एक दूसरे से टक्कर लेने के लिए कमर कस चुकी है. ये मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा, जो PBKS का दूसरा होम ग्राउंड है. इस सीजन इन दोनों टीमों के बीच ये दूसरा मुकाबला है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए पहले एनकाउंटर में रनों की सुनामी आई थी. कुल मिलाकर 529 रन बने थे. दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन बनाए थे और पंजाब किंग्स ने 7 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य का पीछा कर लिया था. केएल राहुल ने उस मैच में 152 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, लेकिन ये पारी भी दिल्ली को जीत नहीं दिला सकी.

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Ritesh Kumar

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