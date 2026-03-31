IPL 2026 Match 4 PBKS vs GT Live Score: पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच हमेशा होती है कांटे की टक्कर, देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड

Gujarat Titans vs Punjab Kings Live Score: आईपीएल 2026 में आज पिछले साल की उपविजेता पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच जंग है. ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमें जीत के साथ इस सीजन की शुरुआत करना चाहेगी. आईपीएल 2026 में अब तक हुए मुकाबलों के बारे में बात करें तो ओपनिंग मैच में RCB ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया. दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को पटखनी दी और तीसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को बुरी तरह रौंदा.

— Zee News (@ZeeNews) March 31, 2026