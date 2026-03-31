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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 Match 4 PBKS vs GT Live Score: पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच हमेशा होती है कांटे की टक्कर, देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड

IPL 2026 Match 4 PBKS vs GT Live Score: पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच हमेशा होती है कांटे की टक्कर, देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड

IPL 2026, PBKS vs GT LIVE Cricket Score: आईपीएल 2026 के चौथे मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा. एक तरफ शुभमन गिल होंगे तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर. ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 31, 2026, 06:11 PM IST
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पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस लाइव अपडेट्स
पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस लाइव अपडेट्स
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Gujarat Titans vs Punjab Kings Live Score: आईपीएल 2026 में आज पिछले साल की उपविजेता पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच जंग है. ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमें जीत के साथ इस सीजन की शुरुआत करना चाहेगी. आईपीएल 2026 में अब तक हुए मुकाबलों के बारे में बात करें तो ओपनिंग मैच में RCB ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया. दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को पटखनी दी और तीसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को बुरी तरह रौंदा.

 

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31 March 2026
18:09 PM

IPL 2026 Results: आईपीएल 2026 में अब तक क्या हुआ?

आईपीएल 2026 का आगाज रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले से हुआ. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मैच में आरसीबी ने SRH को 6 विकेट से रौंद दिया. 29 मार्च को हुए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को धूल चटाई. सोमवार, 30 मार्च को गुवाहाटी में खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से पटखनी दी.

17:59 PM

PBKS vs GT Live Score: दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI

पीबीकेएस संभावित प्लेइंग XI: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्को यानसेन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, जेवियर बार्टलेट.

जीटी संभावित प्लेइंग XI: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

17:41 PM

PBKS vs GT Live Score: पिछले साल कैसा रहा दोनों टीमों का सफर?

आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स ने फाइनल तक का सफर तय किया था. फाइनल में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पटखनी दी थी. दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की टीम पॉइंट्स टेबल पर तीसरे पायदान पर रही थी, लेकिन प्लेऑफ में उनका सफर समाप्त हो गया था.

17:35 PM

PBKS vs GT Live Cricket Score Updates: पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस का सक्वॉड

गुजरात टाइटंस टीम: साई सुदर्शन, शुभमं गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, एम शाहरुख खान, साई किशोर, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, जेसन होल्डर, ल्यूक वुड, वाशिंगटन सुंदर, टॉम बैंटन, कुलवंत खेजरोलिया, अनुज रावत, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र, अरशद खान, गुरनूर बराड़, निशांत सिंधु, अशोक शर्मा

पंजाब किंग्स टीम: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, सूर्यांश शेडगे, बेन द्वारशुइस, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मार्को जानसन, विजयकुमार विशाक, लॉकी फर्ग्यूसन, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, नेहल वढेरा, हरप्रीत बराड़, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निशाद

17:30 PM

IPL 2026, PBKS vs GT Live Cricket Score Updates: कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच हुए हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो मामला बराबरी का रहा है. आईपीएल में अभी तक दोनों टीमें 6 बार आमने-सामने हुई हैं. 3 में पंजाब किंग्स को जीत मिली है, वहीं 3 में गुजरात टाइटंस ने बाजी मारी है.

17:24 PM

IPL 2026, PBKS vs GT Live Cricket Score Updates: पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस की टक्कर

आईपीएल 2026 के चौथे मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा. दोनों टीमें जीत के साथ इस सीजन की शुरुआत करना चाहेगी. आईपीएल 2026 में अब तक हुए मुकाबलों के बारे में बात करें तो ओपनिंग मैच में RCB ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया. दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को पटखनी दी और तीसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को बुरी तरह रौंदा.

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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