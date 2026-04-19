PBKS Vs LSG LIVE Score: पंजाब किंग्स का पहला विकेट गिरा...शमी ने पहले ही ओवर में दिया बड़ा झटका, प्रभसिमन का खाता नहीं खुला

PBKS Vs LSG LIVE Score, IPL 2026 LIVE Match: आईपीएल 2026 का 29वां मुकाबला पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जा रहा है. न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है, इसका मतलब ये है कि श्रेयस अय्यर की टीम पहले बोर्ड पर रन लगाने उतर रही है. दोनों टीमों का यह छठा मैच है. पंजाब ने 5 मैच खेलकर 9 अंक हासिल किए हैं. उसका एक मैच बारिश से धुला था. वो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है, जबकि लखनऊ 5 में से 3 हार और 2 जीत के साथ नंबर 8 पर है. आज दोनों ही टीमें जीत के लिए पूरा दम लगाएंगी. इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स और लाइव स्कोर के लिए बने रहिए इस लाइव ब्लॉग में...

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