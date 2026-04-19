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Hindi Newsक्रिकेटPBKS Vs LSG LIVE Score: पंजाब किंग्स का पहला विकेट गिरा...शमी ने पहले ही ओवर में दिया बड़ा झटका, प्रभसिमन का खाता नहीं खुला

PBKS Vs LSG LIVE Score: पंजाब किंग्स का पहला विकेट गिरा...शमी ने पहले ही ओवर में दिया बड़ा झटका, प्रभसिमन का खाता नहीं खुला

IPL 2026 PBKS Vs LSG Live Score Updates: आईपीएल 2026 का कारवां आज 29वें मैच तक आ पहुंचा है. दिन का दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमें छठा मैच खेलने उतरी हैं. पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर काबिज पंजाब अब तक अजेय है, जबकि नंबर 8 पर मौजूद लखनऊ की टीम ने 5 में से 3 मैच हारे और 2 जीते हैं. इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 19, 2026, 07:37 PM IST
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PBKS Vs LSG LIVE Score: पंजाब किंग्स का पहला विकेट गिरा...शमी ने पहले ही ओवर में दिया बड़ा झटका, प्रभसिमन का खाता नहीं खुला
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PBKS Vs LSG LIVE Score, IPL 2026 LIVE Match: आईपीएल 2026 का 29वां मुकाबला पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जा रहा है. न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है, इसका मतलब ये है कि श्रेयस अय्यर की टीम पहले बोर्ड पर रन लगाने उतर रही है.  दोनों टीमों का यह छठा मैच है. पंजाब ने 5 मैच खेलकर 9 अंक हासिल किए हैं. उसका एक मैच बारिश से धुला था. वो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है, जबकि लखनऊ 5 में से 3 हार और 2 जीत के साथ नंबर 8 पर है. आज दोनों ही टीमें जीत के लिए पूरा दम लगाएंगी. इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स और लाइव स्कोर के लिए बने रहिए इस लाइव ब्लॉग में...

PBKS Vs LSG LIVE Score, IPL 2026 LIVE Match: मैच से जुड़े पल-पल के अपडेट नीचे पढ़िए

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19 April 2026
19:35 PM

PBKS Vs LSG LIVE Score, IPL 2026 LIVE Match: पहले ओवर में 7 रन आए और एक विकेट गिरा

पंजाब की टीम अपना एक ओपनर खो चुकी है. प्रभसिमरन का खाता नहीं खुला. उन्हें मोहम्मद शमी ने आउट किया है. एक ओवर में लखनऊ ने 7 रन बनाए हैं. 

19:11 PM

PBKS Vs LSG LIVE Score, IPL 2026 LIVE Match: पंजाब को पहला झटका

पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी शुरू हो गई है. लखनऊ के लिए पहला ओवर मोहम्मद शमी ने डाला, जिसमें उन्होंने पंजाब को तीसरी बॉल पर बड़ा झटका दिया है. ओपनर प्रभसिमरन को स्लिप में मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट कराया. 

19:09 PM

PBKS Vs LSG LIVE Score, IPL 2026 LIVE Match: लखनऊ सुपर जायंट्स (प्लेइंग इलेवन)

एडेन मार्कराम, मिशेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, प्रिंस यादव, मणिमारन सिद्धार्थ, मोहसिन खान.

19:08 PM

PBKS Vs LSG LIVE Score, IPL 2026 LIVE Match: लखनऊ में एकमात्र बदलाव हुआ

पंजाब की टीम बिना कोई बदलाव के मैदान में उतरी है, जबकि लखनऊ ने एक बदलाव किया है. कप्तान ऋषभ पंत ने बताया कि दिग्वेश राठी की जगह एम सिद्धार्थ यह मैच खेल रहे हैं. 

19:08 PM

PBKS Vs LSG LIVE Score, IPL 2026 LIVE Match: पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन)

प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल.

19:02 PM

PBKS Vs LSG LIVE Score, IPL 2026 LIVE Match: दोनों कप्तानों ने क्या कहा?

ऋषभ पंत ने टॉस जीतने के बाद कहा 'हम पहले बॉलिंग करेंगे. यहां आकर, हम चाहते हैं कि वे हमारे लिए एक टारगेट सेट करें. वे इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक रहे हैं, लेकिन साथ ही इससे हमें खुलकर खेलने की आजादी भी मिलती है. 220 रनों का पीछा करना 200 रनों का पीछा करने से बेहतर है. पंत ने बताया कि दिग्वेश राठी की जगह एम सिद्धार्थ खेल रहे हैं. 

श्रेयस अय्यर ने टॉस हारने के बाद कहा मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने अब तक पहले बैटिंग नहीं की है. मैंने पहले भी कहा था कि जब आप बेहतर हो रहे होते हैं, तो मुकाबला खुद से ही होता है. हमें एक बड़ी जीत हासिल करनी है,  टीम वही रहेगी.

18:48 PM

PBKS Vs LSG LIVE Score, IPL 2026 LIVE Match: लखनऊ पहले बॉलिंग कर रही

लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है. इसका मतलब है कि पंजाब पहले बैटिंग करने उतर रही है. 

18:44 PM

PBKS Vs LSG LIVE Score, IPL 2026 LIVE Match: पंजाब की की संभावित XII

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, हरप्रीत बराड़/विजयकुमार विशक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

 

18:43 PM

PBKS Vs LSG LIVE Score, IPL 2026 LIVE Match: लखनऊ की संभावित XII

मिशेल मार्श, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, हिम्मत सिंह, मुकुल चौधरी, जॉर्ज लिंडे/मयंक यादव, मोहम्मद शमी, अवेश खान, प्रिंस यादव, दिगवेश राठी.

 

18:42 PM

PBKS Vs LSG LIVE Score, IPL 2026 LIVE Match: इस मैदान पर कितने मैच हुए?

इस पिच का इतिहास उठाकर देखें तो यहां अब तक 13 IPL मैच खेले गए हैं. पहली पारी में बैटिंग करने वाली टीम ने 6 जबकि चेज करने वाली टीम ने 7 मैच जीते हैं.

18:42 PM

PBKS Vs LSG LIVE Score, IPL 2026 LIVE Match: पिच कैसी है?

यह मुकाबला मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम की पिच पर होना है, जो आमतौर पर संतुलित मानी जाती है, जहां शुरुआत में तेज गेंदबाजों को अच्छी उछाल और मूवमेंट मिलती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, बल्लेबाजी आसान हो जाती है. यहां हाईएस्ट टीम स्कोर 228/5 है, जो पिछले साल मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ बनाया था. इस सीजन यहां दो मैच खेले गए हैं, दोनों पंजाब ने चेज करते हुए जीते हैं.

18:35 PM

PBKS Vs LSG LIVE Score, IPL 2026 LIVE Match: किसमें कितना दम?

हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो PBKS और LSG के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पंजाब किंग्स (PBKS) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने 3-3 मैच जीतकर एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी है. मतलब पलड़ा बराबर का है. पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच 2 मैच खेले गए थे, दोनों पंजाब ने जीते थे. अब देखना होगा कि आज के मैच में कौन सी टीम मैदान मारती है.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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