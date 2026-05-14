PBKS vs MI Live Score: पंजाब की बल्लेबाजी शुरू, प्रियांश-प्रभसिमरन क्रीज पर, बुमराह कर रहे मुंबई की कप्तानी

Punjab Kings vs Mumbai Indians, IPL Live Cricket Score: पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. मुंबई के रेगुलर कप्तान हार्दिक पांड्या चोट के कारण पिछले कुछ मैचों से बाहर हैं, जबकि सूर्यकुमार यादव भी निजी कारणों से आज का मैच मिस कर रहे हैं. जसप्रीत बुमराह पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस की कमान संभाल रहे हैं.
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Punjab Kings vs Mumbai Indians Live Score: आईपीएल 2026 के 58वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से है. धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. मुंबई के रेगुलर कप्तान हार्दिक पांड्या चोट के कारण पिछले कुछ मैचों से बाहर हैं, जबकि सूर्यकुमार यादव भी निजी कारणों से आज का मैच मिस कर रहे हैं. जसप्रीत बुमराह पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस की कमान संभाल रहे हैं. वो आईपीएल में पहली बार कप्तानी कर रहे हैं. हालांकि, टेस्ट क्रिकेट में वो टीम इंडिया की कमान संभाल चुके हैं.
दोनों टीमों की प्लेइंग XI
पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह (डब्ल्यू), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (C), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल
मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, विल जैक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह (कप्तान), रघु शर्मा
पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह (डब्ल्यू), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (C), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल
मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, विल जैक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह (कप्तान), रघु शर्मा
पंजाब किंग्स के खिलाफ कप्तानी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने टॉस के दौरान बताया कि सूर्यकुमार यादव निजी कारणों से ये मुकाबला नहीं खेल रहे हैं. बता दें कि कुछ दिन पहले ही सूर्या के घर किलकारी गूंजी थी और वो बेटी के पिता बने.
PBKS vs MI Live Score: मुंबई इंडियंस ने जीता टॉस
पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं. धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.
पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में मुंबई इंडियंस की कप्तानी जसप्रीत बुमराह करेंगे. इस मैच से सूर्यकुमार यादव बाहर हैं, वहीं हार्दिक पांड्या चोट की वजह से बाहर चल रहे हैं.
पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी कांटे का रहा है. हाल के मुकाबलों में पंजाब किंग्स का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. IPL 2026 के पहले मैच में भी PBKS ने मुंबई को 7 विकेट से हराया था.
रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, एएम ग़ज़नफ़र, ट्रेंट बोल्ट, रघु शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, हार्दिक पांड्या, केशव महाराज, अश्विनी कुमार, मयंक मार्कंडे, शेरफेन रदरफोर्ड, दानिश मालेवार, कृष भगत, मोहम्मद सलाउद्दीन इज़हार
प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, मार्को जानसन, बेन द्वारशुइस, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़, यश ठाकुर, जेवियर बार्टलेट, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे, विजयकुमार विशाक, लॉकी फर्ग्यूसन, अजमतुल्लाह उमरजई, नेहल वढेरा, मिशेल ओवेन। हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद
PBKS vs MI Live Score: पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस में भिड़ंत
आईपीएल 2026 में आज पंजाब किंग्स का सामना 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस से है. धर्मशाला में रोमांचक मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है. लगातार 4 मैच हारने के बाद पंजाब पर दबाव है. अगर श्रेयस अय्यर की टीम ये मुकाबला हार गई तो उनके लिए प्लेऑफ का दरवाजा लगभग बंद हो जाएगा. दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल पर 9वें स्थान पर है. MI के लिए ये सीजन बिल्कुल निराशाजनक रहा है, लेकिन वो पंजाब किंग्स से पिछले मैच में मिली हार का बदला लेना चाहेंगे. इस सीजन जब वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ था, तब पंजाब किंग्स ने 7 विकेट से मैच अपने नाम किया था.