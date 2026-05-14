PBKS vs MI Live Score: पंजाब की बल्लेबाजी शुरू, प्रियांश-प्रभसिमरन क्रीज पर, बुमराह कर रहे मुंबई की कप्तानी

Punjab Kings vs Mumbai Indians Live Score: आईपीएल 2026 के 58वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से है. धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. मुंबई के रेगुलर कप्तान हार्दिक पांड्या चोट के कारण पिछले कुछ मैचों से बाहर हैं, जबकि सूर्यकुमार यादव भी निजी कारणों से आज का मैच मिस कर रहे हैं. जसप्रीत बुमराह पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस की कमान संभाल रहे हैं. वो आईपीएल में पहली बार कप्तानी कर रहे हैं. हालांकि, टेस्ट क्रिकेट में वो टीम इंडिया की कमान संभाल चुके हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग XI

पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह (डब्ल्यू), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (C), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

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मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, विल जैक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह (कप्तान), रघु शर्मा