PBKS vs RCB Live Score: पंजाब किंग्स ने आरसीबी के खिलाफ जीता टॉस, धर्मशाला में पहले गेंदबाजी का किया फैसला

IPL 2026 PBKS vs RCB Live Score Updates: आईपीएल 2026 के 61वें मैच में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने-सामने हैं. रविवार (17 मई) दोपहर धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. आरसीबी के नियमित कप्तान रजत पाटीदार इस मैच में नहीं खेल रहे हैं. उनके स्थान पर जितेश शर्मा कप्तानी कर रहे हैं. पंजाब की टीम में हरप्रीत बरार और लॉकी फर्ग्यूसन की वापसी हुई है. आरसीबी में रजत की जगह सुयश शर्मा और ्जैकब डफी की जगह रोमारियो शेफर्ड टीम में आए हैं.

पंजाब लगातार पांच मैच हार चुका है, जिससे सीजन की जबरदस्त शुरुआत के बाद उसकी मजबूत नींव हिल गई है. अब उसे हर हाल में बाकी बचे दोनों मैचों में जीत हासिल करनी होगी. पंजाब के रास्ते में अब अगर कोई और रुकावट आती है, तो प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की उसकी कोशिशों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा. उसे काफी हद तक दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा. दूसरी ओर, आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनने की मजबूत स्थिति में है. पंजाब के खिलाफ जीत उसे अगले दौर में पहुंचा देगी और खिताब बचाने की उम्मीदों को भी जिंदा रखेगी.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

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पंजाब किंग्स: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विष्णु विनोद, हरप्रीत बराड़, प्रवीण दुबे, विजयकुमार वैसाख, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, बेन द्वारशुइस, लॉकी फर्ग्यूसन, यश ठाकुर, नेहल वढेरा, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निशाद.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, रसिख सलाम डार, जोश हेजलवुड, जैकब डफी, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, रोमारियो शेफर्ड, स्वप्निल सिंह, फिलिप साल्ट, रिचर्ड ग्लीसन, सुयश शर्मा, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, विक्की ओस्तवाल, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल.