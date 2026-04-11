PBKS vs SRH Live Score: सनराइजर्स ने पावरप्ले में मचाया तांडव, पंजाब के गेंदबाजों के धागे खोल रहे अभिषेक-हेड, 300 रन पर नजर?

IPL 2026 PBKS vs SRH Live Score Updates: आईपीएल 2026 के 17वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है. न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. सनराइजर्स की प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव हुए हैं.
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PBKS vs SRH Live Score Updates: आईपीएल 2026 के 17वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है. न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. सनराइजर्स की प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव हुए हैं. जयदेव उनादकट को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह विदर्भ के तेज गेंदबाज प्रफुल हिंगे को आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिला है. वहीं, लियम लिविंगस्टोन की जगह सलिल अरोरा की एंट्री हुई है. पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम तीन में से 2 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरे स्थान पर है. उनका एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था. दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद ने अभी तक 3 मुकाबले खेले हैं और 2 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. ईशान किशन की अगुवाई वाली टीम पॉइंट्स टेबल पर छठे नंबर पर है.
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पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने तूफानी मोड में बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया. सनराइजर्स हैदराबाद ने 5 ओवर मे बिना किसी नुकसान के 84 रन बना लिए हैं.
पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत धमाकेदार हुई है. अभिषेक शर्मा तूफानी अंदाज में खेल रहे हैं, वहीं उनके पार्टनर ट्रेविस हेड ने अभी तक सिर्फ 5 गेंदें खेली है. सनराइजर्स ने 3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 44 रन बना लिए हैं. अभिषेक 13 गेंदों पर 34 रन बनाकर खेल रहे हैं.
पंजाब किंग्स के खिलाफ ये मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खास है क्योंकि आईपीएल में इस फ्रेंचाइजी का ये 200वां मैच है. 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद की मेगा इवेंट में एंट्री हुई थी. 2016 में डेविड वॉर्नर की कप्तानी में काव्या मारन की टीम चैंपियन बनी थी.
सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं. लिविंगस्टोन की जगह सलिल अरोरा की एंट्री हुई है, जबकि जयदेव उनादकट की जगह प्रफुल हिंगे को आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिला है.
सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि सनराइजर्स ने दो बदलाव किए हैं.
आईपीएल के इतिहास में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अभी तक 24 मुकाबले हुए हैं. यहां पलड़ा सनराइजर्स का भारी रहा है. 17 मैचों में उन्हें जीत मिली है, जबकि 7 मुकाबले पंजाब किंग्स के नाम रहे हैं.
पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, प्रियांश आर्य, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे, हरप्रीत बराड़, बेन द्वारशुइस, लॉकी फर्ग्यूसन, यश ठाकुर, अजमतुल्लाह उमरजई, मिशेल ओवेन. हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद
सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, सलिल अरोड़ा, डेविड पायने, शिवम मावी, जीशान अंसारी, कामिंडु मेंडिस, ब्रायडन कारसे, स्मरण रविचंद्रन, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा, ओंकार तरमाले, अमित कुमार