Advertisement
trendingNow13174813
Hindi Newsक्रिकेटPBKS vs SRH Live Score: सनराइजर्स ने पावरप्ले में मचाया तांडव, पंजाब के गेंदबाजों के धागे खोल रहे अभिषेक-हेड, 300 रन पर नजर?

PBKS vs SRH Live Score: सनराइजर्स ने पावरप्ले में मचाया तांडव, पंजाब के गेंदबाजों के धागे खोल रहे अभिषेक-हेड, 300 रन पर नजर?

IPL 2026 PBKS vs SRH Live Score Updates: आईपीएल 2026 के 17वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है. न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. सनराइजर्स की प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव हुए हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 11, 2026, 04:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद लाइव अपडेट्स
पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद लाइव अपडेट्स
LIVE Blog

PBKS vs SRH Live Score Updates: आईपीएल 2026 के 17वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है. न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. सनराइजर्स की प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव हुए हैं. जयदेव उनादकट को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह विदर्भ के तेज गेंदबाज प्रफुल हिंगे को आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिला है. वहीं, लियम लिविंगस्टोन की जगह सलिल अरोरा की एंट्री हुई है. पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम तीन में से 2 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरे स्थान पर है. उनका एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था. दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद ने अभी तक 3 मुकाबले खेले हैं और 2 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. ईशान किशन की अगुवाई वाली टीम पॉइंट्स टेबल पर छठे नंबर पर है.

 

Add Zee News as a Preferred Source
11 April 2026
15:59 PM

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad LIVE Score: अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों पर जड़ी फिफ्टी

पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने तूफानी मोड में बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया. सनराइजर्स हैदराबाद ने 5 ओवर मे बिना किसी नुकसान के 84 रन बना लिए हैं.

15:49 PM

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad LIVE Score: तूफानी मोड में खेल रहे अभिषेक शर्मा

पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत धमाकेदार हुई है. अभिषेक शर्मा तूफानी अंदाज में खेल रहे हैं, वहीं उनके पार्टनर ट्रेविस हेड ने अभी तक सिर्फ 5 गेंदें खेली है. सनराइजर्स ने 3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 44 रन बना लिए हैं. अभिषेक 13 गेंदों पर 34 रन बनाकर खेल रहे हैं.

15:17 PM

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad LIVE Score: सनराइजर्स हैदराबाद का 200वां मैच

पंजाब किंग्स के खिलाफ ये मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खास है क्योंकि आईपीएल में इस फ्रेंचाइजी का ये 200वां मैच है. 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद की मेगा इवेंट में एंट्री हुई थी. 2016 में डेविड वॉर्नर की कप्तानी में काव्या मारन की टीम चैंपियन बनी थी.

15:08 PM

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad LIVE Score: सनराइजर्स ने किए दो बदलाव

सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं. लिविंगस्टोन की जगह सलिल अरोरा की एंट्री हुई है, जबकि जयदेव उनादकट की जगह प्रफुल हिंगे को आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिला है.

15:04 PM

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad LIVE Score: पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि सनराइजर्स ने दो बदलाव किए हैं.

14:52 PM

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad LIVE Score: हेड टू हेड में कौन आगे?

आईपीएल के इतिहास में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अभी तक 24 मुकाबले हुए हैं. यहां पलड़ा सनराइजर्स का भारी रहा है. 17 मैचों में उन्हें जीत मिली है, जबकि 7 मुकाबले पंजाब किंग्स के नाम रहे हैं.

14:46 PM

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad LIVE Score: दोनों टीमों का स्क्वॉड

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, प्रियांश आर्य, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे, हरप्रीत बराड़, बेन द्वारशुइस, लॉकी फर्ग्यूसन, यश ठाकुर, अजमतुल्लाह उमरजई, मिशेल ओवेन. हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद

सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, सलिल अरोड़ा, डेविड पायने, शिवम मावी, जीशान अंसारी, कामिंडु मेंडिस, ब्रायडन कारसे, स्मरण रविचंद्रन, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा, ओंकार तरमाले, अमित कुमार

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

'लेम्बोर्गिनी से जाइये और सड़कों की सफाई कीजिए',ट्रैफिक तोड़ना रइसजादे को पड़ा महंगा
karnataka
'लेम्बोर्गिनी से जाइये और सड़कों की सफाई कीजिए',ट्रैफिक तोड़ना रइसजादे को पड़ा महंगा
नहीं हटेगा पाक के बुरे कर्मों से ध्यान...इस्लामाबाद मीटिंग पर बोले शशि थरूर
Shashi Tharoor
नहीं हटेगा पाक के बुरे कर्मों से ध्यान...इस्लामाबाद मीटिंग पर बोले शशि थरूर
छगन भुजबल के साथ हादसा, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान हुई बड़ी चूक, वीडियो वायरल
Chhagan Bhujbal
छगन भुजबल के साथ हादसा, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान हुई बड़ी चूक, वीडियो वायरल
भाजपा ने बिगाड़ा TMC का गणित? शाह के एक ऐलान से ममता के 'M फैक्टर' में लगेगी सेंध
West Bengal Election 2026
भाजपा ने बिगाड़ा TMC का गणित? शाह के एक ऐलान से ममता के 'M फैक्टर' में लगेगी सेंध
40 दिन लड़कर भी ईरान से क्यों नहीं जीत सका अमेरिका? एक्सपर्ट ने खोल दिया रहस्य
iran america war
40 दिन लड़कर भी ईरान से क्यों नहीं जीत सका अमेरिका? एक्सपर्ट ने खोल दिया रहस्य
पहले हाथ जोड़ा फिर करीब आकर राहुल गांधी से PM मोदी ने की बात, वीडियो वायरल
PM Modi
पहले हाथ जोड़ा फिर करीब आकर राहुल गांधी से PM मोदी ने की बात, वीडियो वायरल
अनाज संकट पर CM मान की प्रह्लाद जोशी के साथ बैठक, लिफ्टिंग-RDF के उठे मुद्दे
Bhagwant Singh Mann
अनाज संकट पर CM मान की प्रह्लाद जोशी के साथ बैठक, लिफ्टिंग-RDF के उठे मुद्दे
ठुकराए जाने पर प्रेमी ने लगाया खूनी इंजेक्शन, परेशान गर्लफ्रेंड ने कर लिया सुसाइड
Hyderabad News
ठुकराए जाने पर प्रेमी ने लगाया खूनी इंजेक्शन, परेशान गर्लफ्रेंड ने कर लिया सुसाइड
बारिश, तेज हवाएं या फिर कुछ और...कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? IMD ने कर दिया अलर्ट
weather update
बारिश, तेज हवाएं या फिर कुछ और...कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? IMD ने कर दिया अलर्ट
'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?
Supreme Court
'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?