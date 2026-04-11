PBKS vs SRH Live Score: सनराइजर्स ने पावरप्ले में मचाया तांडव, पंजाब के गेंदबाजों के धागे खोल रहे अभिषेक-हेड, 300 रन पर नजर?

PBKS vs SRH Live Score Updates: आईपीएल 2026 के 17वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है. न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. सनराइजर्स की प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव हुए हैं. जयदेव उनादकट को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह विदर्भ के तेज गेंदबाज प्रफुल हिंगे को आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिला है. वहीं, लियम लिविंगस्टोन की जगह सलिल अरोरा की एंट्री हुई है. पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम तीन में से 2 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरे स्थान पर है. उनका एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था. दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद ने अभी तक 3 मुकाबले खेले हैं और 2 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. ईशान किशन की अगुवाई वाली टीम पॉइंट्स टेबल पर छठे नंबर पर है.