Ranji Trophy Final Live Score: जम्मू-कश्मीर ने कर्नाटक पर ली 576 रनों की बढ़त, कामरान इकबाल का जोरदार शतक

Karnataka vs Jammu and Kashmir Ranji Trophy Final Live Score: पारस डोगरा की जम्मू-कश्मीर टीम इतिहास रचने के करीब है. 28 फरवरी (शनिवार) राज्य में क्रिकेट के लिए एक यादगार दिन साबित हो सकता है. जम्मू-कश्मीर अपने इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है. टॉस जीतने के बाद से ही जम्मू और कश्मीर ने हुबली के केएससीए ग्राउंड में कर्नाटक के खिलाफ फाइनल मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा है. तेज गेंदबाज आकिब नबी के मौजूदा रणजी 2025-26 सीजन का सातवां पांच विकेट लेने के बाद जम्मू-कश्मी ने चौथे दिन 291 रन की बढ़त ले ली. मयंक अग्रवाल ने कर्नाटक के लिए अकेले दम पर मुकाबला संभाला, लेकिन उनके 160 रन पर आउट होने के बाद टीम की पारी सिमट गई.

कर्नाटक के पेसर प्रसिद्ध कृष्णा और विजयकुमार व्यशाक ने चौथे दिन लंच ब्रेक से पहले यावर हसन और शुभम पुंडीर को आउट किया. हालांकि, कामरान इकबाल ने पक्का किया कि जम्मू-कश्मीर को और दिक्कतें न हों. उन्होंने एक छोर से बैटिंग चार्ज को लीड किया. पारस डोगरा (16) और अब्दुल समद (32) ने कुछ देर तक सपोर्ट दिया.

इससे पहले जम्मू-कश्मीर ने पहली इनिंग में 584 रन बनाए थे, जबकि कर्नाटक 293 रन पर ढेर हो गया था. अगर मयंक ने मुश्किलों के बावजूद 160 रन की पारी नहीं खेली होती, तो कर्नाटक के लिए हालत और भी खराब होती. आकिब नबी ने जम्मू-कश्मीर के लिए 54 रन देकर 5 विकेट लिए. उनके इस सीजन में अब 60 विकेट हो गए हैं.