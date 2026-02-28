Ranji Trophy Final Live Score: जम्मू-कश्मीर ने कर्नाटक पर ली 576 रनों की बढ़त, कामरान इकबाल का जोरदार शतक

Karnataka vs Jammu and Kashmir Ranji Trophy Final Live: रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मुकाबला कर्नाटक के हुबली में खेला जा रहा है. खिताबी मुकाबले में कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर की टीमें आमने-सामने हैं. जम्मू-कश्मीर पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने के करीब है. शनिवार (28 फरवरी) को मैच का आखिरी दिन है.
Karnataka vs Jammu and Kashmir Ranji Trophy Final Live Score: पारस डोगरा की जम्मू-कश्मीर टीम इतिहास रचने के करीब है. 28 फरवरी (शनिवार) राज्य में क्रिकेट के लिए एक यादगार दिन साबित हो सकता है. जम्मू-कश्मीर अपने इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है. टॉस जीतने के बाद से ही जम्मू और कश्मीर ने हुबली के केएससीए ग्राउंड में कर्नाटक के खिलाफ फाइनल मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा है. तेज गेंदबाज आकिब नबी के मौजूदा रणजी 2025-26 सीजन का सातवां पांच विकेट लेने के बाद जम्मू-कश्मी ने चौथे दिन 291 रन की बढ़त ले ली. मयंक अग्रवाल ने कर्नाटक के लिए अकेले दम पर मुकाबला संभाला, लेकिन उनके 160 रन पर आउट होने के बाद टीम की पारी सिमट गई.
कर्नाटक के पेसर प्रसिद्ध कृष्णा और विजयकुमार व्यशाक ने चौथे दिन लंच ब्रेक से पहले यावर हसन और शुभम पुंडीर को आउट किया. हालांकि, कामरान इकबाल ने पक्का किया कि जम्मू-कश्मीर को और दिक्कतें न हों. उन्होंने एक छोर से बैटिंग चार्ज को लीड किया. पारस डोगरा (16) और अब्दुल समद (32) ने कुछ देर तक सपोर्ट दिया.
इससे पहले जम्मू-कश्मीर ने पहली इनिंग में 584 रन बनाए थे, जबकि कर्नाटक 293 रन पर ढेर हो गया था. अगर मयंक ने मुश्किलों के बावजूद 160 रन की पारी नहीं खेली होती, तो कर्नाटक के लिए हालत और भी खराब होती. आकिब नबी ने जम्मू-कश्मीर के लिए 54 रन देकर 5 विकेट लिए. उनके इस सीजन में अब 60 विकेट हो गए हैं.
Ranji Trophy Final Live Score: पांचवें दिन लंच तक जम्मू-कश्मीर का स्कोर 285/4
रणजी ट्रॉफी फाइनल के पांचवें दिन जम्मू-कश्मीर ने दूसरी पारी में कर्नाटक के खिलाफ लंच तक 4 विकेट पर 285 रन बना लिए हैं. कामरान इकबाल 124 और साहिल लोतरा 80 रन बनाकर नाबाद हैं. दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 140 रनों की साझेदारी कर ली है. जम्मू-कश्मीर ने दूसरी पारी में 576 रनों की बढ़त हासिल कर ली है.
Ranji Trophy Final Live Score: मैच देखने पहुंचे जम्मू-कश्मीर के सीएम
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी फाइनल में टीम का हौसला बढ़ाने के लिए हुबली पहुंच गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी. उमर अबदुल्ला ने लिखा, ''हुबली में J&K क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत पर उनका हौसला बढ़ाने के लिए. 5 दिन के फाइनल में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब टीम ने विरोधी टीम पर दबदबा न बनाया हो.''
In Hubballi to cheer the J&K cricket team as they seal a historic win. There hasn’t been a day over the 5 day final that the team hasn’t dominated the opposition. pic.twitter.com/Qy7LcJ6wGG
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) February 28, 2026
Ranji Trophy Final Live Score: जम्मू-कश्मीर को मिली 570 रनों की बढ़त
जम्मू-कश्मीर ने कर्नाटक के खिलाफ दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी बढ़त को 570 रनों तक बढ़ा दिया है. उसने दूसरी पारी में मैच के पांचवें दिन 4 विकेट पर 283 रन बना लिए हैं. कामरान इकबाल 124 और साहिल लोतरा 74 रन बनाकर नाबाद हैं. दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 138 रनों की साझेदारी कर ली है.