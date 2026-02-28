Advertisement
trendingNow13125377
Hindi Newsक्रिकेटRanji Trophy Final Live Score: जम्मू-कश्मीर ने कर्नाटक पर ली 576 रनों की बढ़त, कामरान इकबाल का जोरदार शतक

Ranji Trophy Final Live Score: जम्मू-कश्मीर ने कर्नाटक पर ली 576 रनों की बढ़त, कामरान इकबाल का जोरदार शतक

Karnataka vs Jammu and Kashmir Ranji Trophy Final Live: रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मुकाबला कर्नाटक के हुबली में खेला जा रहा है. खिताबी मुकाबले में कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर की टीमें आमने-सामने हैं. जम्मू-कश्मीर पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने के करीब है. शनिवार (28 फरवरी) को मैच का आखिरी दिन है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 28, 2026, 12:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: BCCI Domestic/X Screengrab
Photo Credit: BCCI Domestic/X Screengrab
LIVE Blog

Karnataka vs Jammu and Kashmir Ranji Trophy Final Live Score: पारस डोगरा की जम्मू-कश्मीर टीम इतिहास रचने के करीब है. 28 फरवरी (शनिवार) राज्य में क्रिकेट के लिए एक यादगार दिन साबित हो सकता है. जम्मू-कश्मीर अपने इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है. टॉस जीतने के बाद से ही जम्मू और कश्मीर ने हुबली के केएससीए ग्राउंड में कर्नाटक के खिलाफ फाइनल मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा है. तेज गेंदबाज आकिब नबी के मौजूदा रणजी 2025-26 सीजन का सातवां पांच विकेट लेने के बाद जम्मू-कश्मी ने चौथे दिन 291 रन की बढ़त ले ली. मयंक अग्रवाल ने कर्नाटक के लिए अकेले दम पर मुकाबला संभाला, लेकिन उनके 160 रन पर आउट होने के बाद टीम की पारी सिमट गई.

कर्नाटक के पेसर प्रसिद्ध कृष्णा और विजयकुमार व्यशाक ने चौथे दिन लंच ब्रेक से पहले यावर हसन और शुभम पुंडीर को आउट किया. हालांकि, कामरान इकबाल ने पक्का किया कि जम्मू-कश्मीर को और दिक्कतें न हों. उन्होंने एक छोर से बैटिंग चार्ज को लीड किया. पारस डोगरा (16) और अब्दुल समद (32) ने कुछ देर तक सपोर्ट दिया. 

इससे पहले जम्मू-कश्मीर ने पहली इनिंग में 584 रन बनाए थे, जबकि कर्नाटक 293 रन पर ढेर हो गया था. अगर मयंक ने मुश्किलों के बावजूद 160 रन की पारी नहीं खेली होती, तो कर्नाटक के लिए हालत और भी खराब होती. आकिब नबी ने जम्मू-कश्मीर के लिए 54 रन देकर 5 विकेट लिए. उनके इस सीजन में अब 60 विकेट हो गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
28 February 2026
12:09 PM

Ranji Trophy Final Live Score: पांचवें दिन लंच तक जम्मू-कश्मीर का स्कोर 285/4

रणजी ट्रॉफी फाइनल के पांचवें दिन जम्मू-कश्मीर ने दूसरी पारी में कर्नाटक के खिलाफ लंच तक 4 विकेट पर 285 रन बना लिए हैं. कामरान इकबाल 124 और साहिल लोतरा 80 रन बनाकर नाबाद हैं. दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 140 रनों की साझेदारी कर ली है. जम्मू-कश्मीर ने दूसरी पारी में 576 रनों की बढ़त हासिल कर ली है.

11:53 AM

Ranji Trophy Final Live Score: मैच देखने पहुंचे जम्मू-कश्मीर के सीएम

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी फाइनल में टीम का हौसला बढ़ाने के लिए हुबली पहुंच गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी. उमर अबदुल्ला ने लिखा, ''हुबली में J&K क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत पर उनका हौसला बढ़ाने के लिए. 5 दिन के फाइनल में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब टीम ने विरोधी टीम पर दबदबा न बनाया हो.''

 

11:48 AM

Ranji Trophy Final Live Score: जम्मू-कश्मीर को मिली 570 रनों की बढ़त

जम्मू-कश्मीर ने कर्नाटक के खिलाफ दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी बढ़त को 570 रनों तक बढ़ा दिया है. उसने दूसरी पारी में मैच के पांचवें दिन 4 विकेट पर 283 रन बना लिए हैं. कामरान इकबाल 124 और साहिल लोतरा 74 रन बनाकर नाबाद हैं. दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 138 रनों की साझेदारी कर ली है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Ranji trophyJammu and Kashmirkarnataka

Trending news

पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
TMC Rajya Sabha Candidates
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
OPS
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
indian navy news
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
Jammu Kashmir
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
DNA
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
National News
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा
Akbaruddin Owaisi
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा