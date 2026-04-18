RCB vs DC Live Score IPL 2026 Today Match: आरसीबी को लगा तगड़ा झटका, सस्ते में आउट हुए रजत पाटीदार, दिल्ली को मिली चौथी सफलता

RCB vs DC Live Score IPL 2026 Today Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 26वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना दिल्ली कैपिटल्स से हो रहा है. ये मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है. दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है.
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Royal challengers Bengaluru vs Delhi capitals IPL 2026 Today Match: आईपीएल 2026 का कारवां अब 26वें मैच तक पहुंच चुका है. आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टक्कर दिल्ली कैपिटल्स से है. दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है. आरसीबी 5 में से 4 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरे स्थान पर है. वहीं, अक्षर पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं. 2 में जीत मिली है और 2 में हार का सामना करना पड़ा है. पॉइंट्स टेबल पर डीसी छठे स्थान पर है.
तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने दिल्ली कैपिटल्स को चौथी और बड़ी सफलता दिलाई. आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार 8 रन बनाकर आउट हो गए. फिलहाल क्रीज पर टिम डेविड और जितेश शर्मा हैं. आरसीबी का लाइव स्कोर- 132/4 (13 ओवर)
11वें ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चौथा झटका लगा. कुलदीप यादव की गेंद पर साल्ट आउट हो गए. उन्होंने 38 गेंदों पर 63 रनों की पारी खेली.
10वें ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को तीसरा झटका लगा. देवदत्त पदिक्कल 18 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार बने.
दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में विराट कोहली 19 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके पार्टनर फिल साल्ट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने आईपीएल करियर का 12वां अर्धशतक जड़ा. आरसीबी ने 9 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए हैं. साल्ट (32 गेंदों पर 55 रन) और देवदत्त पदिक्कल (9 गेंदों पर 11 रन) बनाकर मौजूद हैं.
छठे ओवर में आरसीबी को पहला झटका लगा. लुंगी एनगिडी की पहली गेंद को चौका मारने के चक्कर में विराट कोहली डीप पॉइंट पर कैच आउट हो गए. नंबर-3 पर देवदत्त पदिक्कल बल्लेबाजी करने आए हैं. बेंगलुरु का लाइव स्कोर- 59/2 (6 ओवर)
आईपीएल 2026 के 26वें मैच में आरसीबी का सामना दिल्ली कैपिटल्स से हो रहा है. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ग्रीन जर्सी पहनकर मैदान पर उतरी है. दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है. आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और फिल साल्ट की ओपनिंग जोड़ी क्रीज पर मौजूद है.
पथुम निसांका, केएल राहुल (WK), समीर रिजवी, अक्षर पटेल (C), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, औकिब नबी डार, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार
विराट कोहली, फिलिप साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जोश हेजलवुड
आरसीबी के खिलाफ टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया. हालांकि, आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार भी खुश हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि वो पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच अभी तक 33 मुकाबले खेले गए हैं. यहां आरसीबी (RCB) का पलड़ा भारी रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 20 मैचों में जीत दर्ज की है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने 12 मैच जीते हैं.एक मैच का परिणाम नहीं आया था.