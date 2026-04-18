RCB vs DC Live Score IPL 2026 Today Match: आरसीबी को लगा तगड़ा झटका, सस्ते में आउट हुए रजत पाटीदार, दिल्ली को मिली चौथी सफलता

Royal challengers Bengaluru vs Delhi capitals IPL 2026 Today Match: आईपीएल 2026 का कारवां अब 26वें मैच तक पहुंच चुका है. आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टक्कर दिल्ली कैपिटल्स से है. दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है. आरसीबी 5 में से 4 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरे स्थान पर है. वहीं, अक्षर पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं. 2 में जीत मिली है और 2 में हार का सामना करना पड़ा है. पॉइंट्स टेबल पर डीसी छठे स्थान पर है.

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