RCB vs GT IPL 2026 Final Live: अहमदाबाद में फाइनल का रण, बारिश बनी विलेन तो बेंगलुरु या गुजरात... कौन बनेगा चैंपियन?

RCB vs GT IPL 2026 Final Live Updates: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की नजर लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने पर होगी. वहीं, गुजरात टाइटंस 4 साल बाद दोबारा खिताब जीतने उतरेगी. ये ब्लॉकबस्टर मैच रविवार, 31 मई को भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा.
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IPL 2026 Final, Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans Live Score: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. अब से थोड़ी देर बाद आईपीएल के नए चैंपियन का पता चल जाएगा. फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. ये महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. RCB लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने को बेताब है, वहीं गुजरात टाइटंस 4 साल के बाद दोबारा खिताब जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है. इससे पहले क्वालिफायर 1 में जब दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ था, तब आरसीबी ने बाजी मारी थी. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में एक बार फिर RCB से टक्कर लेने को तैयार है.
राजस्थान रॉयल्स के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 का फाइनल मैच देखने के लिए अहमदाबाद में पहुंच चुके हैं. 15 साल के युवा बल्लेबाज ने इस सीजन 776 रन बनाए हैं और फिलहाल ऑरेंज कैप उनके सिर पर है. SRH के खिलाफ एलिमिनेटर में वैभव ने 29 गेंद पर 97 रनों की शानदार पारी खेली थी. उसके बाद गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालिफायर 2 में भी उन्होंने 47 गेंद पर 96 रन बनाए. हालांकि, राजस्थान रॉयल्स की टीम ये मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई.
— ANI (@ANI) May 31, 2026
वैसे तो गुजरात टाइटंस अपने होमग्राउंड पर फाइनल मुकाबला खेलने वाली है, लेकिन क्वालिफायर 2 खेलने के बाद शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम तूफान और भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ में ही फंसी रह गई. टीम को शनिवार दोपहर तक अहमदाबाद में लैंड करना था, लेकिन फ्लाइट में देरी होने की वजह से टीम शनिवार को रात 10 बजे अहमदाबाद पहुंची. उन्हें RCB की तुलना में फाइनल के लिए तैयारी करने का कम मौका मिला है. वहीं, रजत पाटीदार की टीम पिछले 2-3 दिनों से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जमकर पसीना बहा रही है.
आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस की शुरुआत लगातार 2 हार से हुई थी. उसके बाद शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने जीत की हैट्रिक लगाकर शानदार वापसी की. फिर GT को दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा. उसके बाद GT ने लगातार 5 जीत दर्ज कर प्लेऑफ की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाया. 14 मैचों में 9 जीत दर्ज कर 18 अंकों के साथ गुजरात टाइटंस ने दूसरे स्थान पर ग्रुप स्टेज को फिनिश किया. क्वालिफायर 1 में RCB के खिलाफ उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. हालांकि, इस टीम ने दूसरे क्वालिफायर में पलटवार करते हुए राजस्थान रॉयल्स को बुरी तरह रौंद दिया. जीटी के कप्तान शुभमन गिल और उनके साथी ओपनर साई सुदर्शन शानदार फॉर्म में हैं. दोनों ऑरेंज कैप की रेस में भी बने हुए हैं. गेंदबाजी में कगिसो रबाडा के सिर पर फिलहाल पर्पल कैप है, वहीं भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज ने भी इस सीजन कमाल किया है.
वैसे तो अहमदाबाद में 31 मई को बारिश की संभावना बेहद कम है, लेकिन अगर मौसम के कारण आज का खेल नहीं होता है तो फाइनल मैच कल रिजर्व डे पर खेला जाएगा. अगर रिजर्व डे के दिन भी बारिश विलेन बनती है और 5-5 ओवर का खेल नहीं होता है तो आईपीएल प्लेइंग कंडीशंस के मुताबिक, RCB की टीम विजेता बन जाएगी. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर आरसीबी पहले स्थान पर है, वहीं गुजरात टाइटंस ने दूसरे स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था.
आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में रिजर्व डे नहीं रखा गया था, लेकिन फाइनल के लिए रिजर्व डे है. अगर बारिश की वजह से रविवार, 31 मई को खेल शुरू नहीं होता है या 5-5 ओवर का खेल भी नहीं होता है तो ये मुकाबला कल (सोमवार, 01 जून) को खेला जाएगा. बता दें कि RCB और GT पहली बार आईपीएल के फाइनल में आमने सामने है. हालांकि, इन दोनों टीमों ने 1-1 बार खिताब पर कब्जा किया है. गुजरात की टीम 2022 में चैंपियन बनी थी, जबकि आरसीबी पिछले साल (2025) में चैंपियन बनी थी.
आरसीबी बनाम गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल को लेकर फैंस के लिए अच्छी खबर है. मौसम पूर्वानुमान से पता चलता है कि बारिश की संभावना बहुत कम है. Accuweather के अनुसार, रविवार शाम को बारिश की संभावना 2% है, जबकि दिन भर धूप खिली रहने की उम्मीद है.
वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, जॉर्डन कॉक्स, फिलिप साल्ट, रिचर्ड ग्लीसन, स्वप्निल सिंह, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल
गुजरात टाइटंस टीम: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, अरशद खान, ल्यूक वुड, कॉनर एस्टरहुइज़न, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, शाहरुख खान, कुलवंत खेजरोलिया, मानव सुथार, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा
इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. अब से थोड़ी देर बाद आईपीएल के नए चैंपियन का पता चल जाएगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की नजर लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने पर होगी. वहीं, गुजरात टाइटंस 4 साल बाद दोबारा खिताब जीतने उतरेगी. ये ब्लॉकबस्टर मैच रविवार, 31 मई को भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा. इससे पहले क्वालिफायर 1 में जब दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ था, तब आरसीबी ने बाजी मारी थी. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में एक बार फिर RCB से टक्कर लेने को तैयार है.
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