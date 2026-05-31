RCB vs GT IPL 2026 Final Live: अहमदाबाद में फाइनल का रण, बारिश बनी विलेन तो बेंगलुरु या गुजरात... कौन बनेगा चैंपियन?

IPL 2026 Final, Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans Live Score: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. अब से थोड़ी देर बाद आईपीएल के नए चैंपियन का पता चल जाएगा. फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. ये महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. RCB लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने को बेताब है, वहीं गुजरात टाइटंस 4 साल के बाद दोबारा खिताब जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है. इससे पहले क्वालिफायर 1 में जब दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ था, तब आरसीबी ने बाजी मारी थी. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में एक बार फिर RCB से टक्कर लेने को तैयार है.

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