RCB vs GT LIVE Streaming: आरसीबी के सामने गुजरात टाइटंस, 'किंग' और 'प्रिंस' में टक्कर, जानें अंक तालिका का हाल

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans LIVE Score: आईपीएल 2026 के 34वें मैच में शुक्रवार (24 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का आमना-सामना होगा. बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की टीम सीजन में पांचवीं जीत हासिल करने के लिए उतरेगी. उसने अब तक 6 मैचों में 4 जीत हासिल की है. उसे दो मुकाबलों में हर का सामना करना पड़ा है. इस तरह 8 अंकों के साथ वह अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है. दूसरी ओर, गुजरात की टीम को 6 मैचों में 3 जीत और 3 हार मिली है. वह 6 अंकों के साथ छठे पायदान पर है. आरसीबी अपने होम ग्राउंड पर दिल्ली कैपिटल्स से हार के बाद इस मैच में उतरेगी.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम दार, वेंकटेश अय्यर, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विक्की ओस्तवाल, जैकब डफी, स्वप्निल सिंह, नुवान तुषारा, जैकब बेथेल, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल.

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गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, अशोक शर्मा, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, मानव सुथार, कुलवंत खेजरोलिया, अनुज रावत, इशांत शर्मा, जयंत यादव, ल्यूक वुड, आर साई किशोर, कुमार कुशाग्र, अरशद खान, गुरनूर बराड़, निशांत सिंधु, कॉनर एस्टरहुइजन.