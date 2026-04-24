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Hindi Newsक्रिकेटRCB vs GT LIVE Streaming: आरसीबी के सामने गुजरात टाइटंस, किंग और प्रिंस में टक्कर, जानें अंक तालिका का हाल

RCB vs GT LIVE Streaming: आरसीबी के सामने गुजरात टाइटंस, 'किंग' और 'प्रिंस' में टक्कर, जानें अंक तालिका का हाल

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans LIVE Score:आईपीएल 2026 के 34वें मैच में शुक्रवार (24 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का आमना-सामना होगा. बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की टीम सीजन में पांचवीं जीत हासिल करने के लिए उतरेगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 24, 2026, 06:26 PM IST
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस लाइव स्कोर. Photo Credit: BCCI
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस लाइव स्कोर. Photo Credit: BCCI
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Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans LIVE Score: आईपीएल 2026 के 34वें मैच में शुक्रवार (24 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का आमना-सामना होगा. बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की टीम सीजन में पांचवीं जीत हासिल करने के लिए उतरेगी. उसने अब तक 6 मैचों में 4 जीत हासिल की है. उसे दो मुकाबलों में हर का सामना करना पड़ा है. इस तरह 8 अंकों के साथ वह अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है. दूसरी ओर, गुजरात की टीम को 6 मैचों में 3 जीत और 3 हार मिली है. वह 6 अंकों के साथ छठे पायदान पर है. आरसीबी अपने होम ग्राउंड पर दिल्ली कैपिटल्स से हार के बाद इस मैच में उतरेगी. 

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम दार, वेंकटेश अय्यर, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विक्की ओस्तवाल, जैकब डफी, स्वप्निल सिंह, नुवान तुषारा, जैकब बेथेल, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल.

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गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, अशोक शर्मा, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, मानव सुथार, कुलवंत खेजरोलिया, अनुज रावत, इशांत शर्मा, जयंत यादव, ल्यूक वुड, आर साई किशोर, कुमार कुशाग्र, अरशद खान, गुरनूर बराड़, निशांत सिंधु, कॉनर एस्टरहुइजन.

24 April 2026
18:26 PM

RCB vs GT Live Score: जोस बटलर RCB के लिए बड़ा खतरा

जोस बटलर का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड है. 2016 से 16 पारियों में  उन्होंने 53.18 के औसत और 158.1 के स्ट्राइक-रेट से 585 रन बनाए हैं. अगर बटलर का बल्ला आज चल गया तो आरसीबी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी.

17:55 PM

RCB vs GT Live Score: हेड टू हेड रिकॉर्ड

आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल के छह मैचों में दोनों टीमों ने तीन-तीन बार जीत हासिल की है. शुभमन गिल की टीम इस सीजन में लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, जबकि रजत पाटीदार की टीम सिर्फ दो को छोड़कर ज्यादातर मैचों में टॉप फॉर्म में रही है.

17:46 PM

RCB vs GT Live Score: आरसीबी के बल्लेबाजों के सामने गुजरात की धारधार बॉलिंग

RCB के बैट्समैन इस सीजन में अब तक जबरदस्त फॉर्म में हैं. आज रात जब वे गुजरात टाइटंस जैसे क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने होंगे तो यह देखने लायक मुकाबला होगा. रजत पाटीदार बनाम राशिद खान का मैच सबसे अच्छे मुकाबलों में से एक होगा, जिस पर नजर रखी जाएगी.

17:42 PM

RCB vs GT Live Score: आरसीबी और गुजरात में मुकाबला

नमस्ते और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटन्स IPL 2026 मैच के हमारे लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. हम आपको आज रात एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले इस मैच के सभी खास अपडेट्स बताएंगे.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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