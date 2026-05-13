Advertisement
trendingNow13215845
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 RCB vs KKR Live Score: दोनों टीमों के बीच इस सीजन की पहली भिड़ंत, टॉस से पहले जानें किसमें कितना है दम?

IPL 2026 RCB vs KKR Live Score: दोनों टीमों के बीच इस सीजन की पहली भिड़ंत, टॉस से पहले जानें किसमें कितना है दम?

RCB vs KKR Live Score Streaming: IPL 2026 का रोमांच अपने आखिरी पड़ाव पर है. 13 मई यानी आज सीजन का 57वां मुकाबला KKR बनाम RCB के बीच खेला जा रहा है. इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट आपको यहां मिलेंगे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 13, 2026, 06:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026 RCB vs KKR Live Score
IPL 2026 RCB vs KKR Live Score
LIVE Blog

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders LIVE: IPL 2026 का कारवां अब 57वें मुकाबले तक आ पहुंचा है. 13 मई यानी आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच भिड़ंत है. यह मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. शाम 7 बजे टॉस होगा, जबकि पहली गेंद 7 बजकर 30 मिनट पर फेंकी जाएगी. इस मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे इस लाइव ब्लॉग में.

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders LIVE: मैच से जुड़े तमाम अपडेट नीचे पढ़िए.

Add Zee News as a Preferred Source
13 May 2026
18:07 PM

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders LIVE:  कैसा है पिच?

यह मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा, जहां की पिच संतुलित रह सकती है. यहां पहले 6 ओवर में तेज गेंदबाजों को स्विंग और एक्स्ट्रा बाउंस मिलने की उम्मीद है. इशके बाद बल्लेूबाजी आसान हो सकती है. इस मैदान पर IPL के 7 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 2 दफा पहले बल्लेबाजी और 5 बार चेज करने वाली टीम ने बाजी मारी है, एक मुकाबला टाई रहा था. 

18:04 PM

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders LIVE:  दोनों टीमों कितना जरूरी है यह मैच?

यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है. 11 मैचों में 3 जीत और 8 हार के साथ नंबर 8 पर मौजूद केकेआर अगर यह मैच हारती है तो वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी. वहीं आरसीबी यह मैच जीतकर नंबर 1 पर जाना चाहेगी.

आरसीबी के पास 11 मैचों में 7 जीत और 4 र के साथ 14 अंक हैं और +1.103 का नेट रन रेट है. अगर वो जीतती है तो गुजरात को पछाड़कर नंबर 1 पर पहुंच जाएगी और अगर हाती है तो उसकी प्लेऑफ की उम्मीदों के लिए यह बड़ा झटका होगा.

18:04 PM

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders LIVE: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की संभावित XII

विराट कोहली, जैकब बेथेल, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), वेंकटेश अय्यर/रोमारियो शेफर्ड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड, सुयश शर्मा, रसिक सलाम डार/जैकब डफी.

18:01 PM

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders LIVE: कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित XII

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती/नवदीप सैनी.

17:58 PM

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders LIVE: किसमें कितना दम? 

आईपीएल के इतिहास की दोनों पुरानी टीमें हैं. 2008 से खेल रही हैं. इस लीग में अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 35 मैच हुए हैं.  बेंगलुरु ने 15 और कोलकाता ने 20 मैच जीते हैं. पिछले सीजन दोनों के बीच खेला गया मुकाबला बेंगलुरु ने जीता था,  इस सीजन दोनों टीमें पहली बार आमने-सामने होंगी. 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026RCB vs KKR

Trending news

चाट की राजधानी दिल्ली में चख लें आलू टिक्की से लेकर दही भल्ले का स्वाद
Street food
चाट की राजधानी दिल्ली में चख लें आलू टिक्की से लेकर दही भल्ले का स्वाद
भारत-पाक बातचीत की वकालत करने वाले RSS नेता को महबूबा मुफ्ती का समर्थन
Jammu-kashmir
भारत-पाक बातचीत की वकालत करने वाले RSS नेता को महबूबा मुफ्ती का समर्थन
महाराष्ट्र ATS का बड़ा ऑपरेशन, PAK गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा
Maharashtra ATS
महाराष्ट्र ATS का बड़ा ऑपरेशन, PAK गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा
हेरोइन, हवाला और हिजबुल कनेक्शन... 5 साल बाद भारत लाया गया 'शेरा'
NIA
हेरोइन, हवाला और हिजबुल कनेक्शन... 5 साल बाद भारत लाया गया 'शेरा'
साधना, मुलायम और अब प्रतीक... चार साल में तीसरी मौत से यादव परिवार टूटा!
prateek yadav
साधना, मुलायम और अब प्रतीक... चार साल में तीसरी मौत से यादव परिवार टूटा!
6 चोटों के निशान और... प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई? पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा
Prateek Yadav Death
6 चोटों के निशान और... प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई? पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा
प्रतीक यादव को क्‍या बीमारी थी? इलाज करने वाली डॉक्‍टर ने बताई ये बात
prateek yadav
प्रतीक यादव को क्‍या बीमारी थी? इलाज करने वाली डॉक्‍टर ने बताई ये बात
Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति?
Global Energy
Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति?
अजरबैजान से भगोड़े प्रभदीप सिंह का प्रत्यर्पण, CBI को मिली बड़ी सफलता
prabhdeep singh
अजरबैजान से भगोड़े प्रभदीप सिंह का प्रत्यर्पण, CBI को मिली बड़ी सफलता
नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे सुवेंदु अधिकारी, CM की कुर्सी संभालने के बाद लिया बड़ा फैसला
CM Suvendu Adhikari
नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे सुवेंदु अधिकारी, CM की कुर्सी संभालने के बाद लिया बड़ा फैसला