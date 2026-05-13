IPL 2026 RCB vs KKR Live Score: दोनों टीमों के बीच इस सीजन की पहली भिड़ंत, टॉस से पहले जानें किसमें कितना है दम?

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders LIVE: IPL 2026 का कारवां अब 57वें मुकाबले तक आ पहुंचा है. 13 मई यानी आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच भिड़ंत है. यह मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. शाम 7 बजे टॉस होगा, जबकि पहली गेंद 7 बजकर 30 मिनट पर फेंकी जाएगी. इस मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे इस लाइव ब्लॉग में.

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