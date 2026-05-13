IPL 2026 RCB vs KKR Live Score: दोनों टीमों के बीच इस सीजन की पहली भिड़ंत, टॉस से पहले जानें किसमें कितना है दम?

RCB vs KKR Live Score Streaming: IPL 2026 का रोमांच अपने आखिरी पड़ाव पर है. 13 मई यानी आज सीजन का 57वां मुकाबला KKR बनाम RCB के बीच खेला जा रहा है. इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट आपको यहां मिलेंगे.
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Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders LIVE: IPL 2026 का कारवां अब 57वें मुकाबले तक आ पहुंचा है. 13 मई यानी आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच भिड़ंत है. यह मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. शाम 7 बजे टॉस होगा, जबकि पहली गेंद 7 बजकर 30 मिनट पर फेंकी जाएगी. इस मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे इस लाइव ब्लॉग में.
Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders LIVE: मैच से जुड़े तमाम अपडेट नीचे पढ़िए.
Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders LIVE: कैसा है पिच?
यह मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा, जहां की पिच संतुलित रह सकती है. यहां पहले 6 ओवर में तेज गेंदबाजों को स्विंग और एक्स्ट्रा बाउंस मिलने की उम्मीद है. इशके बाद बल्लेूबाजी आसान हो सकती है. इस मैदान पर IPL के 7 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 2 दफा पहले बल्लेबाजी और 5 बार चेज करने वाली टीम ने बाजी मारी है, एक मुकाबला टाई रहा था.
Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders LIVE: दोनों टीमों कितना जरूरी है यह मैच?
यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है. 11 मैचों में 3 जीत और 8 हार के साथ नंबर 8 पर मौजूद केकेआर अगर यह मैच हारती है तो वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी. वहीं आरसीबी यह मैच जीतकर नंबर 1 पर जाना चाहेगी.
आरसीबी के पास 11 मैचों में 7 जीत और 4 र के साथ 14 अंक हैं और +1.103 का नेट रन रेट है. अगर वो जीतती है तो गुजरात को पछाड़कर नंबर 1 पर पहुंच जाएगी और अगर हाती है तो उसकी प्लेऑफ की उम्मीदों के लिए यह बड़ा झटका होगा.
Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders LIVE: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की संभावित XII
विराट कोहली, जैकब बेथेल, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), वेंकटेश अय्यर/रोमारियो शेफर्ड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड, सुयश शर्मा, रसिक सलाम डार/जैकब डफी.
Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders LIVE: कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित XII
अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती/नवदीप सैनी.
Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders LIVE: किसमें कितना दम?
आईपीएल के इतिहास की दोनों पुरानी टीमें हैं. 2008 से खेल रही हैं. इस लीग में अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 35 मैच हुए हैं. बेंगलुरु ने 15 और कोलकाता ने 20 मैच जीते हैं. पिछले सीजन दोनों के बीच खेला गया मुकाबला बेंगलुरु ने जीता था, इस सीजन दोनों टीमें पहली बार आमने-सामने होंगी.