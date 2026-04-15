IPL 2026 RCB vs LSG LIVE: आरसीबी के सामने रॉयल चैलेंज, वापसी को तैयार लखनऊ, कुछ देर में टॉस

Royal Challengers Bangalore vs Lucknow Super Giants LIVE: आईपीएल 2026 में आरसीबी की टीम जीत का चौका लगाने के लिए तैयार है. टीम अपना 5वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के खिलाफ खेलने उतर रही है. अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 मैच में जीत दर्ज की है. वहीं, लखनऊ की टीम ने 4 में से 2 मुकाबले अपने नाम किए हैं. पिछले मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा था, अब कमबैक के लिए पूरी तरह से तैयार है.

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