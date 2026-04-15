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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 RCB vs LSG LIVE: आरसीबी के सामने रॉयल चैलेंज, वापसी को तैयार लखनऊ, कुछ देर में टॉस

IPL 2026 RCB vs LSG LIVE: आरसीबी के सामने रॉयल चैलेंज, वापसी को तैयार लखनऊ, कुछ देर में टॉस

IPL 2026 RCB vs LSG LIVE Updates: आईपीएल 2026 में आरसीबी की टीम अपना 5वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलने के लिए तैयार है. टीम ने अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 मैच में जीत दर्ज की है. अब लखनऊ के नवाबों को टक्कर देने के लिए तैयार हैं. दोनों टीमों के बीच 7.30 बजे टॉस होगा. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 15, 2026, 06:38 PM IST
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Royal Challengers Bangalore vs Lucknow Super Giants LIVE: आईपीएल 2026 में आरसीबी की टीम जीत का चौका लगाने के लिए तैयार है. टीम अपना 5वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के खिलाफ खेलने उतर रही है. अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 मैच में जीत दर्ज की है. वहीं, लखनऊ की टीम ने 4 में से 2 मुकाबले अपने नाम किए हैं. पिछले मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा था, अब कमबैक के लिए पूरी तरह से तैयार है.

 

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15 April 2026
18:33 PM

IPL 2026 RCB vs LSG LIVE: पाइंट्स टेबल में आरसीबी का जलवा

पिछले सीजन की चैंपियन टीम आरसीबी इस बार भी दहाड़ती नजर आ रही है. शुरुआत से ही टीम का जलवा इस सीजन नजर आया है. 3 मैच जीतकर पाइंट्स टेबल में आरसीबी टॉप-3 में बरकरार है. वहीं, लखनऊ की टीम 7वें स्थान पर काबिज है.

 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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