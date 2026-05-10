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Hindi Newsक्रिकेटRCB vs MI Live Score: करो या मरो मैच में आरसीबी से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस, दांव पर है प्लेऑफ, रायपुर में कौन मारेगा बाजी?

RCB vs MI Live Score: 'करो या मरो' मैच में आरसीबी से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस, दांव पर है प्लेऑफ, रायपुर में कौन मारेगा बाजी?

IPL 2026 Today Match, RCB vs MI Live Score: आईपीएल 2026 के 54वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टक्कर मुंबई इंडियंस से है. ये मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, जो आरसीबी का इस टूर्नामेंट में दूसरा होम ग्राउंड है. प्लेऑफ के लिहाज से देखें तो ये मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 10, 2026, 05:47 PM IST
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस लाइव स्कोर
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Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians Live Score: आईपीएल 2026 के 54वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टक्कर मुंबई इंडियंस से है. ये मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, जो आरसीबी का इस टूर्नामेंट में दूसरा होम ग्राउंड है. प्लेऑफ के लिहाज से देखें तो ये मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम है. टॉप-4 की रेस में बने रहने के लिए मुंबई इंडियंस को किसी कीमत पर जीत हासिल करनी होगी, वहीं पिछले 2 मुकाबले हारकर आरसीबी पर भी दवाब है. प्लेऑफ में पहुंचने के लिए रजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम को बाकी बचे 4 में से कम से कम 2 मुकाबले जीतने होंगे. पॉइंट्स टेबल RCB चौथे और मुंबई इंडियंस 9वें स्थान पर है.

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10 May 2026
17:47 PM

RCB vs MI Live Score: कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

आईपीएल के इतिहास में आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच अभी तक कुल 35 मुकाबले हुए हैं. 19 में एमआई ने बाजी मारी है, जबकि 16 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत हासिल की है. हालांकि, हाल के वर्षों में RCB का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है, जिसने 2023 के बाद से MI के खिलाफ तीन मैच जीते हैं और दो हारे हैं.

17:41 PM

RCB vs MI Live Score: आरसीबी से बदला लेने उतरेगी मुंबई इंडियंस

रायपुर में आज मुंबई इंडियंस ना सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी, बल्कि उनका मकसद आरसीबी से मिली पिछली हार का बदला लेना भी रहेगा. आईपीएल 2026 में दोनों टीमें जब पहले राउंड में भिड़ी थी, तब वानखेड़े स्टेडियम में आरसीबी ने 240 रनों का पहाड़ खड़ा किया था. इसके जवाब में मुंबई इंडियंस 222 रन ही बना सकी थी.

17:35 PM

RCB vs MI Live Score: आरसीबी और मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड

मुंबई इंडियंस की टीम: रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), नमन धीर, विल जैक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, एएम ग़ज़नफ़र, रघु शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार, क्विंटन डी कॉक, केशव महाराज, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाउद्दीन इज़हार, हार्दिक पंड्या, कृष्ण भगत

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम: जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, जोश हेजलवुड, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विक्की ओस्टवाल, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, स्वप्निल सिंह, फिलिप साल्ट, नुवान तुषारा, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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