RCB vs MI Live Score: 'करो या मरो' मैच में आरसीबी से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस, दांव पर है प्लेऑफ, रायपुर में कौन मारेगा बाजी?

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians Live Score: आईपीएल 2026 के 54वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टक्कर मुंबई इंडियंस से है. ये मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, जो आरसीबी का इस टूर्नामेंट में दूसरा होम ग्राउंड है. प्लेऑफ के लिहाज से देखें तो ये मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम है. टॉप-4 की रेस में बने रहने के लिए मुंबई इंडियंस को किसी कीमत पर जीत हासिल करनी होगी, वहीं पिछले 2 मुकाबले हारकर आरसीबी पर भी दवाब है. प्लेऑफ में पहुंचने के लिए रजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम को बाकी बचे 4 में से कम से कम 2 मुकाबले जीतने होंगे. पॉइंट्स टेबल RCB चौथे और मुंबई इंडियंस 9वें स्थान पर है.

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