IPL 2026 RCB vs SRH LIVE: बेंगलुरु बनाम हैदराबाद के बीच जंग से होगा आईपीएल 2026 का शुभारंभ, चिन्नास्वामी में कौन मारेगा बाजी?

IPL 2026 RCB vs SRH Live Cricket Score Updates: क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार फैंस के दिलों पर दस्तक देने आ गया है. आज से इंडियन प्रीमियर लीग के 19वीं सीजन का आगाज हो रहा है. आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद हैं. आरसीबी की तरफ से विराट कोहली, फिल सॉल्ट और रजत पाटीदार तहलका मचाना चाहेंगे, वहीं SRH की टीम में भी अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन जैसे खतरनाक बल्लेबाजों की फौज है. फैंस इस मुकाबले के लिए बेहद उत्साहित हैं. RCB बनाम SRH मैच की हर अपडेट्स के लिए बने रहे Zee News के साथ.

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