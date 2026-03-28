IPL 2026 RCB vs SRH LIVE: बेंगलुरु बनाम हैदराबाद के बीच जंग से होगा आईपीएल 2026 का शुभारंभ, चिन्नास्वामी में कौन मारेगा बाजी?

RCB vs RCB IPL 2026 Live Cricket Score update: आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा.
Trending Photos
IPL 2026 RCB vs SRH Live Cricket Score Updates: क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार फैंस के दिलों पर दस्तक देने आ गया है. आज से इंडियन प्रीमियर लीग के 19वीं सीजन का आगाज हो रहा है. आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद हैं. आरसीबी की तरफ से विराट कोहली, फिल सॉल्ट और रजत पाटीदार तहलका मचाना चाहेंगे, वहीं SRH की टीम में भी अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन जैसे खतरनाक बल्लेबाजों की फौज है. फैंस इस मुकाबले के लिए बेहद उत्साहित हैं. RCB बनाम SRH मैच की हर अपडेट्स के लिए बने रहे Zee News के साथ.
RCB vs SRH Live Updates: धोनी के कोच ने RCB पर लगाया दांव
Zee News के साथ Exclusive बातचीत में महेंद्र सिंह धोनी के बचपन के कोच एमपी सिंह ने बताया कि इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम जीत सकती है, क्योंकि एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में उसका रिकॉर्ड शानदार रहा है. एमपी सिंह ने ये भी कहा कि आरसीबी इस बार बढ़िया टीम दिख रही है.
RCB vs SRH Live Updates: हेड टू हेड रिकॉर्ड में कौन आगे?
हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो यहां ऑरेंज आर्मी का पलड़ा थोड़ा भारी है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल में अब तक 26 मुकाबले हुए हैं. यहां पर पलड़ा ऑरेंज आर्मी का भारी है. SRH ने 13 मुकाबले जीते हैं, जबकि 11 मैच RCB के नाम रहा है. दो मुकाबले का नतीजा नहीं निकला है. वहीं, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच 9 बार टक्कर हुई है. 5 मुकाबले आरसीबी ने जीते हैं, 3 में SRH ने बाजी मारी है और एक मैच का नतीजा नहीं निकला था.
— IndianPremierLeague (@IPL) March 28, 2026
RCB vs SRH Live Updates: कैसा रहेगा एम चिन्नास्वामी की पिच का मिजाज?
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच में पिछले लगभग एक साल से कोई मैच न होने के बावजूद कोई बदलाव नहीं हुआ है. इससे बल्लेबाजों को काफी मदद मिलेगी और एक हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद है. टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी चुन सकती है, क्योंकि लक्ष्य का पीछा करना आसान हो सकता है. टी20 क्रिकेट में अब कोई भी लक्ष्य पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाता, लेकिन 220 से अधिक का स्कोर मैच जीतने के लिए काफी हो सकता है.
RCB vs SRH Live Updates: कब और कहां देखें लाइव?
आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला RCB और SRH के बीच खेला जाएगा. ये मैच शनिवार (आज) को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा. 7:00 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आएंगे. RCB बनाम SRH मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर होगा. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर होगी.
RCB vs SRH Live Updates: ईशान करेंगे कप्तानी का आगाज
अगले दो महीने तक भारत में क्रिकेट की महफिल सजेगी, जिसमें दुनियाभर के स्टार खिलाड़ी फैंस का मनोरंजन करेंगे. आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद से है. शुरुआती कुछ मैचों में पैट कमिंस नहीं खेलेंगे और उनकी जगह SRH ने ईशान किशन को कप्तानी का जिम्मा सौंपा है. वहीं, पिछले साल RCB को चैंपियन बनाने वाले रजत पाटीदार इस साल भी टीम का नेतृत्व करेंगे.