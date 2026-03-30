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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 RR vs CSK LIVE: गुवाहाटी में चेन्नई और राजस्थान की जंग, बारिश रुकी, कुछ ही देर में टॉस

IPL 2026 RR vs CSK LIVE: गुवाहाटी में चेन्नई और राजस्थान की जंग, बारिश रुकी, कुछ ही देर में टॉस

RR vs CSK IPL 2026 Live Cricket Score update: आज यानी 30 मार्च को चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जबरदस्त भिडंत होनी है. दोनों टीमों की नजरें टूर्नामेंंट की अगाज जीत के साथ करने पर होंगी. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 30, 2026, 06:49 PM IST
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IPL 2026 RR vs CSK LIVE:
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IPL 2026 CSK vs RR Live Cricket Score Updates: आईपीएल का तीसरा मुकाबला आज 30 मार्च को गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट ग्राउंड में है. यह स्टेडियम शुरुआती 3 मैचों के लिए राजस्थान का होम ग्राउंड भी है. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद ही खास होने वाला है,क्योंकि सबसे ज्यादा एक नाम की चर्चा है और वह नाम वैभव सूर्यवंशी का है. उनके अलावा नजरें RR के नए-नवेले कप्तान रियान पराग पर भी होंगी. साथ ही दोनों ही टीमें जीत के साथ टूर्नामेंट में अगाज करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी. 7 बजे टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर होंगे.

जडेजा पर खास नजरें

चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए लंबे समय तक खेलने वाले रविंद्र जडेजा पर सभी कि निगाहें होंगी. साल 2026 के आईपीएल ऑक्शन में ट्रेड डील के तहत राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें अपने खेमे में शामिल किया था. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा जडेजा का प्रदर्शन सीएसके के खिलाफ कैसा रहता है.

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30 March 2026
18:25 PM

IPL 2026 RR vs CSK LIVE: गुवाहाटी में हो रही बारिश

राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले मैच से पहले फैंस के लिए बुरी खबर है. ताजा जानकारी के अनुसार, गुवाहाटी में इस समय बारिश हो रही है. अगर बारिश की वजह से ये मुकाबला रद्द होता है तो दोनों टीमों को 1-1 अंक मिलेंगे.

18:17 PM

IPL 2026 RR vs CSK LIVE: धोनी-ब्रेविस के बिना उतरेगी चेन्नई सुपर किंग्स

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को दो धुरंधर खिलाड़ी की कमी खलेगी. 'थाला' एमएस धोनी दो हफ्ते तक बाहर रहेंगे, वहीं खतरनाक विदेशी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस भी शुरुआती 2-3 मैचों से बाहर हो गए हैं.

17:52 PM

IPL 2026 RR vs CSK LIVE: मौसम बिगाड़ेगा खेल?

आज चेन्नई और राजस्थान के बीच 19वें सीजन का तीसरा मुकाबला खेला जाना है. लेकिन, मीडिया रिपोर्ट्स कि माने तो सबसे बड़ी समस्या बारिश पैदा कर सकती है. गुवाहाटी के बारसपारा में बारिश खेल बिगाड़ सकती है.

17:48 PM

IPL 2026 RR vs CSK LIVE: RR की संभावित प्लेइंग11

वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल,रियान पराग (कप्तान), रवींद्र जडेजा,  ध्रुव जुरेल, शिमरॉन हेटमायर, दसुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा.

17:46 PM

IPL 2026 RR vs CSK LIVE: CSK संभावित प्लेइंग 11

रुतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे, श्रेयास गोपाल, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, नूर अहमद, खलील अहमद, मैट हेनरी और अंशुल कंबोज.

17:41 PM

IPL 2026 RR vs CSK LIVE: कांटे की टक्कर

राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच खेले गए बीते 10 मुकाबलो में RR का पलड़ा काफी भारी रहा है. बता दें कि राजस्थान ने चेन्नई को 10 में से 8 बार रौंदा है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज बाजी कौन मारेगा. 

17:40 PM

IPL 2026 RR vs CSK LIVE: हेड टू हेड

बात करें चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, तो अभी दोनों टीमों का 31 बार आमना-सामना हुआ है. जिसमें चेन्नई ने 16 तो राजस्थान 15 बार जीत हासिल करने में कामयाब रही है.

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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