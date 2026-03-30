IPL 2026 RR vs CSK LIVE: गुवाहाटी में चेन्नई और राजस्थान की जंग, बारिश रुकी, कुछ ही देर में टॉस

IPL 2026 CSK vs RR Live Cricket Score Updates: आईपीएल का तीसरा मुकाबला आज 30 मार्च को गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट ग्राउंड में है. यह स्टेडियम शुरुआती 3 मैचों के लिए राजस्थान का होम ग्राउंड भी है. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद ही खास होने वाला है,क्योंकि सबसे ज्यादा एक नाम की चर्चा है और वह नाम वैभव सूर्यवंशी का है. उनके अलावा नजरें RR के नए-नवेले कप्तान रियान पराग पर भी होंगी. साथ ही दोनों ही टीमें जीत के साथ टूर्नामेंट में अगाज करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी. 7 बजे टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर होंगे.

जडेजा पर खास नजरें

चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए लंबे समय तक खेलने वाले रविंद्र जडेजा पर सभी कि निगाहें होंगी. साल 2026 के आईपीएल ऑक्शन में ट्रेड डील के तहत राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें अपने खेमे में शामिल किया था. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा जडेजा का प्रदर्शन सीएसके के खिलाफ कैसा रहता है.

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