RR vs LSG LIVE Score, IPL 2026: राजस्थान के सामने लखनऊ की चुनौती, करो या मरो के फेर में फंसी रियान पराग की सेना

Rajasthan Royals (RR) vs Lucknow Super Giants (LSG) Live Score: आईपीएल 2026 के 64वें मैच में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स की टीमें आमने-सामने होंगी. यह मैच मंगलवार (19 मई) को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में टॉस जीतने वाली पहली बल्लेबाजी करना पसंद करेगी.

राजस्थान अंक तालिका में पांचवें स्थान पर हैं. उसके 12 मैचों में 12 पॉइंट्स हैं. उसे प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे. राजस्थान इस सीजन में अपने घरेलू मैदान पर अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है. दूसरी ओर, लखनऊ सुपर जाएंट्स 12 मैचों में आठ पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है. उसने पिछले मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स को हराकर उसका समीकरण बिगाड़ दिया. अब वह राजस्थान के खिलाफ भी ऐसा ही करना चाहेगा.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

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लखनऊ सुपर जाएंट्स: मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), मुकुल चौधरी, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, आकाश महाराज सिंह, प्रिंस यादव, जोश इंग्लिस, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह राठी, हिम्मत सिंह, आयुष बदोनी, आवेश खान, जॉर्ज लिंडे, एनरिच नॉर्टजे, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर, अक्षत रघुवंशी, अर्शिन। कुलकर्णी, नमन तिवारी.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), रवि सिंह, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, यशराज पुंजा, दासुन शनाका, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, अमन राव पेराला, रवींद्र जडेजा, संदीप शर्मा, शिमरोन हेटमायर, तुषार देशपांडे, नांद्रे बर्गर, कुलदीप सेन, युधवेंद्र सिंह चरक, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर.