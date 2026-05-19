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Hindi Newsक्रिकेटRR vs LSG LIVE Score, IPL 2026: राजस्थान के सामने लखनऊ की चुनौती, करो या मरो के फेर में फंसी रियान पराग की सेना

RR vs LSG LIVE Score, IPL 2026: राजस्थान के सामने लखनऊ की चुनौती, करो या मरो के फेर में फंसी रियान पराग की सेना

RR vs LSG IPL 2026 Today Match Live Updates: आईपीएल 2026 के 64वें मैच में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स की टीमें आमने-सामने होंगी. यह मैच मंगलवार (19 मई) को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 19, 2026, 06:28 PM IST
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राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स लाइव स्कोर
राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स लाइव स्कोर
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Rajasthan Royals (RR) vs Lucknow Super Giants (LSG) Live Score: आईपीएल 2026 के 64वें मैच में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स की टीमें आमने-सामने होंगी. यह मैच मंगलवार (19 मई) को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में टॉस जीतने वाली पहली बल्लेबाजी करना पसंद करेगी.

राजस्थान अंक तालिका में पांचवें स्थान पर हैं. उसके 12 मैचों में 12 पॉइंट्स हैं. उसे प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे. राजस्थान इस सीजन में अपने घरेलू मैदान पर अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है. दूसरी ओर, लखनऊ सुपर जाएंट्स 12 मैचों में आठ पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है. उसने पिछले मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स को हराकर उसका समीकरण बिगाड़ दिया. अब वह राजस्थान के खिलाफ भी ऐसा ही करना चाहेगा. 

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

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लखनऊ सुपर जाएंट्स: मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), मुकुल चौधरी, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, आकाश महाराज सिंह, प्रिंस यादव, जोश इंग्लिस, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह राठी, हिम्मत सिंह, आयुष बदोनी, आवेश खान, जॉर्ज लिंडे, एनरिच नॉर्टजे, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर, अक्षत रघुवंशी, अर्शिन। कुलकर्णी, नमन तिवारी.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), रवि सिंह, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, यशराज पुंजा, दासुन शनाका, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, अमन राव पेराला, रवींद्र जडेजा, संदीप शर्मा, शिमरोन हेटमायर, तुषार देशपांडे, नांद्रे बर्गर, कुलदीप सेन, युधवेंद्र सिंह चरक, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर.

19 May 2026
18:28 PM

RR vs LSG LIVE Score: करो या मरो वाला मैच

राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मैच करो या मरो वाला है. उसे हर हाल में जीत हासिल करनी है. राजस्थान के 12 मैचों में 12 अंक हैं और प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उसे अपने दोनों मैचों में जीत हासिल करनी है. अगर टीम यह मैच हारती है तो वह दूसरी टीमों पर निर्भर हो जाएगी.

18:23 PM

RR vs LSG LIVE Score: राजस्थान रॉयल्स स्क्वॉड

यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), रवि सिंह, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, यशराज पुंजा, दासुन शनाका, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, अमन राव पेराला, रवींद्र जडेजा, संदीप शर्मा, शिमरोन हेटमायर, तुषार देशपांडे, नांद्रे बर्गर, कुलदीप सेन, युधवेंद्र सिंह चरक, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर.

18:20 PM

RR vs LSG LIVE Score: लखनऊ सुपर जाएंट्स स्क्वॉड

मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, एडेन मार्करम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), मुकुल चौधरी, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, आकाश महाराज सिंह, प्रिंस यादव, जोश इंग्लिस, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह राठी, हिम्मत सिंह, आयुष बदोनी, आवेश खान, जॉर्ज लिंडे, एनरिक नॉर्टजे, मैथ्यू ब्रीट्जके, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर, अक्षत रघुवंशी, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी.

18:15 PM

RR vs LSG LIVE Score: कितने बजे शुरू होगा मैच?

मैच में पहली गेंद शाम 7:30 बजे फेंकी जाएगी और टॉस शाम 7:00 बजे होगा. राजस्थान बनाम लखनऊ मैच का सीधा प्रसारण भारत में Star Sports Network पर किया जाएगा. इसके अलावा प्रशंसक देश में JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर भी इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

18:10 PM

RR vs LSG LIVE Score: राजस्थान-लखनऊ में मुकाबला

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स के बीच आज मुकाबला होना है. मैच से जुड़ी खबरें, टॉस की जानकारी और लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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