RR vs MI Match Live Score: आज का मैच भी होगा रद्द? टॉस से पहले जानिए गुवाहाटी के मौसम का हाल

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians Live Updates: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 19वें सीजन का कारवां 13वें मुकाबले तक आ पहुंचा है. गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (MI) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमें आमने-सामने हैं. राजस्थान रॉयल्स पहले दोनों मैच जीत चुकी है. उसकी नजर आज जीत की हैट्रिक पर होगी, जबकि पहले 2 में से एक जीत और एक हार के साथ आ रही मुंबई इंडियंस दूसरी जीत की तलाश में है. इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए.

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians Live Updates: नीचे देखिए मैच से जुड़े तमाम बड़े अपडेट...