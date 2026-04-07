RR vs MI Match Live Score: आज का मैच भी होगा रद्द? टॉस से पहले जानिए गुवाहाटी के मौसम का हाल

IPL 2026 RR vs MI Live Score Updates: आईपीएल 2026 में आज 13वें मुकाबले की बारी है. गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (MI) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमें आमने-सामने हैं. कुछ ही देर में टॉस होने वाला है. टॉस शाम 7 बजे होगा, जबकि 7 बजकर 30 मिनट पर पहली गेंद फेंकी जाएगी. इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप जी न्यूज स्पोर्ट्स के इस लाइव ब्लॉग में बने रहिए.
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Rajasthan Royals vs Mumbai Indians Live Updates: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 19वें सीजन का कारवां 13वें मुकाबले तक आ पहुंचा है. गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (MI) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमें आमने-सामने हैं. राजस्थान रॉयल्स पहले दोनों मैच जीत चुकी है. उसकी नजर आज जीत की हैट्रिक पर होगी, जबकि पहले 2 में से एक जीत और एक हार के साथ आ रही मुंबई इंडियंस दूसरी जीत की तलाश में है. इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए.
Rajasthan Royals vs Mumbai Indians Live Updates: नीचे देखिए मैच से जुड़े तमाम बड़े अपडेट...
(@ZeeNews) April 7, 2026
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Rajasthan Royals vs Mumbai Indians Live Updates: गुवाहाटी का मौसम कैसा है?
गुवाहाटी यह मैच होने जा रहा है, जहां आज का मौसम नासाज है. हल्की आंधी-तूफान और बारिश के आसार हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि मैच के टाइम तक बारिश के आसार काफी कम होकर लगभग 14% रह जाएंगे. फैंस दुआ कर रहे हैं कि इंद्रदेव आज के मैच में खलल ना डालें.
Rajasthan Royals vs Mumbai Indians Live Updates: हार्दिक की वापसी संभव
राजस्थान रॉयल्स जीत की पटरी पर है, जबकि एमआई आखिरी मैच हारकर आ रही है. दिल्ली के खिलाफ उसे 6 विकेट से शिकस्त मिली थी. उस मैच में हार्दिक नहीं खेले थे, लेकिन अब वो गुवाहाटी पहुंच गए हैं. उन्होंने नेट्स में अभ्यास भी शुरू कर दिया है. आज वो कप्तानी करते नजर आ सकते हैं.
Rajasthan Royals vs Mumbai Indians Live Updates: किस टीम को फायदा मिलता है?
बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है. यहां 7 मैच हुए हैं, जिनमें से 3 में पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, जबकि 2 चेज करने वाली टीम ने जीते. एक मैच का नतीजा नहीं निकला था.
Rajasthan Royals vs Mumbai Indians Live Updates: हेड टू हेड रिकॉर्ड
आईपीएल के इतिहास में जब-जब ये दोनों टीमें भिड़ती हैं तो मुकाबले रोमांचक होते हैं. दोनों के बीच इस लीग में अब तक 30 मैच हुए हैं, जिनमें से 16 मैच मुंबई ने जीते, जबकि 14 बार राजस्थान रॉयल्स की टीम जीती. पिछले सीजन के एकमात्र मैच में राजस्थान को मुंबई ने 100 रनों से हराया था.
Rajasthan Royals vs Mumbai Indians Live Updates: कितने रन बन सकते हैं?
बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल का हाईएस्ट टीम स्कोर 199/4 है, जो राजस्थान रॉयल्स ने 2023 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाया था. यहां गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं और बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं. दोनों टीमों के पास तगड़े हिटर हैं, इसलिए आज के मैच में भी स्कोर 200 पार जाने की उम्मीद है.
Rajasthan Royals vs Mumbai Indians Live Updates: दोनों टीमों का तीसरा मैच
यह आईपीएल 2026 का 13वां मैच है. दोनों टीमें अब तक 2-2 मैच खेल चुकी हैं. दोनों का यह तीसरा मैच है. राजस्थान की टीम 4 अंक और +2.233 के नेट रन रेट के साथ प्वाइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है, जबकि एमआई 2 अंक और -0.206 नेट रन रेट के साथ नंबर 6 पर है.
Rajasthan Royals vs Mumbai Indians Live Updates: राजस्थान के संभावित 12 खिलाड़ी
यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई.
Rajasthan Royals vs Mumbai Indians Live Updates: मुंबई के संभावित 12 खिलाड़ी
रोहित शर्मा, रयान रिकल्टन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मारकंडे