Advertisement
trendingNow13173729
Hindi Newsक्रिकेटRR vs RCB LIVE Streaming: गुवाहाटी में दो रॉयल टीमों की टक्कर, विराट और वैभव पर रहेंगी नजर, कुछ ही देर में टॉस

RR vs RCB LIVE Streaming: गुवाहाटी में दो रॉयल टीमों की टक्कर, विराट और वैभव पर रहेंगी नजर, कुछ ही देर में टॉस

IPL 2026 RR vs RCB Live Score Updates: आईपीएल के 19वें सीजन का 16वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच है. आज का मैच काफी रोमांचक होने वाला है.  सभी की निगाहें विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी पर होंगी.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 10, 2026, 06:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit-IPL
Image credit-IPL
LIVE Blog

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru LIVE Score: आज आईपीएल 2026 का 16वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच है. यह मैच काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. दोनों ही टीमें टूर्नामेंट में काफी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही हैं.  आज का मुकाबला जीतने वाली टीम प्वाइंट्स टेबल में नंबर 1 पर आ जाएगी.  जहां डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने अभी तक दो मुकाबले खेले हैं और दोनों में ही जीत हासिल की है. साथ ही रियान पराग की अगुवाई वाली राजस्थान भी अजेय रही है.  गुवहाटी के बरसपारा में बारिश खेल बिगाड़ सकती है. हालांकि, मैच के दौरान मौसम बदल सकता है. मुकाबले में टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान 7 बजे आमने-सामने होंगे.

हेड टू हेड आंकड़े 

अगर हेड-टू-हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो आरसीबी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. आईपीएल में अब तक दोनों टीमों के बीच 31 मैच खेले गए हैं, जिनमें बेंगलुरु ने 17 मुकाबले जीते हैं, जबकि राजस्थान को 14 बार जीत मिली है. हालिया फॉर्म की बात करें तो पिछले 6 मैचों में आरसीबी ने 4 बार बाजी मारी है इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि आरसीबी का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा है, और यही वजह है कि आज का मैच काफी दिलचस्प और टक्कर का होने वाला है.

 

Add Zee News as a Preferred Source
10 April 2026
17:53 PM

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru LIVE Score: विजय रथ रोकने की टक्कर

राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच इस मैच में जीत की लय रोकने की बड़ी जंग देखने को मिलेगी. दोनों ही टीमें अब तक अपराजित हैं. गुवाहाटी में होने वाले इस मुकाबले में दोनों पक्ष अपनी-अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हुए विपक्षी टीम को पहली हार देने के इरादे से उतरेंगी. दोनों टीमों में यह करने की पूरी क्षमता मौजूद है.

17:52 PM

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru LIVE Score: संदीप बनाम कोहली

विराट कोहली की नजरें इस मैच में एक खास उपलब्धि पर होंगी. उन्हें आईपीएल में 300 छक्कों का आंकड़ा पूरा करने के लिए सिर्फ तीन और छक्कों की जरूरत है.वहीं दूसरी ओर राजस्थान के तेज गेंदबाज संदीप शर्मा के खिलाफ उनका रिकॉर्ड ज्यादा मजबूत नहीं रहा है. अब तक दोनों के बीच हुई 18 पारियों में संदीप शर्मा ने कोहली को 7 बार आउट किया है, जो उनके लिए एक चुनौती साबित हुआ है.

 

 

 

17:49 PM

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru LIVE Score: यशस्वी और वैभव पर निगाहें

आज के मुकाबले में इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा धूम मचाने वाली सलामी जोड़ी पर नजरें होंगी. हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल के बारे में. दोनों ने ही अभी तक कई सारी पार्टनरशिप की हैं. ऐसे में आज के मुकाबले में एक बार फिर उनके ऊपर दारोमादर होगा.

17:47 PM

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru LIVE Score: मौसम का हाल

फैंस के लिए अच्छी खबर है कि मैच के दौरान बारिश की संभावना नहीं के बराबर है. दिन में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन मुकाबले के समय सिर्फ बादल छाए रहने की उम्मीद है और इससे खेल पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. ऐसे में गुवाहाटी के बरसपारा में बारिश के आसार काफी कम नजर आ रहे हैं। इस मुकाबले के लिए टॉस शाम 7 बजे होगा.

17:45 PM

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru LIVE Score: हेड टू हेड आंकडे़

अगर आमने-सामने के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो आरसीबी का थोड़ा दबदबा दिखता है. आईपीएल में अब तक दोनों टीमों के बीच 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें बेंगलुरु ने 17 मैच जीते हैं, जबकि राजस्थान को 14 बार जीत मिली है. हाल के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले 6 मैचों में आरसीबी ने 4 बार जीत हासिल की है. इससे साफ पता चलता है कि आरसीबी का पलड़ा काफी भारी रहा है और ये बात भी साफ है कि आज का मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है. 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026RCB vs RR

Trending news

गर्मी के मौसम में बारिश का आतंक, पहाड़ों में जमकर बरसी आफत; दरकी हिमाचल की चोटियां
weather update
गर्मी के मौसम में बारिश का आतंक, पहाड़ों में जमकर बरसी आफत; दरकी हिमाचल की चोटियां
'20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे'
amit shah
'20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे'
4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस... ISI-बब्बर खालसा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 11 अरेस्ट
Terror Module
4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस... ISI-बब्बर खालसा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 11 अरेस्ट
रूस में नौकरी का सपना दिखाकर 26 भारतीयों को जंग में झोंका! SC ने सरकार से मांगा जवाब
Supreme Court of India
रूस में नौकरी का सपना दिखाकर 26 भारतीयों को जंग में झोंका! SC ने सरकार से मांगा जवाब
Thank You India अब पैसे मत भेजना... ईरान ने बंद किए बैंक अकाउंट, लिखा भावुक पोस्ट
iran
Thank You India अब पैसे मत भेजना... ईरान ने बंद किए बैंक अकाउंट, लिखा भावुक पोस्ट
जाति जनगणना पर SC सख्त, PIL को किया खारिज; CJI सूर्यकांत ने अभद्र भाषा पर लगाई फटकार
Supreme Court
जाति जनगणना पर SC सख्त, PIL को किया खारिज; CJI सूर्यकांत ने अभद्र भाषा पर लगाई फटकार
महिलाओं को 3000, घुसपैठ पर लगेगी लगाम...बंगाल चुनाव के लिए BJP का संकल्प पत्र जारी
West Bengal Election 2026
महिलाओं को 3000, घुसपैठ पर लगेगी लगाम...बंगाल चुनाव के लिए BJP का संकल्प पत्र जारी
राम राज्य से पेट नहीं भरता... TMC नेता का विवादित बयान; बंगाल में गरमाई सियासत
West Bengal Election 2026
राम राज्य से पेट नहीं भरता... TMC नेता का विवादित बयान; बंगाल में गरमाई सियासत
हम वहां का छोड़कर... फिर सांसद बने नीतीश कुमार, तब प्रधानमंत्री से क्यों भिड़ गए थे?
cm nitish kumar news
हम वहां का छोड़कर... फिर सांसद बने नीतीश कुमार, तब प्रधानमंत्री से क्यों भिड़ गए थे?
बुनियादी ढांचे से नतीजों तक... बदलाव के साक्षी बन रहे पंजाब के स्कूल
Punjab news
बुनियादी ढांचे से नतीजों तक... बदलाव के साक्षी बन रहे पंजाब के स्कूल