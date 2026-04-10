RR vs RCB LIVE Streaming: गुवाहाटी में दो रॉयल टीमों की टक्कर, विराट और वैभव पर रहेंगी नजर, कुछ ही देर में टॉस

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru LIVE Score: आज आईपीएल 2026 का 16वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच है. यह मैच काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. दोनों ही टीमें टूर्नामेंट में काफी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही हैं. आज का मुकाबला जीतने वाली टीम प्वाइंट्स टेबल में नंबर 1 पर आ जाएगी. जहां डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने अभी तक दो मुकाबले खेले हैं और दोनों में ही जीत हासिल की है. साथ ही रियान पराग की अगुवाई वाली राजस्थान भी अजेय रही है. गुवहाटी के बरसपारा में बारिश खेल बिगाड़ सकती है. हालांकि, मैच के दौरान मौसम बदल सकता है. मुकाबले में टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान 7 बजे आमने-सामने होंगे.

हेड टू हेड आंकड़े

अगर हेड-टू-हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो आरसीबी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. आईपीएल में अब तक दोनों टीमों के बीच 31 मैच खेले गए हैं, जिनमें बेंगलुरु ने 17 मुकाबले जीते हैं, जबकि राजस्थान को 14 बार जीत मिली है. हालिया फॉर्म की बात करें तो पिछले 6 मैचों में आरसीबी ने 4 बार बाजी मारी है इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि आरसीबी का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा है, और यही वजह है कि आज का मैच काफी दिलचस्प और टक्कर का होने वाला है.