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Hindi Newsक्रिकेटRR vs SRH Live Score: 6,6,6,6... वैभव सूर्यवंशी की तूफानी शुरुआत, जीरो पर आउट करने वाले गेंदबाज को किया बर्बाद

RR vs SRH Live Score: 6,6,6,6... वैभव सूर्यवंशी की तूफानी शुरुआत, जीरो पर आउट करने वाले गेंदबाज को किया बर्बाद

RR vs SRH Live Score: आईपीएल 2026 के बीच सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में बड़ा बदलाव हुआ है. रेगुलर कप्तान पैट कमिंस पूरी तरह से फिट वापसी करने को तैयार हैं. उनके आते ही ईशान किशन से कप्तानी छीन गई है. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में सनराइजर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

 

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 25, 2026, 07:34 PM IST
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RR vs SRH Live Updates (PHOTO- IPLT20.COM)
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Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad Live Score: आईपीएल 2026 का कारवां अब 36वें मैच तक पहुंच गया है. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से है. बीच सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में बड़ा बदलाव हुआ है. रेगुलर कप्तान पैट कमिंस पूरी तरह से फिट वापसी करने को तैयार हैं. उनके आते ही ईशान किशन से कप्तानी छीन गई है. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में सनराइजर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

 

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25 April 2026
19:11 PM

RR vs SRH Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग XI): यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा

सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग XI): अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा

19:07 PM

RR vs SRH Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता टॉस

आईपीएल 2026 के बीच सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में बड़ा बदलाव हुआ है. रेगुलर कप्तान पैट कमिंस फिट होकर लौट आए हैं और उनके आते ही ईशान किशन से कप्तानी छीन गई है. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में सनराइजर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

18:54 PM

RR vs SRH Live Score: ऐसी हो सकती है संभावित प्लेइंग XII

राजस्थान रॉयल्स (संभावित प्लेइंग XII): यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, संदीप शर्मा

सनराइजर्स हैदराबाद (संभावित प्लेइंग XII): ट्रेविस, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, सलिल अरोड़ा, पैट कमिंस (कप्तान), हर्ष दुबे/प्रफुल्ल हिंगे, शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन

18:48 PM

RR vs SRH Live Score: सनराइजर्स से बदला लेने उतरेगी राजस्थान रॉयल्स

आईपीएल 2026 में इन दोनों टीमों के बीच ये दूसरा मुकाबला है. राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए पहले एनकाउंटर में सनराइजर्स ने राजस्थान रॉयल्स को बुरी तरह धोया था. रियान पराग की अगुवाई वाली टीम ने महज 9 रन पर 5 विकेट खो दिए थे. SRH ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216 रन बनाए थे, जिसके जवाब में RR 159 रनों पर ढेर हो गई थी. दिलचस्प बात ये रही कि अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी शून्य पर आउट हुए थे.

18:25 PM

RR vs SRH Live Score: हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 22 मुकाबले हुए हैं. 13 मैचों में सनराइजर्स ने बाजी मारी है, जबकि 9 मैच राजस्थान के नाम रहे हैं.

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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