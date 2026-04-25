RR vs SRH Live Score: 6,6,6,6... वैभव सूर्यवंशी की तूफानी शुरुआत, जीरो पर आउट करने वाले गेंदबाज को किया बर्बाद

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad Live Score: आईपीएल 2026 का कारवां अब 36वें मैच तक पहुंच गया है. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से है. बीच सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में बड़ा बदलाव हुआ है. रेगुलर कप्तान पैट कमिंस पूरी तरह से फिट वापसी करने को तैयार हैं. उनके आते ही ईशान किशन से कप्तानी छीन गई है. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में सनराइजर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

Add Zee News as a Preferred Source