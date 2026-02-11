South Africa vs Afghanistan LIVE Updates: पावरप्ले के बाद 43/1 दक्षिण अफ्रीका, क्रीज पर कॉक और रिकेल्टन को जोड़ी

South Africa vs Afghanistan T20 World Cup 2026 Live Updates: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 13वें मैच में अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने-सामने हैं. बुधवार (11 फरवरी) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीत लिया है. उन्होंने अफ्रीकी टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया है. राशिद ने टीम में एक बदलाव करते हुए स्टार स्पिनर नूर अहमद को शामिल किया है. जियाउर रहमान को बाहर रखा गया है. साउथ अफ्रीका ने एक बदलाव करते हुए कार्बिन बॉश की जगह जॉर्ज लिंडे को प्लेइंग-11 में लिया है.

अफगानिस्तान का टूर्नामेंट में यह दूसरा मैच है. उसे पिछले मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा था. दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका ने कनाडा को हराकर जीत के साथ टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत की थी. ग्रुप डी में न्यूजीलैंड 2 मैचों में 2 जीत के साथ शीर्ष पर है. उसके बाद साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा का नंबर है.

टी20 वर्ल्ड कप 2029 के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेट कीपर), इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नईब, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), मुजीब उर रहमान, जियाउर रहमान शरीफी, फजलहक फारूकी, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद इशाक, नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई.

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एंगिडी, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, एनरिच नोर्खिया, क्वेना मफाका.