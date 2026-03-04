SA vs NZ Live Score: सेमीफाइनल का रण शुरू, पहले बल्लेबाजी कर रही साउथ अफ्रीका, सामने है न्यूजीलैंड, कोलकाता में जंग

South Africa vs New Zealand Semifinal Live Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका का सामना न्यूजीलैंड से हो रहा है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले जा रहे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन में 3 बदलाव हुए हैं, जबकि न्यूजीलैंड में ऑलराउंडर जेम्स नीशम की वापसी हुई है.

एडेन मार्करम की अगुवाई वाली टीम ने बिना मैच गंवाए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है. वहीं, न्यूजीलैंड की टीम भी शानदार फॉर्म में है. जब ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ था, तब साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी थी. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 बार दोनों टीमें आमने-सामने हुई है और सभी मैचों में साउथ अफ्रीका को जीत मिली है. मिचेल सैंटनर की टीम इस शर्मनाक रिकॉर्ड को बदलना चाहेगी.