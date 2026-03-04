SA vs NZ Live Score: सेमीफाइनल का रण शुरू, पहले बल्लेबाजी कर रही साउथ अफ्रीका, सामने है न्यूजीलैंड, कोलकाता में जंग

South Africa vs New Zealand Semifinal Live Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका का सामना न्यूजीलैंड से हो रहा है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले जा रहे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.
एडेन मार्करम की अगुवाई वाली टीम ने बिना मैच गंवाए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है. वहीं, न्यूजीलैंड की टीम भी शानदार फॉर्म में है. जब ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ था, तब साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी थी. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 बार दोनों टीमें आमने-सामने हुई है और सभी मैचों में साउथ अफ्रीका को जीत मिली है. मिचेल सैंटनर की टीम इस शर्मनाक रिकॉर्ड को बदलना चाहेगी.
SA vs NZ Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरेल मिचेल, जेम्स नीशम, मिचेल सैंटनर (कप्तान), कोल मैककॉन्ची, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन
दक्षिण अफ्रीका (प्लेइंग इलेवन): एडन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी
SA vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी
साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर हो रहे अहम मुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी. प्लेइंग इलेवन की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने 3 बदलाव किए हैं, जबकि न्यूजीलैंड में ऑलराउंडर जेम्स नीशम की वापसी हुई है.
T20 World Cup Semifinal, SA vs NZ Live Score: साउथ अफ्रीका को रोक पाएगा न्यूजीलैंड?
साउथ अफ्रीका टी20 विश्व कप 2026 में लगातार सात मैच जीत चुका है. वहीं, न्यूजीलैंड आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार तीन मैच जीत चुका है. आज ईडन गार्डन्स में इनमें से एक जीत का सिलसिला निश्चित रूप से टूटेगा.
SA vs NZ Live Score: दोनों टीमों का स्क्वॉड
साउथ अफ्रीका का स्क्वॉड: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, कगिसो रबाडा, मार्को यानसेन, केशव महाराज, जेसन स्मिथ
न्यूजीलैंड का स्क्वॉड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरेल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), कोल मैककॉन्ची, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी, जेम्स नीशम, काइल जैमीसन, डेवोन कॉनवे
SA vs NZ Live Score: कैसा है दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड?
साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड अब तक 19 बार टी20 इंटरनेशनल मैचों में आमने-सामने हुए हैं. 12 मुकाबले प्रोटियाज के नाम रहे हैं, जबकि कीवी टीम ने 7 मुकाबले जीते हैं. वहीं, टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो यहां साउथ अफ्रीका का दबदबा रहा है. मेगा इवेंट में दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबले हुए हैं और सभी मुकाबले साउथ अफ्रीका के नाम रहे हैं.