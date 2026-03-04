Advertisement
trendingNow13129990
Hindi Newsक्रिकेटSA vs NZ Live Score: सेमीफाइनल का रण शुरू, पहले बल्लेबाजी कर रही साउथ अफ्रीका, सामने है न्यूजीलैंड, कोलकाता में जंग

SA vs NZ Live Score: सेमीफाइनल का रण शुरू, पहले बल्लेबाजी कर रही साउथ अफ्रीका, सामने है न्यूजीलैंड, कोलकाता में जंग

South Africa vs New Zealand Semifinal Live Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका का सामना न्यूजीलैंड से हो रहा है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले जा रहे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. 

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 04, 2026, 06:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल लाइव अपडेट्स (PHOTO- ICC)
साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल लाइव अपडेट्स (PHOTO- ICC)
LIVE Blog

South Africa vs New Zealand Semifinal Live Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका का सामना न्यूजीलैंड से हो रहा है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले जा रहे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन में 3 बदलाव हुए हैं, जबकि न्यूजीलैंड में ऑलराउंडर जेम्स नीशम की वापसी हुई है.

 

एडेन मार्करम की अगुवाई वाली टीम ने बिना मैच गंवाए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है. वहीं, न्यूजीलैंड की टीम भी शानदार फॉर्म में है. जब ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ था, तब साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी थी. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 बार दोनों टीमें आमने-सामने हुई है और सभी मैचों में साउथ अफ्रीका को जीत मिली है. मिचेल सैंटनर की टीम इस शर्मनाक रिकॉर्ड को बदलना चाहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

 

04 March 2026
18:42 PM

SA vs NZ Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन 

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरेल मिचेल, जेम्स नीशम, मिचेल सैंटनर (कप्तान), कोल मैककॉन्ची, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन

दक्षिण अफ्रीका (प्लेइंग इलेवन): एडन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी

18:36 PM

SA vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर हो रहे अहम मुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी. प्लेइंग इलेवन की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने 3 बदलाव किए हैं, जबकि न्यूजीलैंड में ऑलराउंडर जेम्स नीशम की वापसी हुई है.

18:25 PM

T20 World Cup Semifinal, SA vs NZ Live Score: साउथ अफ्रीका को रोक पाएगा न्यूजीलैंड?

साउथ अफ्रीका टी20 विश्व कप 2026 में लगातार सात मैच जीत चुका है. वहीं, न्यूजीलैंड आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार तीन मैच जीत चुका है. आज ईडन गार्डन्स में इनमें से एक जीत का सिलसिला निश्चित रूप से टूटेगा.

18:20 PM

SA vs NZ Live Score: दोनों टीमों का स्क्वॉड

साउथ अफ्रीका का स्क्वॉड: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, कगिसो रबाडा, मार्को यानसेन, केशव महाराज, जेसन स्मिथ

न्यूजीलैंड का स्क्वॉड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरेल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), कोल मैककॉन्ची, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी, जेम्स नीशम, काइल जैमीसन, डेवोन कॉनवे

18:14 PM

SA vs NZ Live Score: कैसा है दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड?

साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड अब तक 19 बार टी20 इंटरनेशनल मैचों में आमने-सामने हुए हैं. 12 मुकाबले प्रोटियाज के नाम रहे हैं, जबकि कीवी टीम ने 7 मुकाबले जीते हैं. वहीं, टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो यहां साउथ अफ्रीका का दबदबा रहा है. मेगा इवेंट में दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबले हुए हैं और सभी मुकाबले साउथ अफ्रीका के नाम रहे हैं.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
Happy Holi 2026
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
BJP
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
maharashtra rajya sabha
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
iran america war
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
Bomb Threat Emails Mastermind Arrested
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
iran israel war
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
holi celebration
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
Assam assembly election 2026
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Punjab
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड