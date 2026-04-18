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Hindi Newsक्रिकेटSRH Vs CSK LIVE Score: अभिषेक की 15 बॉल पर फिफ्टी, छठे ओवर में 2 विकेट गिरे, किशन का खाता नहीं खुला

SRH Vs CSK LIVE Score: अभिषेक की 15 बॉल पर फिफ्टी, छठे ओवर में 2 विकेट गिरे, किशन का खाता नहीं खुला

IPL 2026 SRH Vs CSK Live Score Updates: 28 मार्च से शुरू हुए IPL 2026 का कारवां आज 27वें मैच तक आ पहुंचा है. यह मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जा रहा है. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहे इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 18, 2026, 07:58 PM IST
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SRH Vs CSK LIVE Score: अभिषेक की 15 बॉल पर फिफ्टी, छठे ओवर में 2 विकेट गिरे, किशन का खाता नहीं खुला
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Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings LIVE Score: इन दिनों भारत में IPL 2026 की धूम है. 19वें सीजन के 27वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने-सामने हैं. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में चल रहे इस मैच में चेन्नई के कप्तातन ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है. हैदराबाद की टीम पहले बैटिंग कर रही है.  CSK 5 मैचों में 2 जीत के साथ प्वाइंट टेबल में 8वें नंबर पर है, जबकि हैदराबाद ने भी 5 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं. यह टीम बेहतर रन रेट के चलते नंबर 4 पर है. आज दोनों ही टीमें बाजी मारकर प्वाइंट टेबल में अपनी स्थिति बेहतर करना चाहेंगी.

 

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings LIVE Score: सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स मैच से जुड़े तमाम अपडेट नीचे पढ़िए

18 April 2026
19:50 PM

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings LIVE Score: छठे ओवर में 2 विकेट गिरे, किशन का खाता नहीं खुला

अभिषेक शर्मा ने 15 बॉल पर अर्धशतक पूरा किया. फिफ्टी पूरी करने तक वो 5 चौके और 4 छक्के लगा चुके हैं. छठे ओवर की चौथी बॉल पर ट्रेविस हेड आउट हुए. उन्हें मुकेश चौधरी ने कैच आउट कराया  हैदराबाद ने 6 ओवर में 2 विकेट खोकर 75 रन बनाए हैं. पावरप्ले के आखिरी ओवर की 5वीं और छठी बॉल पर 2 विकेट गिरे. हेड के बाद क्रीज पर उतरे ईशान किशन पहली ही बॉल पर आउट हो गए.  

19:42 PM

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings LIVE Score: हैदराबाद ने 5 ओवर में 63 रन बनाए

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings LIVE Score:  हैदराबाद ने तूफानी आगाज किया है. ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने पहले 5 ओवरों में बिना कोई विकेट के 63 रन ठोक दिए हैं. 

19:10 PM

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings LIVE Score: पहले 3 ओवर में बने 23 रन

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings LIVE Score:  हैदराबाद की बल्लेबाजी शुरू हो गई है. ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने पहले 3 ओवरों में 23 रन बनाए हैं. 

19:09 PM

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings LIVE Score: हैदराबाद ने हर्ष की जगह मदुशंका को खिलाया

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, ईशान मलिंगा.

19:08 PM

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings LIVE Score: चेन्नई ने खलील की जगह मुकेश को खिलाया

चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, मैथ्यू शॉर्ट, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, गुरजापनीत सिंह

19:06 PM

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings LIVE Score: खलील अहमद पूरे सीजन से बाहर हैं

चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज खलील अहमद पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं. इस लेफ्ट आर्म पेसर को पिछले मैच के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हुआ था, उनकी जगह चेन्नई ने अब तक रिप्लेसमेंट प्लेयर का ऐलान नहीं किया है. 

19:03 PM

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings LIVE Score:  कमिंस नहीं खेल रहे, हैदराबाद में एक बदलाव हुआ

हैदराबाद के रेगुलर कैप्टन पैट कमिंस आज का मैच भी नहीं खेल रहे हैं. टॉस के लिए आए कप्तान इशान किशन ने बताया कि प्लेइंग 11 में एक बदलाव हुआ है. हर्ष दुबे की जगह दिलशान मदुशंका को मौका मिला है.

18:33 PM

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings LIVE Score: पहले बॉलिंग कर रही चेन्नई

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है. इसका मतलब ये है कि हैदराबाद पहले बैटिंग कर रही है. 

18:32 PM

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings LIVE Score: दोनों टीमों की संभावित 12

हैदाराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, नितीश रेड्डी, अनिकेत वर्मा, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), हर्ष दुबे/लियाम लिविंगस्टोन, शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन

संभावित XII: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, सरफराज खान, शिवम दुबे, मैथ्यू शॉर्ट, जेमी ओवरटन/मैट हेनरी, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, मुकेश चौधरी.

18:32 PM

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings LIVE Score: राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में कितने मैच हुए?

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में अब तक 85 IPL मैच खेले गए हैं, जिनमें से 36 मैच पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने और 48 मैच चेज करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है.

18:31 PM

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings LIVE Score: पिच से किसे मदद मिलेगी?

यह मैच जिस राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर होना है, वहां का विकेट फ्लैट रहता है. मतलब यह कि यहां की पिच बैटिंग फ्रेंडली है. यहां गेंदबाजों को भी कुछ मदद मिलती है और इस मैदान पर हाई-स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. इस मैदान पर हाईएस्ट टीम स्कोर 286/6 है, जो हैदराबाद ने पिछले साल राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बनाया था.

18:30 PM

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings LIVE Score: धोनी का आज भी खेलना मुश्किल

चेन्नई सुपर किंग्स आज फिर MS Dhoni के बिना उतर सकती है. धोनी अब तक पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाए हैं. हालांकि वह टीम के साथ हैदराबाद पहुंचे हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में उनकी वापसी अभी टली हुई है.

18:19 PM

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings LIVE Score: SRH vs CSK हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में हैदराबाद और चेन्नई का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो इन दोनों टीमों के बीच अब तक 23 मैच हुए हैं. 16 में चेन्नई, जबकि सिर्फ 7 मैच हैदराबाद जीती है. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच कुल 5 मैच हुए हैं. इनमें से हैदराबाद ने 2, जबकि CSK ने 2 जीते. आज कौन सी टीम बाजी मारेगी, इसका इंतजार फैंस को बेसब्री से है.

18:19 PM

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings LIVE Score: SRH vs CSK हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में हैदराबाद और चेन्नई का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो इन दोनों टीमों के बीच अब तक 23 मैच हुए हैं. 16 में चेन्नई, जबकि सिर्फ 7 मैच हैदराबाद जीती है. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच कुल 5 मैच हुए हैं. इनमें से हैदराबाद ने 2, जबकि CSK ने 2 जीते. आज कौन सी टीम बाजी मारेगी, इसका इंतजार फैंस को बेसब्री से है.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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