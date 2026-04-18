SRH Vs CSK LIVE Score: अभिषेक की 15 बॉल पर फिफ्टी, छठे ओवर में 2 विकेट गिरे, किशन का खाता नहीं खुला

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings LIVE Score: इन दिनों भारत में IPL 2026 की धूम है. 19वें सीजन के 27वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने-सामने हैं. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में चल रहे इस मैच में चेन्नई के कप्तातन ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है. हैदराबाद की टीम पहले बैटिंग कर रही है. CSK 5 मैचों में 2 जीत के साथ प्वाइंट टेबल में 8वें नंबर पर है, जबकि हैदराबाद ने भी 5 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं. यह टीम बेहतर रन रेट के चलते नंबर 4 पर है. आज दोनों ही टीमें बाजी मारकर प्वाइंट टेबल में अपनी स्थिति बेहतर करना चाहेंगी.

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings LIVE Score: सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स मैच से जुड़े तमाम अपडेट नीचे पढ़िए