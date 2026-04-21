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SRH vs DC LIVE Streaming: सनराइजर्स के सामने दिल्ली कैपिटल्स की चुनौती, टॉप-4 में रहेगी जीतने वाली टीम

IPL 2026, SRH vs DC Live Score Updates: आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा.  यह मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. अंक तालिका में सनराइजर्स की टीम चौथे स्थान पर है. दिल्ली कैपिटल्स अभी पांचवें स्थान पर काबिज है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 21, 2026, 06:07 PM IST
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सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स लाइव स्कोर. Photo Credit: BCCI
सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स लाइव स्कोर. Photo Credit: BCCI
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Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals LIVE Updates: आईपीएल 2026 में मंगलवार (21 अप्रैल) को सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा.  यह मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. अंक तालिका में सनराइजर्स की टीम चौथे स्थान पर है. दिल्ली कैपिटल्स अभी पांचवें स्थान पर काबिज है. दोनों टीमों ने छह-छह पॉइंट्स जमा किए हैं, लेकिन दिल्ली ने अपने विरोधी की तुलना में एक मैच कम खेला है. इस मैच में जीतने वाली टीम को तीसरा या चौथा स्थान हासिल होगा.

सनराइजर्स के पास एक जबरदस्त लाइन-अप है, लेकिन शुरुआती कुछ हफ्तों में उनकी बॉलिंग थोड़ी कमजोर दिखी. हालांकि, प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन के शानदार डेब्यू के साथ यह काफी हद ठीक हुआ है. दूसरी ओर, दिल्ली लगातार अच्छा खेल रही है. मिचेल स्टार्क अभी भी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई की गैरमौजूदगी में दूसरे तेज गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है.

दोनों टीमें इस तरह हैं

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सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिच क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, इशान मलिंगा, लियाम लिविंगस्टोन, स्मरण रविचंद्रन, हर्ष दुबे, दिलशान मदुशंका, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, कामिंदू मेंडिस, जीशान अंसारी, शिवम मावी, गेराल्ड कोएत्ज़ी, क्रेन्स फुलेत्रा, ओंकार तरमाले, अमित कुमार.

दिल्ली कैपिटल्स: पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, आकिब नबी डार, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, टी नटराजन, लुंगी एंगिडी, दुष्मंथा चमीरा, काइल जेमीसन, अजय जादव मंडल, करुण नायर, पृथ्वी शॉ, आशुतोष शर्मा, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, विपराज निगम, माधव तिवारी.

21 April 2026
18:07 PM

SRH vs DC Live Score: दिल्ली का मध्यक्रम मजबूत

दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव बात उनका अनुभवी मिडिल ऑर्डर रहा है, जिसमें अक्षर पटेल, डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स शामिल हैं. उन्होंने इस सीजन में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और SRH के कम अनुभवी बॉलिंग अटैक के खिलाफ वे अंतर पैदा कर सकते हैं.

17:57 PM

SRH vs DC Live Score: पावर हिटिंग में सनराइजर्स भारी

पावर-हिटिंग के मामले में दिल्ली कैपिटल्स मेजबान टीम से काफी पीछे है. दिल्ली कैपिटल्स के टॉप तीन खिलाड़ी पांच मैचों में सिर्फ 12 छक्के लगा पाए हैं, जो सभी टीमों में सबसे कम है. इसके उलट सनराइजर्स हैदराबाद के टॉप तीन खिलाड़ियों ने 34 छक्के लगाए हैं, जिससे टीम को शुरू में ही लय बनाने का मौका मिलता है.

17:49 PM

SRH vs DC Live Score: दिल्ली ने सनराइजर्स से एक मैच कम खेला

आज रात की जीत से दिल्ली कैपिटल्स को टीम स्टैंडिंग में बड़ा बूस्ट मिलेगा. वे अभी सनराइजर्स हैदराबाद के साथ 6 पॉइंट्स पर बराबर हैं, लेकिन अपने विपक्षी की तुलना में एक मैच कम खेला है. सनराइजर्स की टीम चेन्नई सुपरकिंग्स को हराकर शानदार फॉर्म में है.

17:31 PM

SRH vs DC Live Score: दिल्ली और सनराइजर्स में मुकाबला

नमस्ते और सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच IPL 2026 मैच के लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. एक्शन शाम 7:30 बजे शुरू होगा और टॉस शाम 7:00 बजे होगा.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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