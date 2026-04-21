SRH vs DC LIVE Streaming: सनराइजर्स के सामने दिल्ली कैपिटल्स की चुनौती, टॉप-4 में रहेगी जीतने वाली टीम

Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals LIVE Updates: आईपीएल 2026 में मंगलवार (21 अप्रैल) को सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. अंक तालिका में सनराइजर्स की टीम चौथे स्थान पर है. दिल्ली कैपिटल्स अभी पांचवें स्थान पर काबिज है. दोनों टीमों ने छह-छह पॉइंट्स जमा किए हैं, लेकिन दिल्ली ने अपने विरोधी की तुलना में एक मैच कम खेला है. इस मैच में जीतने वाली टीम को तीसरा या चौथा स्थान हासिल होगा.

सनराइजर्स के पास एक जबरदस्त लाइन-अप है, लेकिन शुरुआती कुछ हफ्तों में उनकी बॉलिंग थोड़ी कमजोर दिखी. हालांकि, प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन के शानदार डेब्यू के साथ यह काफी हद ठीक हुआ है. दूसरी ओर, दिल्ली लगातार अच्छा खेल रही है. मिचेल स्टार्क अभी भी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई की गैरमौजूदगी में दूसरे तेज गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है.

दोनों टीमें इस तरह हैं

Add Zee News as a Preferred Source

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिच क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, इशान मलिंगा, लियाम लिविंगस्टोन, स्मरण रविचंद्रन, हर्ष दुबे, दिलशान मदुशंका, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, कामिंदू मेंडिस, जीशान अंसारी, शिवम मावी, गेराल्ड कोएत्ज़ी, क्रेन्स फुलेत्रा, ओंकार तरमाले, अमित कुमार.

दिल्ली कैपिटल्स: पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, आकिब नबी डार, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, टी नटराजन, लुंगी एंगिडी, दुष्मंथा चमीरा, काइल जेमीसन, अजय जादव मंडल, करुण नायर, पृथ्वी शॉ, आशुतोष शर्मा, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, विपराज निगम, माधव तिवारी.