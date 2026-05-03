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Hindi Newsक्रिकेटSRH vs KKR LIVE Streaming: सनराइजर्स के सामने कोलकाता नाइटराइडर्स की चुनौती, जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी केकेआर

SRH vs KKR LIVE Streaming: सनराइजर्स के सामने कोलकाता नाइटराइडर्स की चुनौती, जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी केकेआर

IPL 2026, SRH vs KKR Live Score Updates: आईपीएल 2026 के 45वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रविवार (3 मई) को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कोलकाता नाइटराइडर्स से होगा. दोनों टीमें जीत के रथ पर सवार हैं. कोलकाता ने अपने पिछले दो मैचों में जीत हासिल की है. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 03, 2026, 01:47 PM IST
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सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइटराइडर्स लाइव स्कोर . Photo Credit: BCCI
सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइटराइडर्स लाइव स्कोर . Photo Credit: BCCI
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Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders LIVE Score: आईपीएल 2026 के 45वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रविवार (3 मई) को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कोलकाता नाइटराइडर्स से होगा. दोनों टीमें जीत के रथ पर सवार हैं. कोलकाता ने अपने पिछले दो मैचों में जीत हासिल की है. उसने राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स को हराया है. अब टीम की नजर जीत की हैट्रिक लगाने पर है. उसने 8 में से 2 मैच जीते हैं और 5 हारे हैं. टीम का एक मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ था. वह 5 अंकों के साथ आठवें पायदान पर है.

ऑरेंज आर्मी की बात करें तो सनराइजर्स के लिए इस सीजन की शुरुआत मुश्किल रही. उसने अपने पहले चार में से तीन मैच गंवा दिए थे. हालांकि, अपने बॉलिंग अटैक में बड़े बदलाव करने के बाद टीम के हालात बदल गए. टीम ने पिछले पांच मैचों में जीत हासिल की है. उसके 9 मुकाबलों में 6 जीत और 3 हार के बाद 12 अंक है. टीम तीसरे स्थान पर काबिज है.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

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सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिच क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, पैट कमिंस (कप्तान), हर्ष दुबे, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा, अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, लियाम लिविंगस्टोन, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, कामिंदू मेंडिस, गेराल्ड कोएट्जी, दिलशान मदुशंका, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी, क्रेन्स फुलेत्रा, ओंकार तरमाले, आरएस अंबरीश, अमित कुमार.

कोलकाता नाइटराइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), टिम साइफर्ट (विकेट कीपर), अंगकृश रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, मनीष पांडे, फिन एलन, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, ब्लेसिंग मुजरबानी, मथीशा पथिराना, प्रशांत सोलंकी, सौरभ दुबे, उमरान मलिक, दक्ष कामरा.

03 May 2026
14:47 PM

SRH vs KKR Live Score: हैदराबाद में कोलकाता का रिकॉर्ड

कोलकाता नाइटराइडर्स ने आईपीएल में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में अब तक 18 मैच खेले हैं. इस दौरान उसे 8 मैचों में जीत मिली है. केकेआर की टीम 10 बार यहां हारी है. एक मैच में नतीजा नहीं निकला है.

13:24 PM

SRH vs KKR Live Score: हैदराबाद-कोलकाता में भिड़ंत

आईपीएल 2026 में आज डबल हेडर का रविवार है. दो मैच खेले जाएंगे. दिन के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच मुकाबला होगा. यह मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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