IPL 2026 SRH vs LSG Highlights: ऋषभ पंत की मैराथन बैटिंग से जीती लखनऊ सुपर जाएंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद की 3 मैचों में दूसरी हार

SRH Vs LSG Highlights, IPL 2026 Match Today: आईपीएल 2026 के 10वें मैच में लखनऊ सुपर जाएंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया. दोनों टीमें हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने-सामने हुईं. पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 156 रन बनाए. जवाब में लखनऊ ने 19.5 ओवर में 5 विकेट पर 160 रन बनाकर मैच को जीत लिया.
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Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Highlights: आईपीएल 2026 के 10वें मैच में लखनऊ सुपर जाएंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया. लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स ने 20 ओवर में 157 रन बनाए. लखनऊ ने 19.5 ओवर में 5 विकेट पर 160 रन बनाकर मैच को जीत लिया. कप्तान ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच को फिनिश किया. पंत 50 गेंद पर 9 चौकों की मदद से 68 रन बनाकर नाबाद रहे. एडेन मार्करम ने 27 गेंद पर 45 रन बनाए.
इससे पहले हैदराबाद के हेनरिच क्लासेन ने 62 रन बनाए और नीतीश कुमार रेड्डी 57 रनों की पारी खेली. दोनों की अर्धशतकीय पारी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने जैसे-तैसे लखनऊ के सामने 156 रन बनाए. लखनऊ के लिए मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट लिए. उन्होंने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जैसे खूंखार बल्लेबाजों को आउट किया.
खराब शुरुआत के बाद लखनऊ को टूर्नामेंट में पहली जीत मिली. उसे पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने हराया था. दूसरी ओर, चोटिल पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान किशन ने सनराइजर्स की कप्तानी संभाली है. टूर्नामेंट के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मिली हार के बाद वापसी करते हुए सनराइजर्स ने ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइटराइडर्स को 65 रन से हराया था. अब होमग्राउंड पर सीजन में पहली बार खेलते हुए हार का सामना करना पड़ा है. लखनऊ अब अपने तीसरे मैच में कोलकाता नाइटराइडर्स से 9 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेलेगी. दूसरी ओर, हैदराबाद का मुकाबला 11 अप्रैल को न्यू चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स से होगा.
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SRH vs LSG Live Score: पंत ने लखनऊ को दिलाई जीत
ऋषभ पंत ने अपनी मैराथन पारी से लखनऊ सुपर जाएंट्स को बेहद रोमांचक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत दिलाई. लखनऊ ने 157 रन के टारगेट का पीछा करते हुए नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए. कप्तान पंत ने एक छोर को संभाले रखा और मैच में टीम को जीत दिला दी. लखनऊ को आखिरी 2 ओवर में 13 रन बनाने थे. हर्षल पटेल ने सनराइजर्स के लिए 19वें ओवर में सिर्फ 4 रन दिए. इसके बाद आखिरी ओवर में लखनऊ को 9 रन बनाने थे. पंत ने जयदेव उनादकट की गेंद पर तीन चौके मारकर मैच को समाप्त कर दिया.
IPL 2026 SRH vs LSG Live Score: ऋषभ पंत का अर्धशतक
लखनऊ सुपर जाएंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने 43 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. लखनऊ ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं. उसे 12 गेंद पर अब 13 रनों की आवश्यकता है. पंत के साथ मुकुल चौधरी क्रीज पर हैं.
SRH vs LSG Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद की दमदार वापसी
लखनऊ सुपर जाएंट्स को चौथा झटका लगा. ईशान किशन ने बिजली की रफ्तार से निकोलस पूरन को रन आउट कर सनराइजर्स हैदराबाद की दमदार वापसी कराई है. लखनऊ की आखिरी उम्मीद अब कप्तान ऋषभ पंत हैं.
SRH vs LSG Live Score: आयुष बडोनी 12 रन बनाकर आउट
सनराइजर्स हैदराबाद ने बैक टू बैक दो विकेट लेकर मैच में वापसी की है. मार्करम के बाद बल्लेबाजी करने उतरे आयुष बडोनी सिर्फ 12 रन बनाकर हर्ष दुबे का शिकार बने. लखनऊ को अभी भी 50 से अधिक रनों की दरकार है. कप्तान ऋषभ पंत और निकोलस पूरन की जोड़ी क्रीज पर मौजूद है. LSG ने 157 रनों का पीछा करते हुए 13 ओवरों में 3 विकेट खोकर 105 रन बना लिए हैं.
SRH vs LSG Live Score: लखनऊ को लगा दूसरा झटका
157 रनों का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जाएंट्स ने दूसरा विकेट गंवा दिया है. खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे एडन मार्करम 27 गेंदों पर 45 रन बनाकर शिवांग कुमार की गेंद पर कैच आउट हुए. अब लखनऊ को जीत दिलाने की जिम्मेदारी कप्तान ऋषभ पंत के कंधों पर है, जो 17 गेंदों पर 17 रन बनाकर खेल रहे हैं.
SRH vs LSG Live Score: पावरप्ले में लखनऊ ने बनाए 53 रन
सनराइजर्स हैदराबाद से मिले 157 रनों के टारगेट के सामने लखनऊ सुपर जाएंट्स ने 6 ओवर 1 विकेट पर 53 रन बना लिए हैं. एडेन मार्करम 21 गेंद पर 37 और ऋषभ पंत 3 गेंद पर 2 रन बनाकर नाबाद हैं. मिचेल मार्श के रूप में टीम को पहला झटका लगा. मिचेल मार्श 12 गेंद पर 14 रन बनाकर ईशान मलिंगा का शिकार बने. पांचवें ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने उनका कैच लिया.
IPL 2026 SRH vs LSG Live Score: लखनऊ की तेज शुरुआत
लखनऊ सुपर जाएंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ तेज शुरुआत की है. उसने 157 रन के टारगेट का पीछा करते हुए 3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 24 रन बना लिए है. एडेन मार्करम 16 और मिचेल मार्श 8 रन बनाकर नाबाद हैं. दोनों अगर कुछ ओवरों तक और खेल जाते हैं तो सनराइजर्स की मुश्किलें बढ़ जाएंगी.
IPL 2026 SRH vs LSG Live Score: SRH ने दिया LSG को 157 रनों का लक्ष्य
सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में लखनऊ सुपरजायंट्स को 157 रनों का लक्ष्य दिया है. SRH की ओर से सबसे ज्यादा हैनरिक क्लासेन ने 62 और नीतीश कुमार रेड्डी ने 57 बनाए.
IPL 2026 SRH vs LSG Live Score: रेड्डी और क्लासेन की फिफ्टी
हैनरिक क्लासेन और नीतीश रेड्डी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैच में SRH की जोरदार वापसी कराई है. फिलहाल SRH का स्कोर 128-4 है. रेड्डी 50 रन बनाकर खेल रहे हैं वहीं, क्लासेन 54 रन बना कर खेल रहे हैं.
SRH vs LSG Live Score: सनराइजर्स का कमबैक
26 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने कमबैक कर लिया है. हेनरिच क्लासेन और नीतीश रेड्डी ने गजब का काउंटर अटैक किया. दोनों ने सनराइजर्स के स्कोर को 14 ओवरों में 92 रन तक पहुंचा दिया. क्लासेन 40 और नीतीश 29 रन बनाकर नाबाद हैं. क्लासेन और नीतीश ने पांचवें विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी कर ली है.
IPL 2026 SRH vs LSG Live Score: सनराइजर्स का स्कोर 9 ओवर में 31/4
सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 ओवर में 4 विकेट पर 31 रन बना लिए हैं. हेनरिच क्लासेन 5 और नीतीश कुमार रेड्डी 3 रन बनाकर नाबाद हैं. लियाम लिविंगस्टोन 20 गेंद पर 14 रन बनाकर आउट हो गए. दिग्वेश राठी की गेंद पर ऋषभ पंत ने उनका शानदार कैच लिया.
SRH vs LSG Live Score: अभिषेक-हेड-ईशान लौटे पवेलियन
लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद बुरी तरह फंस गई है. 4 ओवर में ही अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन पवेलियन लौट चुके हैं. मोहम्मद शामी ने अभिषेक-हेड का शिकार किया, जबकि प्रिंस यादव ने कप्तान ईशान किशन को क्लीन बोल्ड कर दिया.
SRH vs LSG Live Score: आग उगल रहे मोहम्मद शमी
सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आग उगल रहे हैं. उन्होंने पहले ओवर में अभिषेक शर्मा को पवेलियन की राह दिखाई और फिर अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ट्रेविस हेड का शिकार किया. सनराइजर्स की शुरुआत बेहद खराब हुई है. कप्तान ईशान किशन क्रीज पर मौजूद हैं और उनपर पारी को बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी. SRH का स्कोर 3 ओवर में 10/2
SRH vs LSG Live Score: अभिषेक फिर शून्य पर आउट
मोहम्मद शमी ने एक बार फिर पहले ओवर में सनसनी मचाते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को तगड़ा झटका दिया है. अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट चुके हैं. SRH ने पहले ओवर में सिर्फ एक रन बनाए और अभिषेक का विकेट खो दिया. फिलहाल ट्रेविस हेड और ईशान किशन की जोड़ी क्रीज पर है.
SRH vs LSG Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर/कप्तान), हेनरिच क्लासेन, लियाम लिविंगस्टन, अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट.
लखनऊ सुपर जाएंट्स: मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), एडेन मार्करम, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मणिमारन सिद्धार्थ, आवेश खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव.
SRH vs LSG Live Score: लखनऊ ने हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए बुलाया
लखनऊ सुपर जाएंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीत लिया है. कप्तान ऋषभ पंत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. अपने होमग्राउंड पर सीजन का पहला मैच खेल रही है सनराइजर्स की टीम पहले बैटिंग करेगी. उसने प्लेइंग-11 में एक बदलाव करते हुए लियाम लिविंगस्टन को मौका दिया है.
SRH vs LSG Live Score: पंत किस नंबर पर खेलेंगे?
लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहले मैच में ओपनिंग की थी. वह 7 रन बनाकर आउट हो गए थे. पंत के इस फैसले पर सबको हैरानी हुई थी. उनके ऊपर सवाल भी उठाए गए थे. अब देखना है कि पंत सनराइजर्स के खिलाफ किस क्रम पर उतरते हैं. वह एडेन मार्करम और मिचेल मार्श की पहले से स्थापित जोड़ी को ही उतारते हैं या खुद ओपनिंग करते हैं.
SRH vs LSG Live Score: थोड़ी देर में टॉस
सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जाएंट्स के बीच मुकाबला थोड़ी देर में होने वाला है. मैच के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी ग्राउंड पर हैं. कुछ देर में टॉस होने वाला है. अब देखना है कि ऋषभ पंत और ईशान किशन टॉस के बाद क्या फैसला लेते हैं.
IPL 2026 SRH vs LSG Live Score: LSG के लिए क्या गलत हो रहा है?
LSG को रिसोर्स की कमी से नुकसान नहीं हो रहा है. जस्टिन लैंगर की कोचिंग वाली टीम में ऑस्ट्रेलिया T20 कप्तान मिचेल मार्श, साउथ अफ्रीका के एडेन मार्करम, कप्तान ऋषभ पंत और विस्फोटक निकोलस पूरन जैसी जबरदस्त बैटिंग लाइन-अप है. हालांकि, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने होम ग्राउंड इकाना में IPL के पहले मैच में 19 ओवर से भी कम समय में 141 रन पर ढेर होने से उनकी बड़ी कमियां सामने आ गईं.
SRH vs LSG Live Score: LSG का खराब प्रदर्शन
अपने पहले दो सीजन में प्लेऑफ में जगह बनाने के बावजूद संजीव गोयनका की लखनऊ सुपर जाएंट्स पिछले कुछ सालों से खराब फॉर्म में है और हमेशा की तरह सातवें स्थान पर रही है. इस बार उनके कैंपेन की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही है.
SRH vs LSG Live Score: पंत के बैटिंग ऑर्डर पर फोकस
अपनी टीम में मोमेंटम और घरेलू हालात उनके पक्ष में होने के कारण, सनराइजर्स हैदराबाद निश्चित रूप से फेवरेट के तौर पर शुरुआत करेगी, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए पहाड़ चढ़ना बाकी है. फोकस पूरी तरह से ऋषभ पंत और उनके बैटिंग ऑर्डर पर होगा क्योंकि उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछले मैच में पारी की शुरुआत की थी.
SRH vs LSG Live Score: SRH की KKR पर बड़ी जीत
सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन के अपने पहले घरेलू मैच में आत्मविश्वास से भरी हुई है, क्योंकि उसने अपनी बैटिंग का जादू फिर से हासिल कर लिया है. उसने ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइटराइडर्स को 65 रन से हराकर 226/8 का स्कोर बनाया. अब होमग्राउंड पर उसकी नजर एक बार फिर से तूफानी बैटिंग करने पर है.
SRH vs LSG Live Score: हेड टू हेड रिकॉर्ड
अगर दोनों टीमें के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो लखनऊ सुपर जाएंट्स का पलड़ा भारी है. टीम ने 6 में से 4 मैच जीते हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 जीते हैं.
SRH vs LSG Live Score: हैदराबाद में जोरदार मुकाबला
आईपीएल 2026 के 10वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जाएंंट्स के बीच आज एक जोरदार मुकाबला खेला जाएगा. सनराइजर्स की बैटिंग ने अब तक खेले गए दोनों मैचों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है. बॉलर्स ने पिछले मैच में भी अच्छा प्रदर्शन किया और टीम को पहली जीत दिलाई. लखनऊ की जबरदस्त टैलेंटेड बैटिंग लाइनअप अब तक खेले गए एकमात्र मैच में बुरी तरह हार गई. उसके बाद सोशल मीडिया पर क्रिकेट के अलावा सभी वजहों से ट्रेंड करने और वायरल होने लगे. इस समय LSG को लेकर बहुत शोर है, लेकिन अच्छा नहीं. खेल में इससे निपटने का इससे बेहतर तरीका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है और आज वे यही चाहेंगे.