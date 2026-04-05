IPL 2026 SRH vs LSG Highlights: ऋषभ पंत की मैराथन बैटिंग से जीती लखनऊ सुपर जाएंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद की 3 मैचों में दूसरी हार

Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Highlights: आईपीएल 2026 के 10वें मैच में लखनऊ सुपर जाएंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया. लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स ने 20 ओवर में 157 रन बनाए. लखनऊ ने 19.5 ओवर में 5 विकेट पर 160 रन बनाकर मैच को जीत लिया. कप्तान ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच को फिनिश किया. पंत 50 गेंद पर 9 चौकों की मदद से 68 रन बनाकर नाबाद रहे. एडेन मार्करम ने 27 गेंद पर 45 रन बनाए.

इससे पहले हैदराबाद के हेनरिच क्लासेन ने 62 रन बनाए और नीतीश कुमार रेड्डी 57 रनों की पारी खेली. दोनों की अर्धशतकीय पारी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने जैसे-तैसे लखनऊ के सामने 156 रन बनाए. लखनऊ के लिए मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट लिए. उन्होंने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जैसे खूंखार बल्लेबाजों को आउट किया.

खराब शुरुआत के बाद लखनऊ को टूर्नामेंट में पहली जीत मिली. उसे पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने हराया था. दूसरी ओर, चोटिल पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान किशन ने सनराइजर्स की कप्तानी संभाली है. टूर्नामेंट के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मिली हार के बाद वापसी करते हुए सनराइजर्स ने ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइटराइडर्स को 65 रन से हराया था. अब होमग्राउंड पर सीजन में पहली बार खेलते हुए हार का सामना करना पड़ा है. लखनऊ अब अपने तीसरे मैच में कोलकाता नाइटराइडर्स से 9 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेलेगी. दूसरी ओर, हैदराबाद का मुकाबला 11 अप्रैल को न्यू चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स से होगा.