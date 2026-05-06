SRH vs PBKS Live Score: हैदराबाद में आज पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंचने की लड़ाई, सनराइजर्स या पंजाब किंग्स? कौन मारेगा बाजी?

SRH vs PBKS LIVE Score, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 49वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से होगा. ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. सनराइजर्स के पास पहली बार पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंचने का मौका है. हालांकि, इसके लिए ऑरेंज आर्मी को श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम को पटखनी देनी होगी.
Trending Photos
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad LIVE Score Update: आईपीएल 2026 का कारवां अब 49वें मैच तक पहुंच चुका है. आज राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से होगा. इस सीजन दूसरी बार इन दोनों टीमों के बीच टक्कर है. पहले एनकाउंटर में श्रेयस अय्यर एंड कंपनी 'ऑरेंज आर्मी' पर भारी पड़ी थी. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ शिखर पर है. वहीं, SRH के खाते में 12 अंक है. अगर सनराइजर्स आज का मुकाबला जीतने में सफल होती है तो वो पहले स्थान पर पहुंच जाएगी.
पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पंजाब किंग्स 9 में से 6 मुकाबले जीतकर 13 अंकों के साथ शिखर पर मौजूद है. उनका एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद के खाते में 10 मैचों में 12 अंक हैं. इस मुकाबले को जीतकर पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंच सकती है.
पंजाब किंग्स: मैच- 9, जीत- 6, हार- 2, एक मैच का नतीजा नहीं निकला, अंक- 13, स्थान- 1
सनराइजर्स हैदराबाद: मैच- 10, जीत- 6, हार- 4, अंक- 12, स्थान- 3
आईपीएल 2026 में दूसरी बार इन दोनों टीमों के बीच टक्कर है. 11 अप्रैल को हुए पहले एनकाउंटर में पंजाब किंग्स ने अपने घर पर सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया था. श्रेयस अय्यर ने 33 गेंदों पर 69 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी. देखना दिलचस्प होगा कि सनराइजर्स हैदराबाद उस हार का बदला ले पाती है या नहीं.
हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अभी तक 25 मुकाबले हुए हैं. 17 में सनराइजर्स ने बाजी मारी है, जबकि 8 मुकाबले पंजाब के नाम रहे हैं. वहीं राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद टीम का दबदबा रहा है. यहां पर खेले गए 10 मैचों में से 9 में सनराइजर्स ने पंजाब किंग्स को पटखनी दी है.
पंजाब किंग्स टीम: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, नेहल वढेरा, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़, विष्णु विनोद, विजयकुमार विशक, मुशीर खान, मिशेल ओवेन, बेन द्वारशुइस, प्रवीण दुबे, लॉकी फर्ग्यूसन, शशांक सिंह, यश ठाकुर, अजमतुल्लाह उमरजई, हरनूर सिंह, पाइला अविनाश, विशाल निशाद
सनराइजर्स हैदराबाद टीम: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा, प्रफुल्ल हिंगे, हर्ष दुबे, लियाम लिविंगस्टोन, साकिब हुसैन, जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट, कामिंडु मेंडिस, गेराल्ड कोएत्ज़ी, नितीश कुमार रेड्डी, दिलशान मदुशंका, क्रेन्स फुलेत्रा, ओंकार तरमाले, आरएस अंबरीश, अमित कुमार