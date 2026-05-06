SRH vs PBKS Live Score: हैदराबाद में आज पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंचने की लड़ाई, सनराइजर्स या पंजाब किंग्स? कौन मारेगा बाजी?

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad LIVE Score Update: आईपीएल 2026 का कारवां अब 49वें मैच तक पहुंच चुका है. आज राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से होगा. इस सीजन दूसरी बार इन दोनों टीमों के बीच टक्कर है. पहले एनकाउंटर में श्रेयस अय्यर एंड कंपनी 'ऑरेंज आर्मी' पर भारी पड़ी थी. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ शिखर पर है. वहीं, SRH के खाते में 12 अंक है. अगर सनराइजर्स आज का मुकाबला जीतने में सफल होती है तो वो पहले स्थान पर पहुंच जाएगी.

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