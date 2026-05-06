Advertisement
trendingNow13207153
Hindi Newsक्रिकेटSRH vs PBKS Live Score: हैदराबाद में आज पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंचने की लड़ाई, सनराइजर्स या पंजाब किंग्स? कौन मारेगा बाजी?

SRH vs PBKS Live Score: हैदराबाद में आज पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंचने की लड़ाई, सनराइजर्स या पंजाब किंग्स? कौन मारेगा बाजी?

SRH vs PBKS LIVE Score, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 49वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से होगा. ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. सनराइजर्स के पास पहली बार पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंचने का मौका है. हालांकि, इसके लिए ऑरेंज आर्मी को श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम को पटखनी देनी होगी.

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 06, 2026, 06:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद लाइव अपडेट्स
पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद लाइव अपडेट्स
LIVE Blog

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad LIVE Score Update: आईपीएल 2026 का कारवां अब 49वें मैच तक पहुंच चुका है. आज राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से होगा. इस सीजन दूसरी बार इन दोनों टीमों के बीच टक्कर है. पहले एनकाउंटर में श्रेयस अय्यर एंड कंपनी 'ऑरेंज आर्मी' पर भारी पड़ी थी. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ शिखर पर है. वहीं, SRH के खाते में 12 अंक है. अगर सनराइजर्स आज का मुकाबला जीतने में सफल होती है तो वो पहले स्थान पर पहुंच जाएगी.

 

Add Zee News as a Preferred Source
06 May 2026
18:30 PM

SRH vs PBKS LIVE Score: पॉइंट्स टेबल पर कहां है ये दोनों टीमें?

पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पंजाब किंग्स 9 में से 6 मुकाबले जीतकर 13 अंकों के साथ शिखर पर मौजूद है. उनका एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद के खाते में 10 मैचों में 12 अंक हैं. इस मुकाबले को जीतकर पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंच सकती है.

पंजाब किंग्स: मैच- 9, जीत- 6, हार- 2, एक मैच का नतीजा नहीं निकला, अंक- 13, स्थान- 1
सनराइजर्स हैदराबाद: मैच- 10, जीत- 6, हार- 4, अंक- 12, स्थान- 3

18:20 PM

SRH vs PBKS LIVE Score: पंजाब से हिसाब बराबर कर पाएगी सनराइजर्स?

आईपीएल 2026 में दूसरी बार इन दोनों टीमों के बीच टक्कर है. 11 अप्रैल को हुए पहले एनकाउंटर में पंजाब किंग्स ने अपने घर पर सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया था. श्रेयस अय्यर ने 33 गेंदों पर 69 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी. देखना दिलचस्प होगा कि सनराइजर्स हैदराबाद उस हार का बदला ले पाती है या नहीं.

18:15 PM

SRH vs PBKS LIVE Score: कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अभी तक 25 मुकाबले हुए हैं. 17 में सनराइजर्स ने बाजी मारी है, जबकि 8 मुकाबले पंजाब के नाम रहे हैं. वहीं राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद टीम का दबदबा रहा है. यहां पर खेले गए 10 मैचों में से 9 में सनराइजर्स ने पंजाब किंग्स को पटखनी दी है.

18:09 PM

SRH vs PBKS LIVE Score: दोनों टीमों का स्क्वॉड

पंजाब किंग्स टीम: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, नेहल वढेरा, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़, विष्णु विनोद, विजयकुमार विशक, मुशीर खान, मिशेल ओवेन, बेन द्वारशुइस, प्रवीण दुबे, लॉकी फर्ग्यूसन, शशांक सिंह, यश ठाकुर, अजमतुल्लाह उमरजई, हरनूर सिंह, पाइला अविनाश, विशाल निशाद

सनराइजर्स हैदराबाद टीम: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा, प्रफुल्ल हिंगे, हर्ष दुबे, लियाम लिविंगस्टोन, साकिब हुसैन, जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट, कामिंडु मेंडिस, गेराल्ड कोएत्ज़ी, नितीश कुमार रेड्डी, दिलशान मदुशंका, क्रेन्स फुलेत्रा, ओंकार तरमाले, आरएस अंबरीश, अमित कुमार

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

'माफ कर दीजिए...,' खूब गिड़गिड़ाया फिर भी नहीं पिघले जज, वायरल हुआ कोर्ट रूम केस
Andhra Pradesh
'माफ कर दीजिए...,' खूब गिड़गिड़ाया फिर भी नहीं पिघले जज, वायरल हुआ कोर्ट रूम केस
सरकार बनाने का दावा करने गए विजय को राज्यपाल ने लौटाया! क्या पिक्चर अभी बाकी है?
thalapathy vijay
सरकार बनाने का दावा करने गए विजय को राज्यपाल ने लौटाया! क्या पिक्चर अभी बाकी है?
'हिंदुस्तान में धमाके होते रहते हैं', पंजाब में हुए ब्लास्ट पर बोले फारूक अब्दुल्ला
Jammu Kashmir
'हिंदुस्तान में धमाके होते रहते हैं', पंजाब में हुए ब्लास्ट पर बोले फारूक अब्दुल्ला
ममता को कब तक खाली करना होगा आवास? पूर्व सीएम के नाते क्या मिलेंगी सुविधाएं
Mamata Banerjee
ममता को कब तक खाली करना होगा आवास? पूर्व सीएम के नाते क्या मिलेंगी सुविधाएं
लेनिन कौन थे, बंगाल में जिनकी मूर्ति टूटने पर हुआ भारी बवाल; रूस से है कनेक्शन
Lenin
लेनिन कौन थे, बंगाल में जिनकी मूर्ति टूटने पर हुआ भारी बवाल; रूस से है कनेक्शन
जीत भले ही 3 सीटों पर मिली, लेकिन केरलम में बीजेपी के लिए क्यों बड़ी है यह उपलब्धि?
BJP Keralam
जीत भले ही 3 सीटों पर मिली, लेकिन केरलम में बीजेपी के लिए क्यों बड़ी है यह उपलब्धि?
स्टालिन और ममता की करारी हार के बाद अखिलेश यादव की टूटती उम्मीद!
‬ ‪Akhilesh Yadav‬‬
स्टालिन और ममता की करारी हार के बाद अखिलेश यादव की टूटती उम्मीद!
पुलिस की गाड़ी तोड़ी, TMC कार्यकर्ता के घर से मिला गोला-बारूद; बंगाल में महाबवाल
West Bengal
पुलिस की गाड़ी तोड़ी, TMC कार्यकर्ता के घर से मिला गोला-बारूद; बंगाल में महाबवाल
क्षेत्रीय दलों की हार से कांग्रेस करेगी वापसी! बंगाल के बाद अब निगाहें पंजाब पर
congress
क्षेत्रीय दलों की हार से कांग्रेस करेगी वापसी! बंगाल के बाद अब निगाहें पंजाब पर
DMK को ठेंगा दिखाकर TVK संग चली कांग्रेस, समर्थन मिलते ही गवर्नर से मिले विजय
Tamil Nadu Election 2026
DMK को ठेंगा दिखाकर TVK संग चली कांग्रेस, समर्थन मिलते ही गवर्नर से मिले विजय