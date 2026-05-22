IPL 2026 SRH vs RCB LIVE: दांव पर क्वालीफायर-1 का टिकट, SRH या RCB में से जो जीता उसे मिलेगा बोनस, Final में पहुंचने के दो मौके

IPL 2026 SRH vs RCB LIVE Score: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 67वां मैच आज शाम 7:30 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमें प्लेऑफ में पहले ही पहुंच चुकी हैं. अब उनका मकसद इस मुकाबले को जीतकर प्वाइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को अधिक मजबूत बनाना होगा. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने इस सीजन 13 में से 8 मुकाबले जीते हैं. यह टीम 16 अंकों के साथ फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर मौजूद है. वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 13 में से 9 मुकाबले अपने नाम कर चुकी है. 18 अंकों के साथ आरसीबी प्वाइंट्स टेबल में नंबर-1 स्थान पर है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) इस मुकाबले को जीतकर टॉप-2 में अपनी जगह बना लेगी. वहीं, आरसीबी अगर इस मैच को अपने नाम कर लेती है, तो यह टीम 'नंबर-1' रहते हुए 'क्वालीफायर-1' खेलेगी.

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