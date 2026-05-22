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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 SRH vs RCB LIVE: दांव पर क्वालीफायर-1 का टिकट, SRH या RCB में से जो जीता उसे मिलेगा बोनस, Final में पहुंचने के दो मौके

IPL 2026 SRH vs RCB LIVE: दांव पर क्वालीफायर-1 का टिकट, SRH या RCB में से जो जीता उसे मिलेगा बोनस, Final में पहुंचने के दो मौके

IPL 2026 SRH vs RCB LIVE Score: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 67वां मैच आज शाम 7:30 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमें प्लेऑफ में पहले ही पहुंच चुकी हैं. अब उनका मकसद इस मुकाबले को जीतकर प्वाइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को अधिक मजबूत बनाना होगा. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 22, 2026, 03:33 PM IST
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IPL 2026 SRH vs RCB LIVE: दांव पर क्वालीफायर-1 का टिकट, SRH या RCB में से जो जीता उसे मिलेगा बोनस, Final में पहुंचने के दो मौके
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IPL 2026 SRH vs RCB LIVE Score: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 67वां मैच आज शाम 7:30 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमें प्लेऑफ में पहले ही पहुंच चुकी हैं. अब उनका मकसद इस मुकाबले को जीतकर प्वाइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को अधिक मजबूत बनाना होगा. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने इस सीजन 13 में से 8 मुकाबले जीते हैं. यह टीम 16 अंकों के साथ फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर मौजूद है. वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 13 में से 9 मुकाबले अपने नाम कर चुकी है. 18 अंकों के साथ आरसीबी प्वाइंट्स टेबल में नंबर-1 स्थान पर है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) इस मुकाबले को जीतकर टॉप-2 में अपनी जगह बना लेगी. वहीं, आरसीबी अगर इस मैच को अपने नाम कर लेती है, तो यह टीम 'नंबर-1' रहते हुए 'क्वालीफायर-1' खेलेगी.

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22 May 2026
15:33 PM

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम

ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, स्मरण रविचंद्रन, अभिषेक शर्मा, ब्रायडन कार्स, हर्ष दुबे, कामिंदु मेंडिस, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), ईशान मलिंगा, जयदेव उनादकट, हर्षल पटेल, जीशान अंसारी, सलिल अरोड़ा, प्रफुल हिंगे, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी, डेविड पायने, अनिकेत वर्मा, अमित कुमार, साकिब हुसैन, क्रैन्स फुलेट्रा.

15:32 PM

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम

रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिलिप साल्ट, जितेश शर्मा, जैकब बेथेल, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, अभिनंदन सिंह, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, भुवनेश्‍वर कुमार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, नुवान तुषारा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफ़ी, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, विक्की ओस्तवाल और सात्विक देसवाल.

15:30 PM

SRH बनाम RCB हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक 27 मैच खेले गए हैं, जिसमें एसआरएच का पलड़ा भारी रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद ने 14 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि 12 मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीते. एक मुकाबला बेनतीजा रहा है. दोनों टीमें आखिरी बार आईपीएल 2026 के शुरुआती मैच में आमने-सामने थीं, जिसमें आरसीबी ने बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में एसआरएच को 6 विकेट से मात दी थी.

 

15:27 PM

IPL 2026 SRH vs RCB LIVE Score: रोमांचक होगा मैच

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच रोमांचक मैच होगा. आरसीबी ने इस सीजन शुरुआती 8 में से 6 मैच अपने नाम किए थे. इसके बाद उसे लगातार दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा. आरसीबी अपने पिछले तीनों मैच जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ इस मैच में उतरेगी. दूसरी ओर, एसआरएच की शुरुआत खास नहीं रही थी. इस टीम ने शुरुआती 4 में से 3 मैच गंवा दिए थे, जिसके बाद लगातार 5 मुकाबले जीतकर अपनी स्थिति को सुधारा. हैदराबाद के पिछले चार मुकाबलों को देखें, तो इस टीम ने 2 मैच अपने नाम किए हैं.

 

15:26 PM

IPL 2026 SRH vs RCB LIVE Score: दांव पर क्वालीफायर-1 का टिकट

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 67वां मैच आज शाम 7:30 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमें प्लेऑफ में पहले ही पहुंच चुकी हैं. अब उनका मकसद इस मुकाबले को जीतकर प्वाइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को अधिक मजबूत बनाना होगा. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने इस सीजन 13 में से 8 मुकाबले जीते हैं. यह टीम 16 अंकों के साथ फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर मौजूद है. वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 13 में से 9 मुकाबले अपने नाम कर चुकी है. 18 अंकों के साथ आरसीबी प्वाइंट्स टेबल में नंबर-1 स्थान पर है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) इस मुकाबले को जीतकर टॉप-2 में अपनी जगह बना लेगी. वहीं, आरसीबी अगर इस मैच को अपने नाम कर लेती है, तो यह टीम 'नंबर-1' रहते हुए 'क्वालीफायर-1' खेलेगी.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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