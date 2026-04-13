SRH vs RR Live Score, IPL 2026: पहली गेंद पर हीरो बनने के चक्कर में फिर जीरो पर आउट हुए अभिषेक शर्मा, आर्चर ने सनराइजर्स को दिया तगड़ा झटका

IPL 2026 SRH vs RR Live Score Updates: आईपीएल 2026 के 21वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है. राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में 2-2 बदलाव हुए हैं.
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Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Live Score: आईपीएल 2026 का कारवां अब 21वें मैच तक पहुंच गया है. आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से है. राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में 2-2 बदलाव हुए हैं. राजस्थान की प्लेइंग इलेवन में साउथ अफ्रीका के 19 वर्षीय बल्लेबाज लुहान प्रीटोरियस की एंट्री हुई है, जबकि शिमरन हेटमायर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.
सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा
राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), लुहान प्रीटोरियस, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे
अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के बीच जंग, दोनों में किसका स्ट्राइक रेट रहेगा हाई?#SunrisersHyderabad #RajasthanRoyals #IPL2026 #IPL #SRHvsRR
— Zee News (@ZeeNews) April 13, 2026
सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टक्कर, कौन जीतेगा आज का मुकाबला?#SunrisersHyderabad #RajasthanRoyals #IPL2026 #IPL #SRHvsRR
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राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच की पहली गेंद पर सनराइजर्स हैदराबाद को तगड़ा झटका लगा. स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले जोफ्रा आर्चर के शिकार बने. नंबर-3 पर कप्तान ईशान किशन बल्लेबाजी करने उतरे हैं.
सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा
राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), लुहान प्रीटोरियस, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे
सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेइंग इलेवन में एक बड़ा बदलाव किया है. शिमरन हेटमायर की जगह 19 साल के युवा बल्लेबाज लुहान प्रीटोरियस को मौका दिया गया है. साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज आईपीएल में डेब्यू कर रहे हैं.
आईपीएल 2026 के 21वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है. राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में 2-2 बदलाव हुए हैं.
सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें, तो हैदराबाद की टीम का पलड़ा अब तक भारी रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक 21 मुकाबले हुए हैं, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 12 मैच जीते हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स को 9 मुकाबलों में ही जीत मिल पाई है. वहीं, अगर हैदराबाद के होम ग्राउंड पर खेले गए मैचों की बात करें, तो यहां भी सनराइजर्स का दबदबा साफ दिखता है. दोनों टीमों के बीच इस मैदान पर 6 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से 5 में हैदराबाद ने जीत हासिल की है, जबकि राजस्थान रॉयल्स सिर्फ एक ही मैच जीत सकी है.
सनराइजर्स हैदराबाद की टीम: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, सलिल अरोड़ा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा, जयदेव उनादकट, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी, प्रफुल्ल हिंगे, कामिंडु मेंडिस, डेविड पेन, जीशान अंसारी, ब्रायडन कार्से, स्मरण रविचंद्रन, साकिब हुसैन, क्रेन्स फुलेट्रा, ओंकार तरमाले, अमित कुमार
राजस्थान रॉयल्स की टीम: यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युधवीर चरक, विग्नेश मफाका, केना मखाना। पुथुर, अमन राव पेरला
आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद का अब तक का सफर अच्छा नहीं रहा है. रेगुलर कप्तान पैट कमिंस बिना कोई मैच खेले पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए. ईशान किशन टीम की कमान संभाल रहे हैं. सनराइजर्स ने अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं और सिर्फ एक में जीत नसीब हुई है. ईशान किशन की टीम पॉइंट्स टेबल पर 7वें स्थान पर है.
आईपीएल 2026 में रियान पराग की अगुवाई वाली टीम जीत की पटरी पर सवार है. राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं और चारों में जीत दर्ज की है. पिछले मैच में आरआर ने डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया था. वैभव सूर्यवंशी ने 26 गेंदों पर 78 रनों की तूफानी पारी खेली थी. फिलहाल राजस्थान रॉयल्स 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल के शिखर पर मौजूद है.
आईपीएल 2026 के 21वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा. राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में फैंस की नजर दो विस्फोटक बल्लेबाजों पर टिकी होंगी. एक तरफ होंगे अभिषेक शर्मा तो दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी. बात करें आईपीएल 2026 की तो वैभव सूर्यवंशी अब तक अभिषेक शर्मा से आगे चल रहे हैं. वैभव ने 256.41 के शानदार स्ट्राइक रेट से 200 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा भी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खतरनाक बल्लेबाज साबित हुए हैं, उन्होंने 186.96 के स्ट्राइक रेट से 129 रन बनाए हैं, लेकिन वो निरंतर प्रदर्शन करने में असफल रहे हैं.