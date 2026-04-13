SRH vs RR Live Score, IPL 2026: पहली गेंद पर हीरो बनने के चक्कर में फिर जीरो पर आउट हुए अभिषेक शर्मा, आर्चर ने सनराइजर्स को दिया तगड़ा झटका

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Live Score: आईपीएल 2026 का कारवां अब 21वें मैच तक पहुंच गया है. आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से है. राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में 2-2 बदलाव हुए हैं. राजस्थान की प्लेइंग इलेवन में साउथ अफ्रीका के 19 वर्षीय बल्लेबाज लुहान प्रीटोरियस की एंट्री हुई है, जबकि शिमरन हेटमायर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.

सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा

राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), लुहान प्रीटोरियस, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे