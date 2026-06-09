Sri Lanka A vs India A Live Score: इंडिया ए ने जीता टॉस, श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग चुनी, वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह क्रीज पर

श्रीलंका ए के खिलाफ इंडिया ए की बैटिंग शुरू हो गई है. 15 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी के साथ प्रभसिमरन सिंह क्रीज पर उतरे हैं. प्रियांश आर्या को ओपनिंग में नहीं भेजा गया है. वैभव ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और प्रभसिमरन ने पंजाब किंग्स के लिए ओपनिंग की थी. प्रियांश भी पंजाब में ओपनर ही थे.
वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बदोनी, अनुकूल रॉय, सूर्यांश शेडगे, अंशुल कंबोज, अरशद खान, विप्रज निगम.
निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), अविष्का फर्नांडो, नुवानिदु फर्नांडो, सदीरा समाराविक्रमा, सहान अराचिगे (कप्तान), चमिका करुणारत्ने, रविन्दु फर्नांडो, वानुजा सहान, विजयकांत वियास्कंथ, मोहम्मद शिराज, गरुका संकेथ.
ट्राई सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए ने श्रीलंका ए के खिलाफ टॉस जीत लिया है. कप्तान तिलक वर्मा ने दांबुला में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. मैदान पर तेज हवाएं चल रही हैं. ऐसे में बल्लेबाजी आसान नहीं होगी. तिलक ने टॉस के दौरान कहा कि 270 रन यहां पर पर्याप्त स्कोर होगा.
इंडिया एटीम तिलक वर्मा की कप्तानी में खेलेगी. 23 साल के इस बल्लेबाज ने IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था और 14 मैचों में 359 रन बनाए थे. इसमें दो अर्धशतक और एक शतक भी शामिल है. वह श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई-नेशन सीरीज में इंडिया ए को शानदार जीत दिलाने के लिए उत्सुक होंगे.
Sri Lanka a vs India a Live Score: सूर्यवंशी का इंडिया ए के लिए शानदार प्रदर्शन
पिछले साल एशिया कप राइजिंग स्टार्स टी 20 मैच में यूनाइटेड अरब अमीरात के खिलाफ इंडिया ए की जबरदस्त जीत के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 42 गेंदों पर शानदार 144 रन बनाए थे. आज श्रीलंका ए के खिलाफ भी वह वैसा ही दमदार प्रदर्शन करना चाहेंगे, लेकिन इस बार यह मैच वन-डे होगा.
नमस्कार और दाम्बुला में इंडिया A और श्रीलंका A के बीच होने वाली ट्राई-सीरीज के पहले मैच की हमारी लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. इस शुरुआती मुकाबले में भारतीय टीम जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है और इसकी वजह है इस सीरीज के लिए तैयार की गई शानदार खिलाड़ियों की टीम. तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इस टीम में सबकी नजरें 15 साल के प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर होंगी.
India vs Sri Lanka Tri Series Today Match Live Cricket Score Updates: श्रीलंका में ट्राई सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर श्रीलंका ए के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. मंगलवार (9 जून) को दांबुला के रंगिरी दांबुला अंतरराष्ट्री स्टेडियम में फैंस की नजरें तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और 15 साल के 'वंडर बॉय' वैभव सूर्यवंशी पर हैं. यह मुकाबला ट्राई सीरीज का हिस्सा है. इसमें तीसरी टीम अफगानिस्तान ए की है.
वैभव का चयन सीनियर टीम में हो चुकी है. वह इस महीने के आखिर में आयरलैंड के दौरे पर इंटरनेशनल डेब्यू करने के करीब है. इस ट्राई सीरीज में इंडिया ए टीम के कप्तान तिलक वर्मा हैं. ऋतुराज गायकवाड़ को उपकप्तानी सौंपी गई है. टीम में विस्फोटक ओपनर प्रियांश आर्या, आयुष बदोनी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर) और अंशुल कंबोज जैसे स्टार खिलाड़ी भी शामिल हैं.
इंडिया ए: वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्या, ऋतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), तिलक वर्मा (कप्तान), निशांत सिंधु, अनुकूल रॉय, आयुष बदोनी, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह चरक, अरशद खान, विप्रज निगम, कुमार कुशाग्र, सूर्यांश शेडगे, अंशुल कंबोज.
श्रीलंका ए: अविष्का फर्नांडो, नुवानिदु फर्नांडो, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), सदीरा समाराविक्रमा, सहान अराचिगे (कप्तान), वानुजा सहान, चमिका करुणारत्ने, विजयकांत वियास्कंथ, मोहम्मद शिराज, अहान विक्रमसिंघे, चमिका गुणसेकरा, रविंदु फर्नांडो, गरुका संकेथ, विशेन हलंबगे, कुगथास मथुलन, दुलज समुदिथा.