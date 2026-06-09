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Sri Lanka A vs India A Live Score: इंडिया ए ने जीता टॉस, श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग चुनी, वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह क्रीज पर

India A vs Sri Lanka A Live Score, Tri Series 2026: श्रीलंका में ट्राई सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर श्रीलंका ए के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. मैच में सबकी नजरें तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और 15 साल के 'वंडर बॉय' वैभव सूर्यवंशी पर है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 09, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:06 AM IST
Sri Lanka A vs India A Live Score: इंडिया ए ने जीता टॉस, श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग चुनी, वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह क्रीज पर
Image Credit: इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए मैच लाइव स्कोर
09 June 2026 10:05 AM (IST)

Sri Lanka A vs India A Live Score: इंडिया ए की बैटिंग शुरू

श्रीलंका ए के खिलाफ इंडिया ए की बैटिंग शुरू हो गई है. 15 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी के साथ प्रभसिमरन सिंह क्रीज पर उतरे हैं. प्रियांश आर्या को ओपनिंग में नहीं भेजा गया है. वैभव ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और प्रभसिमरन ने पंजाब किंग्स के लिए ओपनिंग की थी. प्रियांश भी पंजाब में ओपनर ही थे.

09 June 2026 10:01 AM (IST)

Sri Lanka A vs India A Live Score: इंडिया ए प्लेइंग इलेवन

वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बदोनी, अनुकूल रॉय, सूर्यांश शेडगे, अंशुल कंबोज, अरशद खान, विप्रज निगम.

09 June 2026 09:55 AM (IST)

Sri Lanka A vs India A Live Score: श्रीलंका ए की प्लेइंग-11

निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), अविष्का फर्नांडो, नुवानिदु फर्नांडो, सदीरा समाराविक्रमा, सहान अराचिगे (कप्तान), चमिका करुणारत्ने, रविन्दु फर्नांडो, वानुजा सहान, विजयकांत वियास्कंथ, मोहम्मद शिराज, गरुका संकेथ.

09 June 2026 09:51 AM (IST)

Sri Lanka A vs India A Live Score: भारत ने जीता टॉस

ट्राई सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए ने श्रीलंका ए के खिलाफ टॉस जीत लिया है. कप्तान तिलक वर्मा ने दांबुला में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. मैदान पर तेज हवाएं चल रही हैं. ऐसे में बल्लेबाजी आसान नहीं होगी. तिलक ने टॉस के दौरान कहा कि 270 रन यहां पर पर्याप्त स्कोर होगा.

09 June 2026 09:13 AM (IST)

Sri Lanka a vs India a Live Score: तिलक वर्मा करेंगे इंडिया ए की कप्तानी

इंडिया एटीम तिलक वर्मा की कप्तानी में खेलेगी. 23 साल के इस बल्लेबाज ने IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था और 14 मैचों में 359 रन बनाए थे. इसमें दो अर्धशतक और एक शतक भी शामिल है. वह श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई-नेशन सीरीज में इंडिया ए को शानदार जीत दिलाने के लिए उत्सुक होंगे.

09 June 2026 09:04 AM (IST)

Sri Lanka a vs India a Live Score: सूर्यवंशी का इंडिया ए के लिए शानदार प्रदर्शन

पिछले साल एशिया कप राइजिंग स्टार्स टी 20 मैच में यूनाइटेड अरब अमीरात के खिलाफ इंडिया ए की जबरदस्त जीत के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 42 गेंदों पर शानदार 144 रन बनाए थे. आज श्रीलंका ए के खिलाफ भी वह वैसा ही दमदार प्रदर्शन करना चाहेंगे, लेकिन इस बार यह मैच वन-डे होगा.

09 June 2026 08:49 AM (IST)

Sri Lanka a vs India a Live Score: सूर्यवंशी के शानदार प्रदर्शन की उम्मीद

नमस्कार और दाम्बुला में इंडिया A और श्रीलंका A के बीच होने वाली ट्राई-सीरीज के पहले मैच की हमारी लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. इस शुरुआती मुकाबले में भारतीय टीम जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है और इसकी वजह है इस सीरीज के लिए तैयार की गई शानदार खिलाड़ियों की टीम. तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इस टीम में सबकी नजरें 15 साल के प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर होंगी.

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Vaibhav Sooryavanshi

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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