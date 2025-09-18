Sri Lanka vs Afghanistan Score Live: तुषारा की कातिलाना बॉलिंग... अफगानिस्तान को दिया तीसरा झटका, अटल हुए आउट

SL vs AFG Asia Cup 2025 Live Updates: एशिया कप 2025 के 11वें मुकाबले में आज श्रीलंका और अफगानिस्तान की भिड़ंत है. अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा है, जिसका टॉस अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने जीता और पहले बैटिंग चुनी. अफगानिस्तान के लिए इस मुकाबले में करो या मारो वाली स्थिति है, क्योंकि टीम अगर जीतती है तो ही अगले राउंड यानी सुपर-4 में जगह बना पाएगी. वहीं, हार मिली तो उसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा. इसमें एक और समीकरण यह भी है कि अगर अफगानिस्तान को जीत मिली तो बांग्लादेश की टीम के टूर्नामेंट से बाहर होने की ज्यादा संभावना है. इस केस में बांग्लादेश और श्रीलंका में से बेहतर रनरेट वाली टीम सुपर-4 में जगह बना लेगी.
ग्रुप-बी में मौजूद अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें क्रमशः 4 और 2 अंक लेकर पहले और तीसरे स्थान पर हैं. दोनों ही टीमें दो-दो मुकाबले खेल चुकी हैं. अफगानिस्तान ने हॉन्गकॉन्ग को धूल चटाई थी, जिसके बाद उसे बांग्लादेश से हार मिली. वहीं, श्रीलंका ने अपने दोनों मुकाबले जीते हैं. ऐसे में अफगानिस्तान के सामने इस मुकाबले में श्रीलंका को हारने की बड़ी चुनौती होगी. हालांकि, अफगान टीम बड़े उलटफेर करने में माहिर है. वह पहले भी कई बड़ी टीमों को हराने का कमाल कर चुकी है. ऐसे में आज का यह मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है.
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असलंका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंदू मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेलालगे, दुष्मंता चमीरा, नुवान तुषारा.
अफगानिस्तान: सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी.
SL vs AFG Live Score: पावरप्ले के बाद अफगान टीम का स्कोर 45/3
पावरप्ले की समाप्ति पर अफगानिस्तान का स्कोर 45/3 है. इब्राहिम जादरान (4*) और दर्विश रसूली (2*) क्रीज पर हैं. रहमानुल्लाह गुरबाज, सेदिकुल्लाह अटल और करीम जनत के रूप में अफगान टीम ने अपने तीन विकेट खोए. ये तीनों ही विकेट श्रीलंका के लिए नुवान तुषारा ने लिए.
SL vs AFG Live Score: अफगानिस्तान का तीसरा विकेट गिरा
तुषारा अपनी घातक गेंदबाजी से कहर बरपा रहे हैं. उन्होंने अफगानिस्तान को तीसरा झटका दे दिया है. पारी के 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर तुषारा ने सेदिकुल्लाह अटल को चलता किया. इस बल्लेबाज ने 14 गेंदों में 18 रन बनाए.
SL vs AFG Playing Live Score: अफगानिस्तान को एक ओवर में लगे दो झटके
अफगानिस्तान को एक ही ओवर में दो झटके लगे हैं. पारी का तीसरा ओवर लेकर आए नुवान तुषारा ने पहली गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज को चलता किया. इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर करीम जनत को पवेलियन का रास्ता दिखाया. गुरबाज 14 रन बनाकर आउट हुए, जबकि करीम ने 1 रन बनाया.
SL vs AFG Playing 11 Updates: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
SL vs AFG Toss Update: अफगानिस्तान ने जीता टॉस, पहले बैटिंग
अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है. अफगानिस्तान को सुपर-4 में पहुंचना है तो इस मुकाबले को हर हाल में जीतना होगा. हालांकि, उनके सामने श्रीलंका की चुनौती है, जो टूर्नामेंट में अब तक अजेय है.
SL vs AFG Live Updates: श्रीलंका की संभावित प्लेइंग-11
पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिंदू मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, महेश तीक्षणा, दुष्मंता चमीरा, नुवान तुषारा.
SL vs AFG Live Updates: अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग-11
सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अल्लाह गजनफर, फजलहक फारूकी.
SL vs AFG Live Updates: श्रीलंका टीम
पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, दासुन शनाका, चरिथ असलंका (कप्तान), कामिंदू मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, महेश तीक्षणा, दुष्मंता चमीरा, नुवान तुषारा, नुवानीदु फर्नांडो, जेनिथ लियानगे, डुनिथ वेलालगे, चमिका करुणारत्ने, बिनुरा फर्नांडो, मथीशा पथिराना.
SL vs AFG Live Updates: अफगानिस्तान टीम
सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, एएम गजनफर, फजलहक फारूकी, फरीद अहमद मलिक, अब्दुल्ला अहमदजई, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, शराफुद्दीन अशरफ