Sri Lanka vs Afghanistan Score Live: तुषारा की कातिलाना बॉलिंग... अफगानिस्तान को दिया तीसरा झटका, अटल हुए आउट

Sri Lanka vs Afghanistan Live Updates, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के 11वें मुकाबले में आज श्रीलंका और अफगानिस्तान की भिड़ंत है. अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा है, जिसका टॉस अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने जीता और पहले बैटिंग चुनी. अफगानिस्तान के लिए इस मुकाबले में करो या मारो वाली स्थिति है, क्योंकि टीम अगर जीतती है तो ही अगले राउंड यानी सुपर-4 में जगह बना पाएगी. वहीं, हार मिली तो उसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा. इसमें एक और समीकरण यह भी है कि अगर अफगानिस्तान को जीत मिली तो बांग्लादेश की टीम के टूर्नामेंट से बाहर होने की ज्यादा संभावना है. इस केस में बांग्लादेश और श्रीलंका में से बेहतर रनरेट वाली टीम सुपर-4 में जगह बना लेगी.

ग्रुप-बी में मौजूद अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें क्रमशः 4 और 2 अंक लेकर पहले और तीसरे स्थान पर हैं. दोनों ही टीमें दो-दो मुकाबले खेल चुकी हैं. अफगानिस्तान ने हॉन्गकॉन्ग को धूल चटाई थी, जिसके बाद उसे बांग्लादेश से हार मिली. वहीं, श्रीलंका ने अपने दोनों मुकाबले जीते हैं. ऐसे में अफगानिस्तान के सामने इस मुकाबले में श्रीलंका को हारने की बड़ी चुनौती होगी. हालांकि, अफगान टीम बड़े उलटफेर करने में माहिर है. वह पहले भी कई बड़ी टीमों को हराने का कमाल कर चुकी है. ऐसे में आज का यह मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असलंका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंदू मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेलालगे, दुष्मंता चमीरा, नुवान तुषारा.

अफगानिस्तान: सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी.