Sri Lanka vs Hong Kong LIVE Updates: दुबई में हांगकांग के सामने श्रीलंका की कठिन चुनौती, कुछ देर में होगा टॉस
Sri Lanka vs Hong Kong Asia Cup 2025 LIVE Updates: श्रीलंका और हांगकांग के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का 8वां मैच खेला जाना है. श्रीलंकाई टीम बड़े अंतर से जीत दर्ज करके सुपर-4 के लिए अपनी दावेदारी पेश करना चाहेगी. वहीं, लगातार दो मैच हार चुकी हांगकांग की टीम जीत का खाता खोलने उतरेगी. अगर हांगकांग यह मुकाबला जीत लेती है तो उसके खिताबी दौड़ में बने रहने की उम्मीदें कायम रहेंगी.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 15, 2025, 06:58 PM IST
LIVE Blog

Sri Lanka vs Hong Kong LIVE Updates, Asia Cup 2025: श्रीलंका और हांगकांग के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का 8वां मैच खेला जाना है. श्रीलंकाई टीम बड़े अंतर से जीत दर्ज करके सुपर-4 के लिए अपनी दावेदारी पेश करना चाहेगी. वहीं, लगातार दो मैच हार चुकी हांगकांग की टीम जीत का खाता खोलने उतरेगी. अगर हांगकांग यह मुकाबला जीत लेती है तो उसके खिताबी दौड़ में बने रहने की उम्मीदें कायम रहेंगी.

ग्रुप-बी की प्वाइंट्स टेबल में श्रीलंका दूसरे स्थान पर मौजूद है. इस टीम ने बांग्लादेश के विरुद्ध अपना पहला मैच 6 विकेट से जीता था. अगर श्रीलंका टूर्नामेंट के अपने दूसरे मुकाबले को जीत लेती है, तो शीर्ष पायदान अपने नाम कर लेगी. वहीं, अफगानिस्तान की टीम हांगकांग को 94 रन से मात देकर शीर्ष पर मौजूद है. बांग्लादेश की टीम 2 में से 1 मैच जीतकर तीसरे स्थान पर है, जबकि हांगकांग शुरुआती दोनों मुकाबले गंवाकर चौथे पायदान पर है.

श्रीलंका को इस मुकाबले में पथुम निसांका और कुसल मेंडिस से बल्लेबाजी में उम्मीद होगी, जबकि गेंदबाजी में दुशमंथा चमीरा और वानिंदु हसरंगा विपक्षी टीम को परेशान करते नजर आ सकते हैं. दूसरी ओर, हांगकांग के खेमे को बल्लेबाजी में अंशुमान रथ और जीशान अली से उम्मीदें होंगी. गेंदबाजी में यासिम मुर्तजा और आयुष शुक्ला श्रीलंकाई बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं. 

हांगकांग को श्रीलंका के खिलाफ कड़ी चुनौती देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों, दोनों को मदद करती नजर आ रही है. यहां स्पिन गेंदबाज अपनी चमक बिखेर रहे हैं. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी चुन सकती है. 

हांगकांग की टीम: जीशान अली (विकेटकीपर), अंशुमान रथ, बाबर हयात, निजाकत खान, यासिम मुर्तजा (कप्तान), एजाज खान, किंचित शाह, कल्हण चल्लू, एहसान खान, आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल, शाहिद वासिफ, नसरुल्ला राणा, मोहम्मद गजनफर, मोहम्मद वाहिद, मार्टिन कोएत्जी, अली हसन.

श्रीलंका की टीम: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, दासुन शनाका, चरिथ असलांका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, दुशमंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, नुवान तुषारा, नुवानिदु फर्नांडो, जेनिथ लियानागे, डुनिथ वेलालागे, महीश थीक्षाना, चमिका करुणारत्ने, बिनुरा फर्नांडो.

15 September 2025
18:58 PM

जीशान अली (विकेटकीपर), अंशुमान रथ, बाबर हयात, निजाकत खान, यासिम मुर्तजा (कप्तान), एजाज खान, किंचित शाह, कल्हण चल्लू, एहसान खान, आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल, शाहिद वासिफ, नसरुल्ला राणा, मोहम्मद गजनफर, मोहम्मद वाहिद, मार्टिन कोएत्जी, अली हसन.

18:58 PM

पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, दासुन शनाका, चरिथ असलांका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, दुशमंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, नुवान तुषारा, नुवानिदु फर्नांडो, जेनिथ लियानागे, डुनिथ वेलालागे, महीश थीक्षाना, चमिका करुणारत्ने, बिनुरा फर्नांडो.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में

;