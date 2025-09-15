UAE vs Oman LIVE Updates, Asia Cup 2025: यूएई ने की पारी की शुरुआत, पहली जीत की तालाश में दोनों खेमे
UAE vs Oman LIVE Updates, Asia Cup 2025: यूएई ने की पारी की शुरुआत, पहली जीत की तालाश में दोनों खेमे

United Arab Emirates vs Oman LIVE Updates: यूएई और ओमान के बीच एशिया कप का सांतवां मैच खेला जा रहा है.  ओमान ने टॉस जीत कर फील्डिंग करने का फैसला किया है. दोनों ही टीमें एशिया कप में अपनी पहली जीत की तलाश में हैं. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 15, 2025, 05:43 PM IST
UAE vs Oman Live
UAE vs Oman Live
LIVE Blog

United Arab Emirates vs Oman LIVE Updates, Asia Cup 2025, UAE vs OMA: यूएई और ओमान के बीच सोमवार 15 सितंबर को एशिया कप का सांतवां मैच खेला जा रहा है. ओमान ने टॉस जीतकर पहले फिल्डिंग का फैसला किया है.  दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश में हैं. दोनों ही टीमों को अपने शुरआती मुकाबलों में निराशा हाथ लगी थी. ऐसे में आज का मैच इनके लिए काफी अहम होने वाला है. ये मैच भारतीय समयनुसार 5.30 बजे खेला जाएगा. मैदान पर टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान 5 बजे आमने-सामने होंगे. यूएई को भारत ने पहले 9 विकेट से हराया और फिर पाकिस्तान के हाथों 93 रनों से हार झेलनी पड़ी थी. वहीं, ओमान ने अभी तक इस टूर्नामेंट में खेले एक मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में आज का मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है.

United Arab Emirates vs Oman LIVE: हेड टू हेड 

अभी तक यूएई और ओमान के बीच कुल 8 टी20 मैच गए हैं जिसमें दोनों ही टीमों ने 4-4 मैच अपने नाम किए हैं. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा आज ये मुकाबला कौन जीतता है. अगर यूएई ये मुकाबला हारती है तो वो टूर्नामेंट से पूरी तरह से बाहर हो जाएगी. वहीं ओमान के लिए भी करो या मरो की स्थिति होगी.

15 September 2025
17:28 PM

United Arab Emirates vs Oman LIVE: यूएई की प्लेइंग 11

अलीशान शराफू, मुहम्मद वसीम (कप्तान), मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, ध्रुव पाराशर, हैदर अली, मुहम्मद रोहिद खान, मुहम्मद जवादुल्लाह, जुनैद सिद्दीकी.

17:10 PM

United Arab Emirates vs Oman LIVE: ओमान प्लेइंग11

आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), वसीम अली, हसनैन शाह, शाह फैसल, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी.

17:03 PM

United Arab Emirates vs Oman LIVE: ओमान ने जीता टॉस

ओमान ने टॉस जीत लिया है और टॉस जीतकर उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है.  दोनों ही टीमें यह मैच जीतना चाहेंगी.

16:59 PM

United Arab Emirates vs Oman LIVE: पहली बार शिरकत कर रही ओमान

एशिया कप में पहली बार ओमान शिरकत कर रही है. ओमान की तरफ से शाह फैसल और आमिर कलीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 3-3 विकेट लेकर बेहतरीन प्रदर्शन किया था. वहीं, ऐसे में ओमान की टीम को इन खिलाड़ियों  से काफी उम्मीद होगी.

16:56 PM

United Arab Emirates vs Oman LIVE: हेड टू हेड 

अभी तक यूएई और ओमान के बीच कुल 8 टी20 मैच गए हैं जिसमें दोनों ही टीमों ने 4-4 मैच अपने नाम किए हैं. अगर यूएई ये मुकाबला हारती है तो वो टूर्नामेंट से पूरी तरह से बाहर हो जाएगी. वहीं ओमान के लिए भी करो या मरो की स्थिति होगी.

16:55 PM

United Arab Emirates vs Oman LIVE: कुछ ही देर में टॉस

यूएई और ओमान के बीच एशिया कप का 7वां मैच खेला जाना है. दोनों ही टीमें टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश में हैं. थोड़ी ही देर में टॉस के लिए टीम के कप्तान आमने-सामने होंगे. 

