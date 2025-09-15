UAE vs Oman LIVE Updates, Asia Cup 2025: यूएई ने की पारी की शुरुआत, पहली जीत की तालाश में दोनों खेमे

United Arab Emirates vs Oman LIVE Updates, Asia Cup 2025, UAE vs OMA: यूएई और ओमान के बीच सोमवार 15 सितंबर को एशिया कप का सांतवां मैच खेला जा रहा है. ओमान ने टॉस जीतकर पहले फिल्डिंग का फैसला किया है. दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश में हैं. दोनों ही टीमों को अपने शुरआती मुकाबलों में निराशा हाथ लगी थी. ऐसे में आज का मैच इनके लिए काफी अहम होने वाला है. ये मैच भारतीय समयनुसार 5.30 बजे खेला जाएगा. मैदान पर टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान 5 बजे आमने-सामने होंगे. यूएई को भारत ने पहले 9 विकेट से हराया और फिर पाकिस्तान के हाथों 93 रनों से हार झेलनी पड़ी थी. वहीं, ओमान ने अभी तक इस टूर्नामेंट में खेले एक मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में आज का मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है.

United Arab Emirates vs Oman LIVE: हेड टू हेड

अभी तक यूएई और ओमान के बीच कुल 8 टी20 मैच गए हैं जिसमें दोनों ही टीमों ने 4-4 मैच अपने नाम किए हैं. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा आज ये मुकाबला कौन जीतता है. अगर यूएई ये मुकाबला हारती है तो वो टूर्नामेंट से पूरी तरह से बाहर हो जाएगी. वहीं ओमान के लिए भी करो या मरो की स्थिति होगी.