UPW vs GGW WPL 2026 Live Score: यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जाएंट्स के खिलाफ जीता टॉस, बॉलिंग का किया फैसला

UP Warriorz Women vs Gujarat Giants Women Live Cricket Updates: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) अब अपने आखिरी दौर में है और प्लेऑफ की रेस फाइनल स्टेज में पहुंच गई है. लीग स्टेज में सात मैच बाकी हैं और तीन जगहों के लिए मुकाबला जारी है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को छोड़कर बाकी चार टीमें अभी भी एक जगह के लिए लड़ रही हैं. हालांकि, गुजरात जायंट्स के लिए समय कम होता जा रहा है, जो -0.864 के नेगेटिव नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है. टीम गुरुवार को यूपी वॉरियर्स से भिड़ेंगी. यूपी का नेट रनरेट बेहतर है (-0.483) और गुजरात को अपना नेट रनरेट सुधारकर मुकाबले में वापस आना होगा.
वडोदरा के कोटांबी में बीसीए स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी है. शुरुआत में इसमें अच्छा बाउंस और पेस होता है, जिससे स्ट्रोक लगाने वाले बल्लेबाजों को फायदा होता है. हालांकि, यहां महिला प्रीमियर लीग के मैचों में यह डीवाई पाटिल जैसे मैदानों की तुलना में धीमी और नीची रही है, जिससे टोटल स्कोर मीडियम रहा है. शाम के मैचों में अक्सर ओस एक बड़ी भूमिका निभाती है, जिससे दूसरी पारी में गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता है और चेज करने वाली टीम को फायदा होता है.
UPW vs GGW WPL 2026 Live Score: गुजरात और यूपी में होगी टक्कर
गुजरात जाएंट्स और यूपी वॉरियर्स की टीमें महिला प्रीमियर लीग के 14वें मुकाबले में आमने-सामने होने वाली हैं. इस मैच का असर प्लेऑफ पर काफी ज्यादा पड़ने वाला है. जीतने वाली टीम का रास्ता ज्यादा साफ हो जाएगा और हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर पहुंच जाएगी.