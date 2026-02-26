SA vs WI, T20 World Cup Super 8 (LIVE): साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीता, सुपर-8 में पहले गेंदबाजी का फैसला

SA vs WI, T20 World Cup Super 8 Live Updates: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 राउंड का रोमांच अपने चरम पर है. ग्रुप 1 में साउथ अफ्रीका का सामना अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुरुवार (26 फरवरी) को वेस्टइंडीज से हो रहा है. इस मैच को जीतने वाली टीम सेमीफाइनल के करीब पहुंच जाएगी. साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. वेस्टइंडीज के ओपनर ब्रैंडन किंग और शाई होप क्रीज पर हैं.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका के लिए एक किला रहा है. यहां उसने ग्रुप स्टेज में कनाडा, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को हराया था और फिर पिछले हफ्ते अपने सुपर 8 मैच में मेजबान भारत को परास्त किया था. अगर साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज को हरा देता है, और भारत बाद में चेन्नई में जिम्बाब्वे को हरा देता है, तो अफ्रीकी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. दूसरी ओर, वेस्टइंडीज इस मैच में जिम्बाब्वे पर 107 रन की बड़ी जीत के बाद आ रहा है.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

वेस्टइंडीज: ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेट कीपर), शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ.

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एंगिडी.