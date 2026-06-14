भारत की बल्लेबाजी का आगाज हो चुका है. शेफाली वर्मा ने पहली गेंद पर छक्का जड़कर धमाकेदार शुरुआत की, लेकिन इसी ओवर में वो आउट भी हो गईं. उन्हें पाकिस्तानी स्पिनर सादिया इकबाल ने पवेलियन की राह दिखाई. फिलहाल क्रीज पर स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स हैं. दोनों से बड़ी साझेदारी की उम्मीद है.
भारतीय महिला (प्लेइंग इलेवन): स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (डब्ल्यू), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, क्रांति गौड़
पाकिस्तान महिला (प्लेइंग इलेवन): गुल फ़िरोज़ा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), आयशा जफर, सायरा जबीन, आलिया रियाज़, नतालिया परवेज़, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नाशरा संधू, तस्मिया रुबाब, सादिया इकबाल
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज भारत का सामना पाकिस्तान से है. टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन हरमन ने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया. बता दें कि 2025 में एशिया कप के दौरान से ही भारतीय क्रिकेट टीम (पुरुष और महिला) पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिला रहे हैं.
भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज अपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अभियान की शुरुआत कर रही है. पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. ये मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जा रहा है.
14 जून: भारत बनाम पाकिस्तान, बर्मिंघम
17 जून: भारत बनाम नीदरलैंड, लीड्स
21 जून: भारत बनाम साउथ अफ्रीका, मैनचेस्टर
25 जून: भारत बनाम बांग्लादेश, मैनचेस्टर
28 जून: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, लंदन
भारत के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले पाकिस्तान की स्टार खिलाड़ी और कप्तान फातिमा सना चोटिल हो गईं. प्रैक्टिस के दौरान फ़ातिमा सना के दाहिने घुटने में चोट लग गई. मैच में उनके खेलने को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है. एक और सीनियर खिलाड़ी, आलिया रियाज़ भी प्रैक्टिस में नजर नहीं आईं. अगर फातिमा नहीं खेलती हैं तो पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगेगा क्योंकि वो इस टीम की सबसे अहम खिलाड़ी हैं.
बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो T20I में दोनों टीमों के बीच अभी तक 16 मुकाबले हुए हैं. 13 मैचों में भारत की बेटियों ने बाजी मारी है, जबकि 2 मुकाबले पाकिस्तान के नाम रहे हैं. टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इन दोनों के बीच 6 मुकाबले हुए हैं. 4 मैचों में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है.
फातिमा सना (कप्तान), गुल फिरोजा, आयशा जफर, इरम जावेद, एयमान फातिमा, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, सायरा जबीन, मुनीबा अली, तुबा हसन, रमीन शमीम, सादिया इकबाल, नशरा संधू, डायना बेग, तस्मिया रुबाब
हरमनप्रीत कौर (C), स्मृति मंधाना (VC), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (WK), श्री चरनी, यास्तिका भाटिया (WK), नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव
बर्मिंघम में मौसम के खेल के लिए अनुकूल रहने की उम्मीद है. मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, आसमान में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. बारिश की संभावना सिर्फ 10 प्रतिशत है, इसलिए बारिश की वजह से खेल में रुकावट की संभावना कम है. मैच की शुरुआत में बादल छाए रहने से सीम गेंदबाज़ों को कुछ मदद मिल सकती है.
Women T20 World Cup 2026, IND W vs PAK W Live Score: भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज अपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अभियान की शुरुआत कर रही है . टूर्नामेंट के छठे मुकाबले में भारत का सामना पाकिस्तान से है. पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. ये मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जा रहा है. टॉस के दौरान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया. बता दें कि 2025 में एशिया कप के दौरान से ही भारतीय क्रिकेट टीम (पुरुष और महिला) पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिला रहे हैं.
बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो T20I में दोनों टीमों के बीच अभी तक 16 मुकाबले हुए हैं. 13 मैचों में भारत की बेटियों ने बाजी मारी है, जबकि 2 मुकाबले पाकिस्तान के नाम रहे हैं. टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इन दोनों के बीच 6 मुकाबले हुए हैं. 4 मैचों में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है.
भारत और पाकिस्तान की प्लेइंग XI
भारतीय महिला (प्लेइंग इलेवन): स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (WK), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, क्रांति गौड़
पाकिस्तान महिला (प्लेइंग इलेवन): गुल फ़िरोज़ा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), आयशा जफर, सायरा जबीन, आलिया रियाज़, नतालिया परवेज़, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नाशरा संधू, तस्मिया रुबाब, सादिया इकबाल