Women T20 World Cup 2026, IND W vs PAK W Live Score: भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज अपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अभियान की शुरुआत कर रही है . टूर्नामेंट के छठे मुकाबले में भारत का सामना पाकिस्तान से है. पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. ये मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जा रहा है. टॉस के दौरान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया. बता दें कि 2025 में एशिया कप के दौरान से ही भारतीय क्रिकेट टीम (पुरुष और महिला) पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिला रहे हैं.