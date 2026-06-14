Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

IND vs PAK Women Live Score: भारत की बल्लेबाजी शुरू, पहली गेंद पर छक्का फिर आउट हुईं शेफाली, सादिया ने लिया विकेट

India Women Vs Pakistan Women T20 World Cup 2026 Live: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ये छठा मैच है. पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 14, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:06 PM IST
IND vs PAK Women Live Score: भारत की बल्लेबाजी शुरू, पहली गेंद पर छक्का फिर आउट हुईं शेफाली, सादिया ने लिया विकेट
Image Credit: Women T20 World Cup India vs Pakistan Live
14 June 2026 07:06 PM (IST)

IND W vs PAK W Live Score: शेफाली वर्मा छक्का जड़कर आउट

भारत की बल्लेबाजी का आगाज हो चुका है. शेफाली वर्मा ने पहली गेंद पर छक्का जड़कर धमाकेदार शुरुआत की, लेकिन इसी ओवर में वो आउट भी हो गईं. उन्हें पाकिस्तानी स्पिनर सादिया इकबाल ने पवेलियन की राह दिखाई. फिलहाल क्रीज पर स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स हैं. दोनों से बड़ी साझेदारी की उम्मीद है.

14 June 2026 06:44 PM (IST)

IND W vs PAK W Live Score: भारत और पाकिस्तान की प्लेइंग XI

भारतीय महिला (प्लेइंग इलेवन): स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (डब्ल्यू), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, क्रांति गौड़

पाकिस्तान महिला (प्लेइंग इलेवन): गुल फ़िरोज़ा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), आयशा जफर, सायरा जबीन, आलिया रियाज़, नतालिया परवेज़, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नाशरा संधू, तस्मिया रुबाब, सादिया इकबाल

14 June 2026 06:43 PM (IST)

IND W vs PAK W Live Score: हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान से नहीं मिलाया हाथ

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज भारत का सामना पाकिस्तान से है. टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन हरमन ने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया. बता दें कि 2025 में एशिया कप के दौरान से ही भारतीय क्रिकेट टीम (पुरुष और महिला) पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिला रहे हैं.

14 June 2026 06:35 PM (IST)

IND W vs PAK W Live Score: भारत ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज अपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अभियान की शुरुआत कर रही है. पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. ये मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जा रहा है.

14 June 2026 06:16 PM (IST)

IND W vs PAK W Live Score: भारत के मैचों का शेड्यूल

14 जून: भारत बनाम पाकिस्तान, बर्मिंघम
17 जून: भारत बनाम नीदरलैंड, लीड्स
21 जून: भारत बनाम साउथ अफ्रीका, मैनचेस्टर
25 जून: भारत बनाम बांग्लादेश, मैनचेस्टर
28 जून: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, लंदन

14 June 2026 06:15 PM (IST)

IND W vs PAK W Live Score: फातिमा सना के खेलने पर संदेह

भारत के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले पाकिस्तान की स्टार खिलाड़ी और कप्तान फातिमा सना चोटिल हो गईं. प्रैक्टिस के दौरान फ़ातिमा सना के दाहिने घुटने में चोट लग गई. मैच में उनके खेलने को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है. एक और सीनियर खिलाड़ी, आलिया रियाज़ भी प्रैक्टिस में नजर नहीं आईं. अगर फातिमा नहीं खेलती हैं तो पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगेगा क्योंकि वो इस टीम की सबसे अहम खिलाड़ी हैं.

14 June 2026 06:10 PM (IST)

IND W vs PAK W Live Score: कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो T20I में दोनों टीमों के बीच अभी तक 16 मुकाबले हुए हैं. 13 मैचों में भारत की बेटियों ने बाजी मारी है, जबकि 2 मुकाबले पाकिस्तान के नाम रहे हैं. टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इन दोनों के बीच 6 मुकाबले हुए हैं. 4 मैचों में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है.

14 June 2026 06:05 PM (IST)

IND W vs PAK W Live Score: पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम का स्क्वॉड

फातिमा सना (कप्तान), गुल फिरोजा, आयशा जफर, इरम जावेद, एयमान फातिमा, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, सायरा जबीन, मुनीबा अली, तुबा हसन, रमीन शमीम, सादिया इकबाल, नशरा संधू, डायना बेग, तस्मिया रुबाब

14 June 2026 06:03 PM (IST)

IND W vs PAK W Live Score: भारतीय महिला क्रिकेट टीम का स्क्वॉड

हरमनप्रीत कौर (C), स्मृति मंधाना (VC), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (WK), श्री चरनी, यास्तिका भाटिया (WK), नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव

14 June 2026 06:00 PM (IST)

IND W vs PAK W Live Score: भारत-पाक मैच में बारिश बनेगी विलेन?

बर्मिंघम में मौसम के खेल के लिए अनुकूल रहने की उम्मीद है. मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, आसमान में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. बारिश की संभावना सिर्फ 10 प्रतिशत है, इसलिए बारिश की वजह से खेल में रुकावट की संभावना कम है. मैच की शुरुआत में बादल छाए रहने से सीम गेंदबाज़ों को कुछ मदद मिल सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
India vs Pakistan
cricket

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मेहनतकश मजदूरों के लिए सहारा बनी शहीद वीर नारायण श्रम अन्न योजना
narayanpur news6 min ago
2
Kurukshetra News10 min ago
3
India vs Pakistan16 min ago
4
karnataka crime news21 min ago
5
Kaal Sarp Dosh23 min ago