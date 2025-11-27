WPL Mega Auction 2026 Live Updates: WPL ऑक्शन में एलिसा हीली अनसोल्ड, सोफी डिवाइन को गुजरात ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा

WPL 2026 Auction Sold Unsold Players Live Updates: महिला प्रीमियर लीग 2026 का मेगा ऑक्शन मंगलवार को नई दिल्ली में शुरू हो गया है. 9 जनवरी से 5 फरवरी तक टूर्नामेंट का आयोजन होगा. नवी मुंबई और बड़ौदा को टूर्नामेंट का मेजबान शहर चुना गया है. पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम खिताब जीतने में सफल हुई थी.

ऑक्शन में कुल 277 खिलाड़ियों की बोली लगेगी. इस दौरान 73 स्लॉट भरे जाएंगे. इसमें 23 जगह विदेशी खिलाड़ियों के लिए रिजर्व होंगे. कई वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों के पूल में वापस आने के साथ सभी पांच फ्रेंचाइजी इन बड़े खिलाड़ियों को हासिल करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगी. दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, एन श्री चरणी जैसे खिलाड़ियों को भारी डील मिलने की उम्मीद है.

कुल 277 खिलाड़ियों की बोली लगेगी, जिसमें 194 भारतीय खिलाड़ी और 83 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. 194 भारतीय खिलाड़ियों में से 52 कैप्ड हैं, जबकि 83 विदेशी खिलाड़ियों में 66 कैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं. हर फ्रेंचाइजी को 18 खिलाड़ियों तक की टीम बनाने की इजाजत होगी. पांच फ्रेंचाइजी में कुल 73 स्लॉट भरने होंगे, जिसमें 23 विदेशी स्लॉट शामिल हैं.