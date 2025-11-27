Advertisement
WPL Mega Auction 2026 Live Updates: WPL ऑक्शन में एलिसा हीली अनसोल्ड, सोफी डिवाइन को गुजरात ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा

WPL 2026 Auction Live Updates: महिला प्रीमियर लीग ऑक्शन में कुल 277 खिलाड़ियों की बोली लगेगी, जिसमें 194 भारतीय खिलाड़ी और 83 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. 194 भारतीय खिलाड़ियों में से 52 कैप्ड हैं, जबकि 83 विदेशी खिलाड़ियों में 66 कैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 27, 2025, 03:49 PM IST
LIVE Blog

WPL 2026 Auction Sold Unsold Players Live Updates: महिला प्रीमियर लीग 2026 का मेगा ऑक्शन मंगलवार को नई दिल्ली में शुरू हो गया है. 9 जनवरी से 5 फरवरी तक टूर्नामेंट का आयोजन होगा. नवी मुंबई और बड़ौदा को टूर्नामेंट का मेजबान शहर चुना गया है. पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम खिताब जीतने में सफल हुई थी.

ऑक्शन में कुल 277 खिलाड़ियों की बोली लगेगी. इस दौरान 73 स्लॉट भरे जाएंगे. इसमें 23 जगह विदेशी खिलाड़ियों के लिए रिजर्व होंगे. कई वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों के पूल में वापस आने के साथ सभी पांच फ्रेंचाइजी इन बड़े खिलाड़ियों को हासिल करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगी. दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, एन श्री चरणी जैसे खिलाड़ियों को भारी डील मिलने की उम्मीद है.

कुल 277 खिलाड़ियों की बोली लगेगी, जिसमें 194 भारतीय खिलाड़ी और 83 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. 194 भारतीय खिलाड़ियों में से 52 कैप्ड हैं, जबकि 83 विदेशी खिलाड़ियों में 66 कैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं. हर फ्रेंचाइजी को 18 खिलाड़ियों तक की टीम बनाने की इजाजत होगी. पांच फ्रेंचाइजी में कुल 73 स्लॉट भरने होंगे, जिसमें 23 विदेशी स्लॉट शामिल हैं.

27 November 2025
15:49 PM

WPL Mega Auction 2026 Live Updates: दीप्ति फिर से यूपी वॉरियर्स में शामिल

दीप्ति शर्मा- बेस प्राइस- 50 लाख रुपये

भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे पहले बोली लगाई. उसने दीप्ति के लिए 50 लाख रुपये की बोली लगाकर उन्हें खरीद लिया. इसके बाद यूपी वॉरियर्स ने आरटीएम (राइट टू मैच कार्ड) का इस्तेमाल किया तो दिल्ली ने अपनी बोली को बढ़ाकर 3.20 करोड़ रुपये कर दी. यूपी ने इसे स्वीकार किया और दीप्ति को फिर से अपनी टीम में शामिल कर लिया. दीप्ति महिला प्रीमियर लीग ऑक्शन इतिहास में दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गईं.

15:46 PM

WPL Mega Auction 2026 Live Updates: डिवाइन को गुजरात ने खरीदा

सोफी डिवाइन- बेस प्राइस - 50 लाख रुपये

न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सोफी डिवाइन के उनकी पुरानी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जाएंट्स के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली. इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स ने भी उनमें दिलचस्पी दिखाई. दिल्ली ने गुजरात को जोरदार टक्कर दी. गुजरात ने जैसे ही 2 करोड़ की बोली लगाई, दिल्ली ने खुद को रेस से बाहर कर लिया. गुजरात जाएंट्स ने डिवाइन को 2 करोड़ रुपये में खरीदा.

15:40 PM

WPL Mega Auction 2026 Live Updates: एलिसा हीली अनसोल्ड

एलिसा हीली- बेस प्राइस - 50 लाख रुपये

ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज खिलाड़ी एलिसा हीली का नाम ऑक्शन में सबसे पहले आया और उन्हें 50 लाख रुपये के बेस प्राइस में किसी ने नहीं खरीदा. वह अनसोल्ड रहीं.

15:36 PM

WPL Mega Auction 2026 Live Updates: ऑक्शन की हो गई शुरुआत

दिल्ली में महिला प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी शुरू हो गई है. सबसे पहले मार्की खिलाड़ियों के नाम पर फ्रेंचाइजी बोली लगाएंगे. इस दौरान दीप्ति शर्मा जैसी अनुभवी खिलाड़ियों पर सबकी नजरें होंगी.

15:21 PM

WPL Mega Auction 2026 Live : विमेंस प्रीमियर लीग की मार्की लिस्ट

सबसे पहले मार्की सेट में शामिल खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. भारत की दीप्ति शर्मा और तेज गेंदबाज रेणुका सिंह, न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन और अमेलिया केर, इंग्लैंड की लीडिंग स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन, ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली और मेग लैनिंग और साउथ अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ड्ट पर दांव लगाया जाएगा.

15:16 PM

WPL Mega Auction 2026 Live Updates: शुरू होने वाला है ऑक्शन

महिला प्रीमियर लीग (WPL) मेगा नीलामी 27 नवंबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी. ऑक्शन भारत में JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. फैंस ऑक्शन को टेलीविजन पर भी देख सकते हैं,  जिसका लाइव कवरेज स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर उपलब्ध है.

 

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

