RCB vs DC WPL 2026 Highlights: RCB ने दिल्ली के जख्मों पर ठोकी कील, मंधाना-जॉर्जिया के तूफान में उड़ी दिल्ली, चौथी बार किया चोक

RCB vs DC WPL 2026 Final Highlights: महिला प्रीमियर लीग का फाइनल एक और बार आरसीबी के नाम रहा. फाइनल में हमेशा की तरह दिल्ली कैपिटल्स ने जगह बनाई और सामने टक्कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से थी. लेकिन दिल्ली एक बार फिर निर्णायक मुकाबले में भी चोक कर गई. इसी के साथ आरसीबी ने दूसरी बार विमेंस प्रिमियर लीग (WPL) का खिताब अपने नाम कर लिया. रोमांचक जंग में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी दिल्ली ने WPL के फाइनल का सबसे बड़ा टोटल खड़ा कर दिया था. जिसके जवाब में आरसीबी की ओर स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वॉल ने 165 रनों की रिकॉर्डतोड़ साझेदारी करते हुए मुकाबले को एकतरफा बना कर रख दिया. जिसमें स्मृति ने 87 रनों का योगदान दिया. वहीं, वॉल 79 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. जीत के करीब पहुंच रही आरसीबी की पारी बीच में डगमगाई, लेकिन राधा यादव ने टीम के लिए मैच विनिंद शॉट खेलते हुए खिताब जीताने का काम किया.राधा ने 5 गेंदों में 12 रनों की पारी खेली. जिसमें उन्होंने 2 चौके लगाए और चौके के साथ आरसीबी को 6 विकेट से चैंपियन बनाने का काम किया.

कौर के साथ स्पेशल क्लब में मंधाना की एंट्री

इसी के साथ आरसीबी ने दूसरी बार WPL का खिताब अपने नाम कर लिया है. इससे पहले स्मृति की साथी खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर ने मुंबई इंडियंस को 2 बार खिताब जीताने का काम किया था. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स के हाथों एक बार फिर निराशा लगी है. दिल्ली रिकॉर्डतोड़ चौथी बार विमेंस प्रिमियर लीग का फाइनल मुकाबला खेल रही थी. हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली की टीम चोक कर गई और खिताबी जंग हार गई.

204 का था लक्ष्य

दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के सामने जीत के लिए 204 रन का लक्ष्य है. जेमिमा रॉड्रिग्स ने 57 जबकि लौरा वॉलवार्ट ने 44 रन की धमाकेदार पारी खेली. दिल्ली पहले सीजन से ही लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन तीन बार खिताबी जीत से चूकी. अब देखना होगा कि इस बार दिल्ली फाइनल का श्राप खत्म करने में कामयाब हो पाती है कि नहीं. वहीं, आरसीबी की टीम अपनी दूसरी खिताबी जीत की फिराक में होगी.