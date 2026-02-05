RCB vs DC WPL 2026 Highlights: RCB ने दिल्ली के जख्मों पर ठोकी कील, मंधाना-जॉर्जिया के तूफान में उड़ी दिल्ली, चौथी बार किया चोक

RCB vs DC WPL 2026 Final Highlights: महिला प्रीमियर लीग का फाइनल एक और बार आरसीबी के नाम रहा. फाइनल में हमेशा की तरह दिल्ली कैपिटल्स ने जगह बनाई और सामने टक्कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से थी. लेकिन दिल्ली एक बार फिर निर्णायक मुकाबले में भी चोक कर गई. इसी के साथ आरसीबी ने दूसरी बार विमेंस प्रिमियर लीग (WPL) का खिताब अपने नाम कर लिया.
कौर के साथ स्पेशल क्लब में मंधाना की एंट्री
इसी के साथ आरसीबी ने दूसरी बार WPL का खिताब अपने नाम कर लिया है. इससे पहले स्मृति की साथी खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर ने मुंबई इंडियंस को 2 बार खिताब जीताने का काम किया था. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स के हाथों एक बार फिर निराशा लगी है. दिल्ली रिकॉर्डतोड़ चौथी बार विमेंस प्रिमियर लीग का फाइनल मुकाबला खेल रही थी. हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली की टीम चोक कर गई और खिताबी जंग हार गई.
204 का था लक्ष्य
दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के सामने जीत के लिए 204 रन का लक्ष्य है. जेमिमा रॉड्रिग्स ने 57 जबकि लौरा वॉलवार्ट ने 44 रन की धमाकेदार पारी खेली. दिल्ली पहले सीजन से ही लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन तीन बार खिताबी जीत से चूकी. अब देखना होगा कि इस बार दिल्ली फाइनल का श्राप खत्म करने में कामयाब हो पाती है कि नहीं. वहीं, आरसीबी की टीम अपनी दूसरी खिताबी जीत की फिराक में होगी.
RCB vs DC WPL 2026 Final Live: आरसीबी ने जीता अपना दूसरा खिताब
आरसीबी की महिला टीम ने Wpl के इतिहास में दूसरी बार फाइनल का खिताब अपने नाम कर लिया है. स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वॉल की शानदार पारियों की बदौलत आरसीबी ने मैच बड़े ही असानी से अपने नाम किया. 204 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने मुकाबले में शुरुआत से ही डॉमिनेट किया और आखिर में राधा यादव ने अपने बल्ले से विनिंग शॉट लगाते हुए अपनी टीम के नाम एक और ट्रॉफी एड कर दी.
RCB vs DC WPL 2026 Final Live: जीत की दहलीज पर आरसीबी
आरसीबी की टीम जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी है. टीम को जीत के लिए महज 30 रन की दरकार है. 79 के स्कोर पर जॉर्जिया आउट हुईं, लेकिन स्मृति मंधाना अभी भी क्रीज पर डटी हुई हैं. दिल्ली लगातार चौथी फाइनल में हार के करीब है.
RCB vs DC WPL 2026 Final Live: जॉर्जिया-मंधाना की फिफ्टी
आरसीबी ने मैच पर पूरी तरह से पकड़ बना ली है. कप्तान स्मृति मंधाना ने 23 गेंद में अर्धशतक ठोका. वहीं दूसरे छोर पर जॉर्जिया वॉल भी फिफ्टी ठोक चुकी हैं. अब आरसीबी की टीम अपनी दूसरी खिताबी जीत से 81 रनदूर है.
RCB vs DC WPL 2026 Final Live: आरसीबी को लगा झटका
आरसीबी की टीम को पहले ही ओवर में बड़ा झटका लगा. 9 रन के स्कोर पर ग्रेस हैरिस ने अपना विकेट गंवाया. हालांकि, इसके बाद स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वॉल ने मोर्चा संभाला. टीम ने पॉवरप्ले में 50 रन का आंकड़ा पार किया है.
RCB vs DC WPL 2026 Final Live: दिल्ली ने बदला WPL का इतिहास
खिताबी जंग में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने WPL का इतिहास बदल दिया है. महिला प्रीमियर लीग फाइनल में पहली बार 200 का आंकड़ा किसी टीम ने पार किया. जेमिमा के बाद लौरा वॉलवार्ट ने 44 जबकि चिनले हैनरी ने 11 गेंद में 26 रन की पारी खेलकर टीम को 203 के स्कोर तक पहुंचा दिया.
RCB vs DC WPL 2026 Final Live: दिल्ली को तीसरा झटका
दिल्ली की टीम को तीसरा झटका जेमिमा रॉड्रिग्स के रूप में लगा है. उन्होंने धमाकेदार अंदाज में फिफ्टी ठोककर टीम को कमबैक करवाया. दिल्ली की टीम ने 150 का आंकड़ा पार कर लिया है. अब लौरा वॉलवार्ट पर बोर्ड चलाने का जिम्मा है.
RCB vs DC WPL 2026 Final Live: 2 विकेट के बाद दिल्ली का कमबैक
2 विकेट के बाद दिल्ली की टीम ने धमाकेदार कमबैक किया है. कप्तान जेमिमा रॉड्रिग्स धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करती दिख रही हैं. उन्हें लौरा वॉलवार्ट का साथ मिला है.
RCB vs DC WPL 2026 Final Live: दिल्ली को लगा दूसरा झटका
दिल्ली की टीम को दूसरा झटका लिजेल ली के रूप में लगा है. लिजेल ली 30 गेंद में 3 छक्के और इतने ही चौके लगाकर 30 रन बनाकर पवेलियन लौट चुकी हैं. अब जेमिमा रॉड्रिग्स और लौरा वॉलवार्ट पर पूरा जिम्मा आ गया है.
RCB vs DC WPL 2026 Final Live: दिल्ली को लगा पहला झटका
दिल्ली की टीम को पहला झटका शेफाली वर्मा के रूप में लग गया है. शेफाली वर्मा ने 13 गेंद में 20 रन की शानदार पारी खेली. पॉवरप्ले में टीम ने बोर्ड पर 57 रन टांग दिए थे. अब लिजेल ली तूफानी अंदाज में बैटिंग करती दिख रही हैं.
RCB vs DC WPL 2026 Final Live: दिल्ली की बल्लेबाजी शुरु
दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग शुरू हो चुकी है. विस्फोटक बल्लेबाज लिजेल ली और शेफाली वर्मा क्रीज पर आ चुकी हैं. पॉवर्ले में दोनों बल्लेबाज एक बड़े स्कोर की फिराक में होंगी.
RCB vs DC WPL 2026 Final Live: क्या दिल्ली बुझा पाएगी बदले की आग?
आरसीबी और दिल्ली के बीच 2024 फाइनल मुकाबले में जंग हुई थी जहां टीम दिल्ली को करारी हार का सामना करना पड़ा था. इस बार देखना होगा कि दिल्ली की टीम बदले की आग बुझाने में कामयाब हो पाती है या नहीं.
RCB vs DC WPL 2026 Final Live: मलाइका अरोड़ा ने ब़ाया फैंस का रोमांच
फाइनल मुकाबले का आगाज कुछ देर बाद होग, इससे पहले मलाइका अरोड़ा ने समा बांध दिया है. उन्होंने शानदार परफार्मेंस से महफिल लूट ली. वड़ोदरा स्टेडियम खचाखच भरा नजर आ रहा है.
RCB vs DC WPL 2026 Final Live: दोनों टीमों की प्लेइंग-XI
दिल्ली कैपिटल्स (प्लेइंग इलेवन): लिजेल ली (विकेटकीपर), शेफाली वर्मा, लौरा वोल्वार्ड्ट, जेमिमाह रॉड्रिग्स (कप्तान), मारिज़ैन कप्प, चिनेले हेनरी, निकी प्रसाद, स्नेह राणा, मिन्नू मणि, श्री चरणी, नंदनी शर्मा.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (प्लेइंग इलेवन): ग्रेस हैरिस, स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वोल, ऋचा घोष (डब्ल्यू), राधा यादव, नादिन डी क्लार्क, पूजा वस्त्राकर, अरुंधति रेड्डी, सयाली सतघरे, श्रेयंका पाटिल, लॉरेन बेल.
RCB vs DC WPL 2026 Final Live: आरसीबी ने जीता टॉस
आरसीबी ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. आरसीबी की टीम सेमीफाइनल वाली प्लेइंग-XI के साथ ही मैदान में उतर रही है. आरसीबी और दिल्ली में पहले भी फाइनल में टक्कर हो चुकी है जहां आरसीबी ने खिताबी जीत दर्ज की थी.