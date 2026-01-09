MI-W vs RCB-W WPL 2026 Live: WPL के लिए सज गया मंच, ओपनिंग मैच में हरमनप्रीत और मंधाना के बीच टक्कर

Trending Photos
Mumbai Indians Women vs Royal Challengers Bengaluru Women Live: महिला प्रीमियर लीग (WPL) के चौथे सीजन का आगाज कुछ ही घंटों में हो जाएगा. पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (MI vs RCB) में टक्कर होगी. 7 बजे दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान में उतरेंगी. कौर एंड कंपनी दो बार WPL का खिताब अपने नाम कर चुकी है जबकि 2024 में स्मृति मंधाना की कप्तानी में आरसीबी ने खिताबी जीत दर्ज की थी. मेगा ऑक्शन में दोनों ही टीमों के स्क्वॉड में बड़ा बदलाव हुआ है.
MI-W vs RCB-W WPL 2026 Live: 2 बार MI का जीत के साथ आगाज
WPL में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली मुंबई की टीम दो बार पहले मैच में विजेता रह चुकी है. इस बारी भी टीम जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी.
MI-W vs RCB-W WPL 2026 Live: RCB का पूरा स्क्वॉड
स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वोल, गौतमी नाइक, ग्रेस हैरिस, ऋचा घोष (विकेटकीपर), नादिन डी क्लर्क, पूजा वस्त्राकर, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, लॉरेन बेल, कुमार प्रत्यूषा, सयाली सतघरे, प्रेमा रावत, दयालन हेमलता, लिन्से स्मिथ.
MI-W vs RCB-W WPL 2026 Live: मुंबई का पूरा स्क्वॉड
हेली मैथ्यूज, जी कमलिनी (विकेटकीपर), नेट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमेलिया केर, अमनजोत कौर, सजीवन सजना, पूनम खेमनार, संस्कृति गुप्ता, शबनीम इस्माइल, त्रिवेणी वसिष्ठ, नल्ला रेड्डी, रहीला फिरदौस, मिली इलिंगवर्थ, साइका इशाक, निकोला केरी.