MI-W vs RCB-W WPL 2026 Live: WPL के लिए सज गया मंच, ओपनिंग मैच में हरमनप्रीत और मंधाना के बीच टक्कर

Mumbai Indians Women vs Royal Challengers Bengaluru Women Live: महिला प्रीमियर लीग (WPL) के चौथे सीजन का आगाज कुछ ही घंटों में हो जाएगा. पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (MI vs RCB) में टक्कर होगी. 7 बजे दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान में उतरेंगी. कौर एंड कंपनी दो बार WPL का खिताब अपने नाम कर चुकी है जबकि 2024 में स्मृति मंधाना की कप्तानी में आरसीबी ने खिताबी जीत दर्ज की थी. मेगा ऑक्शन में दोनों ही टीमों के स्क्वॉड में बड़ा बदलाव हुआ है.

