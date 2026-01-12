RCB-W vs UPW-W Live Score: मेग लैनिंग भी हुईं आउट, रनों के लिए तरस रही यूपी, लिचफील्ड पर जिम्मा

RCB Women vs UP Warriorz Women WPL 2026 LIVE Updates: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) 5वें मुकाबले में आरसीबी और यूपी की टीमों में टक्कर जारी है. आरसीबी ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. आरसीबी ने टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ किया था. ओपनिंग मैच में इस टीम ने मुंबई को करारी शिकस्त दी थी. वहीं, यूपी की टीम को गुजरात से हार का सामना करना पड़ा था. इस मुकाबले में मेग लैनिंग की कप्तानी वाली यूपी की टीम हार की बेड़ियां तोड़ना चाहेगी.

