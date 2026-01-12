RCB-W vs UPW-W Live Score: मेग लैनिंग भी हुईं आउट, रनों के लिए तरस रही यूपी, लिचफील्ड पर जिम्मा

Trending Photos
RCB Women vs UP Warriorz Women WPL 2026 LIVE Updates: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) 5वें मुकाबले में आरसीबी और यूपी की टीमों में टक्कर जारी है. आरसीबी ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. आरसीबी ने टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ किया था. ओपनिंग मैच में इस टीम ने मुंबई को करारी शिकस्त दी थी. वहीं, यूपी की टीम को गुजरात से हार का सामना करना पड़ा था. इस मुकाबले में मेग लैनिंग की कप्तानी वाली यूपी की टीम हार की बेड़ियां तोड़ना चाहेगी.
RCB-W vs UPW-W Live Score: यूपी को पहला झटका
यूपी को पॉवरप्ले में ही पहला झटका लग गया है. टीम की ओपनर हरलीन देओल सस्ते में पवेलियन लौट गई हैं. उन्हें लौरा बेल ने आउट किया.
RCB-W vs UPW-W Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-XI
UP W: किरण नवगिरे, मेग लैनिंग (कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, श्वेता सहरावत (डब्ल्यू), डींड्रा डॉटिन, सोफी एक्लेस्टोन, आशा शोभना, शिखा पांडे, क्रांति गौड़
RCB W: ग्रेस हैरिस, स्मृति मंधाना (कप्तान), दयालन हेमलता, गौतमी नाइक, ऋचा घोष (डब्ल्यू), राधा यादव, नादीन डी क्लर्क, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल
RCB-W vs UPW-W Live Score: आरसीबी ने जीता टॉस
आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. यूपी की टीम पहले बैटिंग करती नजर आएगी. आरसीबी एक बदलाव के साथ मैदान में उतर रही है.