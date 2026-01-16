Advertisement
trendingNow13076770
Hindi Newsक्रिकेटRCB W vs GG W WPL 2026 LIVE: गुजरात ने जीता टॉस, पहले किया गेंदबाजी करने का फैसला

RCB W vs GG W WPL 2026 LIVE: गुजरात ने जीता टॉस, पहले किया गेंदबाजी करने का फैसला

RCB W vs GG W WPL 2026 Live Score Updates: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) के मैच नंबर-9 में स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी की टक्कर गुजरात जायंट्स से है. आरसीबी की टीम जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी. गुजरात की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 16, 2026, 07:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Smriti Mandhana
Smriti Mandhana
LIVE Blog

Gujarat Giants vs Royal Challengers Bengaluru Women Live: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) के मैच नंबर-9 में स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी की टक्कर गुजरात जायंट्स से है. आरसीबी की टीम जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी. गुजरात की कप्तान एश्ले गार्डनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. आरसीबी ने ओपनिंग मैच में पहले मुंबई इंडियंस को शिकस्त दी थी और इसके बाद यूपी को धूल चटाई. वहीं, गुजरात ने लगातार दो जीत के साथ आगाज किया था, लेकिन पिछले मैच में मुंबई की टीम भारी पड़ गई. अब टीम एक बार फिर कमबैक की फिराक में होगी.

 

Add Zee News as a Preferred Source
16 January 2026
19:01 PM

RCB W vs GG W WPL 2026 LIVE: गुजरात ने जीता टॉस, पहले आरसीबी की बैटिंग

गुजरात की टीम ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. आरसीबी की टीम इस मैच में बिना बदलाव के साथ मैदान में उतर रही है. अभी तक इस मैदान पर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ही जीत दर्ज की है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

WPL 2026

Trending news

CM भगवंत मान से मिले ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, पंजाब में निवेश के लिए बना माहौल
Punjab
CM भगवंत मान से मिले ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, पंजाब में निवेश के लिए बना माहौल
सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक
betting websites
सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल हुए खुश
Maharashtra Nikay Chunav Result 2026
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल हुए खुश
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे
Maharashtra Election
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे
क्या होती है गैस लाइटिंग? महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी ने आरोप जड़ा
Maharashtra
क्या होती है गैस लाइटिंग? महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी ने आरोप जड़ा
'वो सहयोगियों तक को साथ नहीं रख पाए', संजय राउत के बयान पर BJP का तीखा पलटवार
BJP Leader Sudhanshu Trivedi
'वो सहयोगियों तक को साथ नहीं रख पाए', संजय राउत के बयान पर BJP का तीखा पलटवार
महाराष्ट्र में भाजपा का वो 'प्रयोग' अब सफल हुआ, आज खुश तो बहुत होंगे अमित शाह
BMC Chunav 2026
महाराष्ट्र में भाजपा का वो 'प्रयोग' अब सफल हुआ, आज खुश तो बहुत होंगे अमित शाह
जिस भाजपा नेता ने की थी MNS कार्यकर्ता की हत्या, उसने जेल से जीता चुनाव
Maharashtra
जिस भाजपा नेता ने की थी MNS कार्यकर्ता की हत्या, उसने जेल से जीता चुनाव
सिंगल डिजिट सीट पर अटकी राज ठाकरे की पार्टी, 22 शहरों में हुआ मनसे का सफाया
BMC Election 2026
सिंगल डिजिट सीट पर अटकी राज ठाकरे की पार्टी, 22 शहरों में हुआ मनसे का सफाया
BMC चुनाव में महायुति की बम-बम, जीत के बाद फडणवीस ने किया किस नेता को फोन?
BMC Election 2026
BMC चुनाव में महायुति की बम-बम, जीत के बाद फडणवीस ने किया किस नेता को फोन?