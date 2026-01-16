RCB W vs GG W WPL 2026 LIVE: गुजरात ने जीता टॉस, पहले किया गेंदबाजी करने का फैसला

RCB W vs GG W WPL 2026 Live Score Updates: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) के मैच नंबर-9 में स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी की टक्कर गुजरात जायंट्स से है. आरसीबी की टीम जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी. गुजरात की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.
Gujarat Giants vs Royal Challengers Bengaluru Women Live: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) के मैच नंबर-9 में स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी की टक्कर गुजरात जायंट्स से है. आरसीबी की टीम जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी. गुजरात की कप्तान एश्ले गार्डनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. आरसीबी ने ओपनिंग मैच में पहले मुंबई इंडियंस को शिकस्त दी थी और इसके बाद यूपी को धूल चटाई. वहीं, गुजरात ने लगातार दो जीत के साथ आगाज किया था, लेकिन पिछले मैच में मुंबई की टीम भारी पड़ गई. अब टीम एक बार फिर कमबैक की फिराक में होगी.
RCB W vs GG W WPL 2026 LIVE: गुजरात ने जीता टॉस, पहले आरसीबी की बैटिंग
गुजरात की टीम ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. आरसीबी की टीम इस मैच में बिना बदलाव के साथ मैदान में उतर रही है. अभी तक इस मैदान पर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ही जीत दर्ज की है.