Zimbabwe Vs New Zealand Live Cricket: डेवोन कॉन्वे ने ठोका धमाकेदार शतक, जिम्बाब्वे के खिलाफ रन बरसा रहे हेनरी निकोल्स
ZIM vs NZ Live Cricket Score 2nd Test Day 2: मैच के पहले दिन जिम्बाब्वे के कप्तान क्रेग इर्विन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. उनका निर्णय पहली पारी में गलत साबित हुआ. टीम 125 रनों पर ही सिमट गई. उसके लिए ब्रेंडन टेलर ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए. आज मुकाबले का दूसरा दिन है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 08, 2025, 03:22 PM IST
ZIM vs NZ Live Cricket Score 2nd Test Day 2: जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला बुलावायो में खेला जा रहा है. मैच के दूसरे दिन शुक्रवार (8 अगस्त) को कीवी टीम अपनी पहली पारी में 174/1 के स्कोर से आगे खेलने उतरी है. उसने पहले दिन जिम्बाब्वे को पहली पारी में 125 रनों पर समेट दिया था. इस तरह स्टंप तक उसने 49 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी. अब टीम दूसरे दिन इस बढ़त को आगे बढ़ाने के लिए उतरी है.

मैच के पहले दिन जिम्बाब्वे के कप्तान क्रेग इर्विन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. उनका निर्णय पहली पारी में गलत साबित हुआ. टीम 125 रनों पर ही सिमट गई. उसके लिए ब्रेंडन टेलर ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए. उनके बाद विकेटकीपर टफाडज्वा सिगा ने 33 रन बनाए. निकल वेल्च और सीन विलियम्स 11-11 रन बनाकर आउट हुए. कप्तान इर्विन 7 और सिकंदर रजा 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे. न्यूजीलैंड के लिए मैट हेनरी ने 5 और जकारी फॉल्क्स ने 4 विकेट लिए.

इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम सीरीज के ओपनिंग मैच में 9 विकेट से जीती थी. वह मुकबला भी बुलावायो में खेल गया था. कीवी टीम सीरीज में 1-0 से आगे है. ऐसे में उसे ट्रॉफी पर कब्जा करने के लिए इस मैच में जीत या ड्रॉ चाहिए. दूसरी ओर, मेजबान जिम्बाब्वे को सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त करने के लिए किसी भी हाल में इस मैच को जीतना होगा. हालांकि, दूसरे टेस्ट की मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा मुश्किल है.

08 August 2025
15:21 PM

Zimbabwe Vs New Zealand Live: ताबड़तोड़ अंदाज में रन बना रहे कीवी बल्लेबाज

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे और हेनरी निकोल्स जिम्बाब्वे के खिलाफ पहली पारी में तेजी से रन बना रहे हैं. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी कर ली है. कॉन्वे 139 और निकोल्स 36 रन बनाकर खेल रहे हैं. न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट पर 300 रन है. उसने पहली पारी में 175 रनों की लीड हासिल कर ली है.

15:06 PM

Zimbabwe Vs New Zealand Live Cricket: निकोल्स और कॉन्वे की जोड़ी जमी

दो विकेट गिर जाने के बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे और हेनरी निकोल्स की जोड़ी जम गई है. कीवी टीम ने 62 ओवर में 2 विकेट पर 279 रन बना लिए हैं. निकोल्स और कॉन्वे ने 44 रन की साझेदारी कर ली है. जिम्बाब्वे के लिए ये साझेदारी काफी महंगी साबित हो सकती है. दोनों बल्लेबाज बड़ी-बड़ी पारी खेलने के लिए मशहूर हैं.

14:46 PM

Zimbabwe Vs New Zealand Live Cricket: विकेट लेकर भी दबाव में जिम्बाब्वे

जिम्बाब्वे की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा विकेट हासिल कर लिया है. इसके बावजूद टीम दबाव में है. न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 122 रन की बढ़त हासिल कर ली है. इससे सिर्फ 3 रन ज्यादा ही जिम्बाब्वे ने अपनी पहली पारी में बनाए थे. कीवी टीम 57 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बना चुकी है. डेवोन कॉन्वे 116 और हेनरी निकोल्स 7 रन बनाकर नाबाद हैं.

14:32 PM

Zimbabwe vs New Zealand Live Cricket: न्यूजीलैंड को दूसरा झटका

न्यूजीलैंड की टीम को मैच में दूसरा झटका जैकब डफी के रूप में लगा. वह 53वें ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हो गए. विसेंट मसेकेसा की गेंद पर ब्रायन बेनेट ने उनका कैच ले लिया. डफी ने 55 गेंद पर 36 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 6 चौके लगाए. न्यूजीलैंड ने 53 ओवर में 2 विकेट पर 237 रन बना लिए हैं. डेवोन कॉन्वे 111 और हेनरी निकोल्स 1 रन बनाकर नाबाद हैं.

14:15 PM

Zimbabwe Vs New Zealand 2nd Test Live: कॉन्वे का शतक, न्यूजीलैंड मजबूत

न्यूजीलैंड के ओपनर डेवोन कॉन्वे ने अपने करियर का पांचवां टेस्ट शतक ठोक दिया है. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में चौका लगाकर 100 रन के आंकड़े को पार किया. उनके शतक के साथ-साथ न्यूजीलैंड की बढ़त भी 100 रन की हो गई है. न्यूजीलैंड ने 49 ओवर में 1 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं. डेवोन कॉन्वे 102 और जैकब डफी 34 रन बनाकर नाबाद हैं.

13:49 PM

Zimbabwe Vs New Zealand Live: जैकब डफी को मिला जीवनदान

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जैकब डफी को 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर जीवनदान मिला. तनाका चिवांगा की गेंद पर ठीक से नहीं खेल पाए. बॉल हवा में चली गई. ऐसा लगा कि डफी की पारी का अंत अब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ब्लेसिंग मुजरबानी ने डाइव लगाकर कैच लेने का प्रयास किया, लेकिन वह नाकाम हो गए. न्यूजीलैंड ने 43 ओवरों में 1 विकेट पर 196 रन बना लिए हैं. उसकी बढ़त अब 71 रनों की हो गई है. डेवोन कॉन्वे 85 और जैकब डफी 23 रन बनाकर नाबाद हैं.

13:35 PM

Zimbabwe Vs New Zealand Live: दूसरे टेस्ट में दूसरे दिन का खेल शुरू

जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच बुलावायो में चल रहे दूसरे टेस्ट में दूसरे दिन का खेल शुरू हो गया है. न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 174/1 के स्कोर से आगे खेलने उतरी है. डेवोन कॉन्वे 79 और जैकब डफी 8 रन के स्कोर पर नाबाद थे. अब दोनों के ऊपर न्यूजीलैंड को बड़ी बढ़त दिलाने की जिम्मेदारी है. कॉन्वे की नजर टेस्ट में अपने पांचवें शतक पर है.

About the Author
author img
रोहित राज

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Zimbabwe vs New ZealandcricketCricket Match

;