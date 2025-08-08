Zimbabwe Vs New Zealand Live Cricket: डेवोन कॉन्वे ने ठोका धमाकेदार शतक, जिम्बाब्वे के खिलाफ रन बरसा रहे हेनरी निकोल्स

ZIM vs NZ Live Cricket Score 2nd Test Day 2: जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला बुलावायो में खेला जा रहा है. मैच के दूसरे दिन शुक्रवार (8 अगस्त) को कीवी टीम अपनी पहली पारी में 174/1 के स्कोर से आगे खेलने उतरी है. उसने पहले दिन जिम्बाब्वे को पहली पारी में 125 रनों पर समेट दिया था. इस तरह स्टंप तक उसने 49 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी. अब टीम दूसरे दिन इस बढ़त को आगे बढ़ाने के लिए उतरी है.

मैच के पहले दिन जिम्बाब्वे के कप्तान क्रेग इर्विन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. उनका निर्णय पहली पारी में गलत साबित हुआ. टीम 125 रनों पर ही सिमट गई. उसके लिए ब्रेंडन टेलर ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए. उनके बाद विकेटकीपर टफाडज्वा सिगा ने 33 रन बनाए. निकल वेल्च और सीन विलियम्स 11-11 रन बनाकर आउट हुए. कप्तान इर्विन 7 और सिकंदर रजा 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे. न्यूजीलैंड के लिए मैट हेनरी ने 5 और जकारी फॉल्क्स ने 4 विकेट लिए.

इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम सीरीज के ओपनिंग मैच में 9 विकेट से जीती थी. वह मुकबला भी बुलावायो में खेल गया था. कीवी टीम सीरीज में 1-0 से आगे है. ऐसे में उसे ट्रॉफी पर कब्जा करने के लिए इस मैच में जीत या ड्रॉ चाहिए. दूसरी ओर, मेजबान जिम्बाब्वे को सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त करने के लिए किसी भी हाल में इस मैच को जीतना होगा. हालांकि, दूसरे टेस्ट की मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा मुश्किल है.