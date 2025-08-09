Zimbabwe Vs New Zealand Live Cricket: न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के कगार पर जिम्बाब्वे, दूसरी पारी में आधी टीम पवेलियन लौटी

ZIM vs NZ Live Cricket Score 2nd Test Day 3: न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में शनिवार (9 अगस्त) को तीसरा दिन है. न्यूजीलैंड की टीम मैच में अपनी पकड़ बनाए हुए है. उसने दूसरे दिन स्टंप्स तक न्यूजीलैंड 601/3 का स्कोर खड़ा कर दिया था. इसके बाद मैच के तीसरे दिन उसने एक भी गेंद खेले बिना अपनी पारी को घोषित कर दिया. इस तरह उसने पहली पारी में 476 रनों की बढ़त मिली थी. अब मेजबान जिम्बाब्वे की टीम दूसरी पारी में इस अंतर को खत्म करने के लिए उतरी है. अगर वह ऐसा नहीं कर पाती है तो पारी की हार का सामना करना पड़ेगा.

डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स और रचिन रविंद्र ने दूसरे दिन शतक ठोके थे. डेवोन कॉन्वे 153 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद निकोल्स और रचिन ने खूंटा गाड़ दिया. रचिन 165 रन और निकोल्स 150 रन बनाकर नाबाद रहे.

मैच के पहले दिन जिम्बाब्वे के कप्तान क्रेग इर्विन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. उनका निर्णय पहली पारी में गलत साबित हुआ. टीम 125 रनों पर ही सिमट गई. उसके लिए ब्रेंडन टेलर ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए. उनके बाद विकेटकीपर टफाडज्वा सिगा ने 33 रन बनाए. निकल वेल्च और सीन विलियम्स 11-11 रन बनाकर आउट हुए.