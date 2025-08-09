Zimbabwe Vs New Zealand Live Cricket: न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के कगार पर जिम्बाब्वे, दूसरी पारी में आधी टीम पवेलियन लौटी
Zimbabwe Vs New Zealand Live Cricket: न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के कगार पर जिम्बाब्वे, दूसरी पारी में आधी टीम पवेलियन लौटी

ZIM vs NZ Live Cricket Score 2nd Test Day 3: न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में शनिवार (9 अगस्त) को तीसरा दिन है. न्यूजीलैंड की टीम मैच में अपनी पकड़ बनाए हुए है. उसने दूसरे दिन स्टंप्स तक न्यूजीलैंड 601/3 का स्कोर खड़ा कर दिया था. इसके बाद मैच के तीसरे दिन उसने एक भी गेंद खेले बिना अपनी पारी को घोषित कर दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 09, 2025, 03:27 PM IST
Zimbabwe Vs New Zealand Live Cricket: न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के कगार पर जिम्बाब्वे, दूसरी पारी में आधी टीम पवेलियन लौटी
ZIM vs NZ Live Cricket Score 2nd Test Day 3: न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में शनिवार (9 अगस्त) को तीसरा दिन है. न्यूजीलैंड की टीम मैच में अपनी पकड़ बनाए हुए है. उसने दूसरे दिन स्टंप्स तक न्यूजीलैंड 601/3 का स्कोर खड़ा कर दिया था. इसके बाद मैच के तीसरे दिन उसने एक भी गेंद खेले बिना अपनी पारी को घोषित कर दिया. इस तरह उसने पहली पारी में 476 रनों की बढ़त मिली थी. अब मेजबान जिम्बाब्वे की टीम दूसरी पारी में इस अंतर को खत्म करने के लिए उतरी है. अगर वह ऐसा नहीं कर पाती है तो पारी की हार का सामना करना पड़ेगा.

डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स और रचिन रविंद्र ने दूसरे दिन शतक ठोके थे. डेवोन कॉन्वे 153 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद निकोल्स और रचिन ने खूंटा गाड़ दिया.  रचिन 165 रन और निकोल्स 150 रन बनाकर नाबाद रहे. 

मैच के पहले दिन जिम्बाब्वे के कप्तान क्रेग इर्विन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. उनका निर्णय पहली पारी में गलत साबित हुआ. टीम 125 रनों पर ही सिमट गई. उसके लिए ब्रेंडन टेलर ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए. उनके बाद विकेटकीपर टफाडज्वा सिगा ने 33 रन बनाए. निकल वेल्च और सीन विलियम्स 11-11 रन बनाकर आउट हुए.

09 August 2025
15:24 PM

Zimbabwe Vs New Zealand Live: जिम्बाब्वे के 7 विकेट गिरे

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरी पारी में जिम्बाब्वे की हालत खराब है. उसके 7 विकेट गिर गए हैं और टीम पारी की अंतर से हारनी वाली है. उसका स्कोर 7 विकेट पर 86 रन है. टीम के बल्लेबाज निक वेल्च 27 रन बनाकर नाबाद हैं. ट्रेवर ग्वांडू ने अभी खाता नहीं खोला है. जिम्बाब्वे की टीम दूसरी पारी में अभी भी 390 रन पीछे है.

15:15 PM

Zimbabwe Vs New Zealand Live: जिम्बाब्वे की हालत खराब

न्यूजीलैंड के खिलाफ जिम्बाब्वे की हालत खराब है. टीम अपने घरेलू मैदान बुलावायो में हार के करीब है. उसने पहली पारी में 125 रन बनाए थे. इसके बाद न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 601/3 का स्कोर खड़ा किया. उसे 476 रनों की बढ़त मिली. जिम्बाब्वे की टीम दूसरी पारी में 6 विकेट पर 77 रन बनाकर संघर्ष कर रही है. उसके ऊपर पारी की हार का खतरा मंडरा रहा है.

About the Author
author img
रोहित राज

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

Zimbabwe vs New Zealandcricketlive score

