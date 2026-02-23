Zimbabwe vs West Indies Live Updates: वेस्टइंडीज को लगा दूसरा झटका, कप्तान शाई होप 14 रन बनाकर आउट

Zimbabwe vs West Indies LIVE Score T20 World Cup: जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के बीज आज सुपर-8 का चौथा मुकाबला है. यह रोमांचक जंग मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट ग्राउंड में है. मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है.
ZIM vs WI LIVE Cricket Score T20 World Cup: आज वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच सुपर-8 का चौथा मुकाबला खेला जाना है. इस मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जबरदस्त भिडंत है. दोनों ही टीमें लीग स्टेज में सभी मैच जीतते हुए आई हैं और उन्हें एक भी मैच में हार का सामना नहीं करना पड़ा है. जिम्बाब्वे ने इस साल गजब का उलटफेर करते हुए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी टीमों को बुरी तरह रौंदा था. ऐसे में आज के मुकाबले में भी दोनों ही अपने जीत के सिलसिले को जारी रखने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी. देखना दिलचस्प होगा जीत किसे मिलती है. थोड़ी देर में दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आएंगे.
जिम्बाब्वे प्लेइंग 11
ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमानी (विकेटकीपर), रयान बर्ल, सिकंदर रजा (कप्तान), डियोन मायर्स, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्रैड इवांस, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजराबानी.
वेस्टइंडीज प्लेइंग 11
Zimbabwe vs West Indies Live Updates: वेस्टइंडीज को लगा दूसरा झटका
पहला विकेट जल्दी गंवाने के बाद वेस्टइंडीज शानदार लय में नजर आ रही थी. तभी पावरप्ले खत्म होते-होते कप्तान शाई होप अपना विकेट दे बैठे. अब 6 ओवर के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 55/2 है.
"Zimbabwe vs West Indies Live Updates: वेस्टइंडीज को लगा पहला झटका
टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उकरी कैरेबियाई टीम को पहला झटका लग चुका है. शानदार लय में नजर आ रहे ब्रैंडन किंग 9 रन बनाकर आउट हो चुके हैं.
Zimbabwe vs West Indies Live: जिम्बाब्वे ने जीता टॉस
जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. दोनों ही टीमों की नजरें जीत हासिल कर सेमीफाइनल की ओर बढ़ने पर होगी.
Zimbabwe vs West Indies Live: उलटफेर में माहिर
जिम्बाब्वे इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले एक अंडरडॉग के रुप में देखी जा रही थी. लेकिन, उन्होंने गजब का प्रदर्शन करते हुए सभी को हैरान करने का काम किया है. ऐसे में आज भी वह अपने प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहेंगे.
Zimbabwe vs West Indies LIVE : किसकी होगी जीत?
जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के बीच आज महाजंग होनी है. दोनों ही टीमों के लिए मैच काफी अहम होने वाला है. जीतने वाली टीम के लिए यह मैच सेमीफाइनल की तरफ एक बड़ी बढ़त होगी.