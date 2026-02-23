Zimbabwe vs West Indies Live Updates: वेस्टइंडीज को लगा दूसरा झटका, कप्तान शाई होप 14 रन बनाकर आउट

ZIM vs WI LIVE Cricket Score T20 World Cup: आज वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच सुपर-8 का चौथा मुकाबला खेला जाना है. इस मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जबरदस्त भिडंत है. दोनों ही टीमें लीग स्टेज में सभी मैच जीतते हुए आई हैं और उन्हें एक भी मैच में हार का सामना नहीं करना पड़ा है. जिम्बाब्वे ने इस साल गजब का उलटफेर करते हुए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी टीमों को बुरी तरह रौंदा था. ऐसे में आज के मुकाबले में भी दोनों ही अपने जीत के सिलसिले को जारी रखने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी. देखना दिलचस्प होगा जीत किसे मिलती है. थोड़ी देर में दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आएंगे.

जिम्बाब्वे प्लेइंग 11

ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमानी (विकेटकीपर), रयान बर्ल, सिकंदर रजा (कप्तान), डियोन मायर्स, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्रैड इवांस, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजराबानी.

वेस्टइंडीज प्लेइंग 11

